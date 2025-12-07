Поехали с нами, чтобы увидеть величественные горы и послушать гул водопадов, полюбоваться самым длинным и глубоким фьордом в Европе, сделать фото на фоне изумрудной воды озера Лаватнет и суровых ледников.

Всё это — в Норвегии. Вы осмотрите главные достопримечательности Осло: подниметесь на крышу Оперного театра, заглянете в музей Эдварда Мунка и погрузитесь в историю и культуру столицы. Скучать не придётся — каждый день будет наполнен приключениями и активностями. Мы пройдём на каяках к водопаду Три сестры, отправимся в поход к Языку Тролля, наслаждаясь видами скал, горных озёр, ручьёв и вдыхая свежий воздух. А ещё побываем в колоритной деревушке, продегустируем козий сыр и, при желании, даже прокатимся на качелях у самого края горы. В стоимость уже включено проживание, все активности и 2-разовое питание.

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем на какие рейсы покупать билеты, поможем купить билеты онлайн/оффлайн. При необходимости можем купить билеты для вас.

Какая ожидается погода?

Средняя температура воздуха в западной Норвегии в июле – августе ориентировочно +12+16.

Стоит понимать, что в горах может быть пару градусов тепла.

После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и вполучите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.