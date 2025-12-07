Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем на какие рейсы покупать билеты, поможем купить билеты онлайн/оффлайн. При необходимости можем купить билеты для вас.
Какая ожидается погода?
Средняя температура воздуха в западной Норвегии в июле – августе ориентировочно +12+16.
Стоит понимать, что в горах может быть пару градусов тепла.
После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и вполучите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины, кроме 1 вечера в Осло, а также дегустация сыра. Готовить будем сами в апартаментах. Обеды оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Будем перемещаться на кроссоверах типа Toyota Rav 4 или микроавтобусе Volkswagen Transit.
Возраст участников. 18+. Чаще всего в наши путешествия едут активные люди 20-45 лет из разных сфер.
Уровень сложности. Средний. Будем много гулять в горах, в 6-й день предстоит пройти 22 км. Двигаться будем в своём темпе, отдыхать и делать остановки для фотографий. В 3-й день устроим лёгкую прогулку на каяках, опыт и особые физические навыки не понадобятся. Перед заплывом инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, выдадут спасательные жилеты.
Виза. Нужна, оплачивается и оформляется самостоятельно.
Связь и интернет. В отелях будет бесплатный Wi-Fi. Если вам нужно быть на связи постоянно, отличным решением будут виртуальные сим-карты e-sim для путешествий: Airalo, Drimsim, Orange Flex или местная сим-карта.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по главным достопримечательностям Осло
Встретим вас в аэропорту Осло и отправимся в апартаменты. После отдыха с дороги поедем в центр города на обзорную экскурсию с местным гидом. Нас ждут ключевые достопримечательности: поднимемся на крышу Оперного театра, посетим современную библиотеку Deichman Bjorvika, заглянем в музей Эдварда Мунка, а затем выйдем к городскому пирсу и прогуляемся по колоритной набережной.
Хайкинг в горах вблизи города Фаберг
Проснёмся, без спешки позавтракаем и отправимся дальше на север. По дороге сделаем остановки для фотографий и поднимемся в горы неподалёку от Фаберга. С вершины откроется впечатляющая панорама на город и залив, а любители ярких кадров смогут взглянуть на эти виды с качелей, установленных прямо на краю вершины.
Вечером разместимся в коттедже у озера. Приготовим ужин, сыграем в настольные игры, поделимся впечатлениями и проведём время в тёплой компании.
Лестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каяках
Сегодня мы посетим знаменитую Лестницу троллей и поднимемся на её обзорные площадки, откуда открываются захватывающие виды на горные серпантины и долины. Главным впечатлением дня станет встреча с величественным Гейрангер-фьордом, который называют самым красивым в мире. Его бескрайние синие воды и отвесные скалы создают поистине впечатляющую картину. Ещё нас ждёт активная прогулка на каяках к водопаду Три сестры.
Озеро Лаватнет и прогулка к леднику
Продолжим маршрут по местам с захватывающими видами и отправимся к ледникам. Первая остановка — озеро Лаватнет с изумрудной водой и впечатляющими видами вокруг. Желающие смогут искупаться. Далее нас ждёт прогулка к величественному леднику Буарбрин, окружённому живописными горными ландшафтами.
Вечером поедем в новое жильё недалеко от городка Флом.
Согнефьорд, колоритная деревня Флом, дегустация сыра и долина водопадов
Познакомимся с «королём фьордов» — Согнефьордом, самым глубоким в Европе и самым длинным на континенте. С суши и с воды мы увидим впечатляющие виды этого природного гиганта, а затем отправимся во Флом — необычную деревушку, где можно приобрести оригинальные сувениры.
На обед нас ждёт дегустация сыров в деревенском ресторанчике, затерянном среди фьордов. Здесь уже больше века производят ароматный козий сыр по старинным традициям.
Далее поедем к месту ночлега через долину водопадов, где сделаем остановки, чтобы полюбоваться этими природными каскадами. Вечером постараемся лечь пораньше — впереди особенный день.
Треккинг к Языку Тролля, прогулка среди гор и озеро Рингедалсватнет
После завтрака отправимся в путь к одной из самых известных природных достопримечательностей Норвегии — Языку Тролля. Нас ждёт маршрут протяжённостью 22 километра, и сам путь будет не менее красивым, чем конечная цель. Тропа проходит среди скал, горных озёр и ручьёв. Рельеф непостоянен: подъёмы сменяются ровными участками, и в этом чередовании рождается особый ритм движения.
Мы будем любоваться линией горизонта, дышать свежим воздухом и постепенно погружаться в гармонию с природой. Завершением маршрута станет знаменитый скальный выступ над озером Рингедалсватнет — место, где мир словно замирает.
Двигаться будем в своём темпе, поддерживать друг друга и беречь силы. Этот день подарит усталость и радость, гордость за пройденный маршрут и ощущение победы: «Я сделал это!»
Отъезд
Наш тур подошёл к концу. Трансфер в аэропорт — самостоятельно. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1791
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Аренда транспортного средства со страховым покрытием, топливо, платные парковки, дороги, мосты и тоннели
- Сопровождение турлидером
- Экскурсии и активности по программе
- Входные билеты
- Сюрприз от организатора в 7-й день
Что не входит в цену
- Билеты до Осло и обратно
- Обеды и перекусы
- Трансфер до аэропорта
- Виза
- Туристическая страховка
- Доплата за 1-местное размещение - €300