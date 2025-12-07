Мои заказы

Приключения в Норвегии для молодых и активных: хайкинг в горах, каякинг и завораживающая природа

Посидеть на Языке Тролля, прикоснуться к леднику, полюбоваться фьордами и водопадами и отведать сыра
Поехали с нами, чтобы увидеть величественные горы и послушать гул водопадов, полюбоваться самым длинным и глубоким фьордом в Европе, сделать фото на фоне изумрудной воды озера Лаватнет и суровых ледников.
читать дальше

Всё это — в Норвегии.

Вы осмотрите главные достопримечательности Осло: подниметесь на крышу Оперного театра, заглянете в музей Эдварда Мунка и погрузитесь в историю и культуру столицы. Скучать не придётся — каждый день будет наполнен приключениями и активностями.

Мы пройдём на каяках к водопаду Три сестры, отправимся в поход к Языку Тролля, наслаждаясь видами скал, горных озёр, ручьёв и вдыхая свежий воздух.

А ещё побываем в колоритной деревушке, продегустируем козий сыр и, при желании, даже прокатимся на качелях у самого края горы. В стоимость уже включено проживание, все активности и 2-разовое питание.

Приключения в Норвегии для молодых и активных: хайкинг в горах, каякинг и завораживающая природа

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем на какие рейсы покупать билеты, поможем купить билеты онлайн/оффлайн. При необходимости можем купить билеты для вас.

Какая ожидается погода?
Средняя температура воздуха в западной Норвегии в июле – августе ориентировочно +12+16.
Стоит понимать, что в горах может быть пару градусов тепла.

После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и вполучите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины, кроме 1 вечера в Осло, а также дегустация сыра. Готовить будем сами в апартаментах. Обеды оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Будем перемещаться на кроссоверах типа Toyota Rav 4 или микроавтобусе Volkswagen Transit.

Возраст участников. 18+. Чаще всего в наши путешествия едут активные люди 20-45 лет из разных сфер.

Уровень сложности. Средний. Будем много гулять в горах, в 6-й день предстоит пройти 22 км. Двигаться будем в своём темпе, отдыхать и делать остановки для фотографий. В 3-й день устроим лёгкую прогулку на каяках, опыт и особые физические навыки не понадобятся. Перед заплывом инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, выдадут спасательные жилеты.

Виза. Нужна, оплачивается и оформляется самостоятельно.

Связь и интернет. В отелях будет бесплатный Wi-Fi. Если вам нужно быть на связи постоянно, отличным решением будут виртуальные сим-карты e-sim для путешествий: Airalo, Drimsim, Orange Flex или местная сим-карта.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по главным достопримечательностям Осло

Встретим вас в аэропорту Осло и отправимся в апартаменты. После отдыха с дороги поедем в центр города на обзорную экскурсию с местным гидом. Нас ждут ключевые достопримечательности: поднимемся на крышу Оперного театра, посетим современную библиотеку Deichman Bjorvika, заглянем в музей Эдварда Мунка, а затем выйдем к городскому пирсу и прогуляемся по колоритной набережной.

Встреча и прогулка по главным достопримечательностям ОслоВстреча и прогулка по главным достопримечательностям ОслоВстреча и прогулка по главным достопримечательностям ОслоВстреча и прогулка по главным достопримечательностям Осло
2 день

Хайкинг в горах вблизи города Фаберг

Проснёмся, без спешки позавтракаем и отправимся дальше на север. По дороге сделаем остановки для фотографий и поднимемся в горы неподалёку от Фаберга. С вершины откроется впечатляющая панорама на город и залив, а любители ярких кадров смогут взглянуть на эти виды с качелей, установленных прямо на краю вершины.

Вечером разместимся в коттедже у озера. Приготовим ужин, сыграем в настольные игры, поделимся впечатлениями и проведём время в тёплой компании.

Хайкинг в горах вблизи города ФабергХайкинг в горах вблизи города ФабергХайкинг в горах вблизи города ФабергХайкинг в горах вблизи города ФабергХайкинг в горах вблизи города Фаберг
3 день

Лестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каяках

Сегодня мы посетим знаменитую Лестницу троллей и поднимемся на её обзорные площадки, откуда открываются захватывающие виды на горные серпантины и долины. Главным впечатлением дня станет встреча с величественным Гейрангер-фьордом, который называют самым красивым в мире. Его бескрайние синие воды и отвесные скалы создают поистине впечатляющую картину. Ещё нас ждёт активная прогулка на каяках к водопаду Три сестры.

Лестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каякахЛестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каякахЛестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каякахЛестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каякахЛестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каякахЛестница троллей, Гейрангер-фьорд и прогулка на каяках
4 день

Озеро Лаватнет и прогулка к леднику

Продолжим маршрут по местам с захватывающими видами и отправимся к ледникам. Первая остановка — озеро Лаватнет с изумрудной водой и впечатляющими видами вокруг. Желающие смогут искупаться. Далее нас ждёт прогулка к величественному леднику Буарбрин, окружённому живописными горными ландшафтами.

Вечером поедем в новое жильё недалеко от городка Флом.

Озеро Лаватнет и прогулка к ледникуОзеро Лаватнет и прогулка к ледникуОзеро Лаватнет и прогулка к ледникуОзеро Лаватнет и прогулка к ледникуОзеро Лаватнет и прогулка к ледникуОзеро Лаватнет и прогулка к леднику
5 день

Согнефьорд, колоритная деревня Флом, дегустация сыра и долина водопадов

Познакомимся с «королём фьордов» — Согнефьордом, самым глубоким в Европе и самым длинным на континенте. С суши и с воды мы увидим впечатляющие виды этого природного гиганта, а затем отправимся во Флом — необычную деревушку, где можно приобрести оригинальные сувениры.

На обед нас ждёт дегустация сыров в деревенском ресторанчике, затерянном среди фьордов. Здесь уже больше века производят ароматный козий сыр по старинным традициям.

Далее поедем к месту ночлега через долину водопадов, где сделаем остановки, чтобы полюбоваться этими природными каскадами. Вечером постараемся лечь пораньше — впереди особенный день.

Согнефьорд, колоритная деревня Флом, дегустация сыра и долина водопадовСогнефьорд, колоритная деревня Флом, дегустация сыра и долина водопадовСогнефьорд, колоритная деревня Флом, дегустация сыра и долина водопадовСогнефьорд, колоритная деревня Флом, дегустация сыра и долина водопадов
6 день

Треккинг к Языку Тролля, прогулка среди гор и озеро Рингедалсватнет

После завтрака отправимся в путь к одной из самых известных природных достопримечательностей Норвегии — Языку Тролля. Нас ждёт маршрут протяжённостью 22 километра, и сам путь будет не менее красивым, чем конечная цель. Тропа проходит среди скал, горных озёр и ручьёв. Рельеф непостоянен: подъёмы сменяются ровными участками, и в этом чередовании рождается особый ритм движения.

Мы будем любоваться линией горизонта, дышать свежим воздухом и постепенно погружаться в гармонию с природой. Завершением маршрута станет знаменитый скальный выступ над озером Рингедалсватнет — место, где мир словно замирает.

Двигаться будем в своём темпе, поддерживать друг друга и беречь силы. Этот день подарит усталость и радость, гордость за пройденный маршрут и ощущение победы: «Я сделал это!»

Треккинг к Языку Тролля, прогулка среди гор и озеро РингедалсватнетТреккинг к Языку Тролля, прогулка среди гор и озеро РингедалсватнетТреккинг к Языку Тролля, прогулка среди гор и озеро РингедалсватнетТреккинг к Языку Тролля, прогулка среди гор и озеро Рингедалсватнет
7 день

Отъезд

Наш тур подошёл к концу. Трансфер в аэропорт — самостоятельно. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1791
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Аренда транспортного средства со страховым покрытием, топливо, платные парковки, дороги, мосты и тоннели
  • Сопровождение турлидером
  • Экскурсии и активности по программе
  • Входные билеты
  • Сюрприз от организатора в 7-й день
Что не входит в цену
  • Билеты до Осло и обратно
  • Обеды и перекусы
  • Трансфер до аэропорта
  • Виза
  • Туристическая страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - €300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осло, утро, точное время по согласованию
Завершение: Аэропорт Осло, время ваших рейсов - трансфер самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваша команда гидов в Осло
Меня зовут Даниил, я являюсь создателем проекта. Работаю турлидером 5 лет и посетил 32 страны, 25 из них — в качестве сопровождающего групп. 4 года я работал ведущим праздников и 2 года
читать дальше

в Беларуси. А по образованию я повар, никогда не оставлю вас голодными. За жизнь я свозил в путешествие более 1000 человек в разные уголки мира — это около 100 автобусных и авторских туров вместе. В моей жизни было много разного опыта, прежде чем я почувствовал готовность создать свой собственный туристический проект, о котором мечтал последние 3 года. Я хочу показать и увидеть вместе как можно больше красивых, чудесных мест нашей планеты. Помочь тем, кто ищет классную компанию со схожими ценностями, близких по духу людей, объединяя их в своих путешествиях. В тур с вами поеду я или другие тур-лидеры из нашей команды

Тур входит в следующие категории Осло

Похожие туры из Осло

Норвегия - вселенная фьордов и гор: роудтрип с лёгкими треккингами и прогулками по городам
На машине
10 дней
1 отзыв
Норвегия - вселенная фьордов и гор: роудтрип с лёгкими треккингами и прогулками по городам
Сделать фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами, познакомиться с Бергеном и отдохнуть у моря
Начало: Осло, около 10:00 (точные место и время - по догов...
8 июн в 08:00
6 июл в 08:00
€2700 за человека
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
На машине
8 дней
2 отзыва
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Покорить живописные фьорды, пройтись по леднику Нигардсбреен и постоять на «Языке Тролля»
Начало: Берген, в любое время, лучше днём. Трансфер от аэр...
7 июн в 08:00
18 июл в 08:00
€2290 за человека
Насыщенный треккинг по Норвегии
На машине
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро, ко времени рейса «Аэрофлота»
11 июл в 14:00
€2650 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Осло
Все туры из Осло