6 дней
Зимняя эстетика Лофотенских островов: Новый год, треккинги по горам и баня
Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние
Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время
31 дек в 10:00
16 фев в 10:00
€1 590 за человека
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро
13 июл в 14:00
24 июл в 14:00
$2 650 за человека
8 дней
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Пройтись по леднику Нигардсбреен, полюбоваться Гейрангер-фьордом и постоять на «Языке Тролля»
Начало: Берген, в любое время, лучше днём. Трансфер от аэр...
22 июн в 10:00
20 июл в 10:00
€2 290 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Из аэропорта»
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