Насыщенный треккинг по Норвегии

Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Приглашаем отправиться с нами по невероятно красивому маршруту. Вас ждут живописные водопады и головокружительные фьорды.

Мы покорим высочайшую вершину Скандинавских гор, поднимемся к Кьёрагболтену — знаменитому огромному камню, застрявшему меж скал,
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— и постоим на «Языке Тролля».

Вы полюбуетесь разнообразной природой, пройдёте по самому любимому самими норвежцами треку возле горы Бессеген, посетите национальный парк «Ютунхеймен», где находятся 29 самых высоких вершин Норвегии, и прокатитесь на паромах. Это будет незабываемо!

Насыщенный треккинг по Норвегии
Насыщенный треккинг по Норвегии
Насыщенный треккинг по Норвегии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.

В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Температура воздуха: днём +13… +25, ночью +5… +15.
Температура воды: +12… +16.

Проживание. В домиках в кемпингах, гостевых домах, шале. Размещение 2-местное.

Питание. Включено 3-разовое питание — на маршруте готовим из местных продуктов. На треккингах вместо обеда — перекус. Исключение (за доплату) — обеды в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни.

Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто готов много ходить. Основное средство передвижения между треккингами — микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Рьюкан, знакомство с городом

Встречаемся в аэропорту ко времени рейса «Аэрофлота» и переезжаем в город Рьюкан (в пути — около 2,5 часов). По приезде вас ждёт знакомство с этим норвежским городком и его историей, который уникален тем, что большую часть своего существования он находился в тени окружающих гор, пока на его центральной площади не были установлены огромные зеркала, отслеживающие солнце и сохраняющие яркий свет.

Встреча, переезд в Рьюкан, знакомство с городомВстреча, переезд в Рьюкан, знакомство с городом
2 день

Подъём на гору Гаустатоппен, переезд

Сегодняшний день начнём с несложного восхождения на самую высокую точку Южной Норвегии — гору Гаустатоппен. С её вершины высотой около 1800 метров можно рассмотреть шестую часть всей страны, а под ногами — увидеть плиты с окаменевшим рисунком волн: когда-то гора была выдавлена из морского дня тектоническим давлением. Внутри проходит железная дорога, по которой зимой поднимаются горнолыжники.

После спуска едем к месту нашей ночёвки недалеко от знаменитой природной достопримечательности Кьёрагболтен. По дороге вы полюбуетесь живописными водопадом и ущельем с первой в Норвегии гидростанцией, горными долинами и перевалами, озёрами и реками.

Всего пройдём 10 км. Перепад высот — 1200-1800 м.

Подъём на гору Гаустатоппен, переездПодъём на гору Гаустатоппен, переездПодъём на гору Гаустатоппен, переездПодъём на гору Гаустатоппен, переезд
3 день

Треккинг к Кьёрагболтену

Утром отправимся в 5-6-часовой треккинг к огромному камню, застрявшему между скал, который прозвали «горошиной» — Кьёрагболтену. Будем идти на высотах 600-1100 метров над Люсе-фьордом и любоваться захватывающими видами. Самые смелые смогут сфотографироваться на камне над пропастью.

Всего пройдём 9 км. Перепад высот — 550-1050 м.

Треккинг к КьёрагболтенуТреккинг к КьёрагболтенуТреккинг к КьёрагболтенуТреккинг к Кьёрагболтену
4 день

Путь в окрестности города Ставангер, треккинг к утёсу Прекестолен

Сегодня совершим переезд в окрестности города Ставангер. Часть пути проплывём по Люсе-фьорду на пароме, и вы сможете полюбоваться пейзажами уже с воды. Затем вас ждёт 4-часовой треккинг к невероятно живописному утёсу Прекестолен, что переводится как «Кафедра проповедника». Такое название он получил за внешнее сходство: его высота чуть более 600 метров, а вершина, площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы открывается потрясающий вид на Люсе-фьорд. Мы посмотрим на «кафедру» как снизу, так и сверху — вы сможете оценить, какой ракурс вам нравится больше.

Всего пройдём 8 км. Перепад высот — 200-650 м.

Путь в окрестности города Ставангер, треккинг к утёсу ПрекестоленПуть в окрестности города Ставангер, треккинг к утёсу ПрекестоленПуть в окрестности города Ставангер, треккинг к утёсу ПрекестоленПуть в окрестности города Ставангер, треккинг к утёсу Прекестолен
5 день

Путь до города Одда, треккинг к леднику, прогулка по городу

В этот день направимся к городку Одда. Проедем по живописной дороге, окружённой знаменитыми водопадами, и снова проплывём по фьорду на пароме. Затем совершим 3-часовой треккинг к подножию ярко-голубого ледника Фолгефонна, третьего по величине в стране, находящегося на высоте 1500 метров.

Будем подниматься вдоль вытекающей из ледника реки и наслаждаться открывающимися видами. Спустившись, прогуляемся по типичному провинциальному городку Норвегии. Посмотрим на небольшие деревянные домики, церковь и памятник лошади, полюбуемся пейзажем с набережной.

Всего пройдём 3 км. Перепад высот — 200-800 м.

Путь до города Одда, треккинг к леднику, прогулка по городуПуть до города Одда, треккинг к леднику, прогулка по городуПуть до города Одда, треккинг к леднику, прогулка по городуПуть до города Одда, треккинг к леднику, прогулка по городу
6 день

Поход к «Языку Тролля»

Сегодня приготовьтесь к самому захватывающему походу — мы совершим треккинг к «Языку Тролля» — легендарному каменному выступу на горе Скьеггедаль над озером Рингедалсватн. Потрясающие виды будут сопровождать нас всю дорогу! Это самый длинный треккинг за всё наше путешествие — мы пройдём 28 км с существенным набором высоты. А наградой за проделанный путь станет возможность постоять на знаменитом уступе и невероятно красивые пейзажи.

Всего пройдём 28 км. Перепад высот — 400-1100 м.

Поход к «Языку Тролля»Поход к «Языку Тролля»Поход к «Языку Тролля»Поход к «Языку Тролля»
7 день

Путь в сторону Осло, прогулка к водопадам

Утром доедем до города Кинсарвик и прогуляемся до долины водопадов Хуседален, где можно увидеть четыре впечатляющих водных потока. Будем идти вверх вдоль реки и сможем полакомиться растущими здесь ягодами: земляникой и малиной, черникой и голубикой, брусникой и морошкой.

Затем снова отправимся в путь: проедем вдоль второго по величине в Норвегии Хардангер-фьорда, который протянулся более чем на 150 км вглубь материка, побываем у гигантского 250-метрового водопада Скитьефоссен и повернём в сторону Осло. Преодолеем живописное высокогорное плато Хардангервидда и посмотрим на ещё один известный водопад — Вёрингфоссен.

Всего пройдём 6 км. Перепад высот — 200-500 м.

Путь в сторону Осло, прогулка к водопадамПуть в сторону Осло, прогулка к водопадамПуть в сторону Осло, прогулка к водопадамПуть в сторону Осло, прогулка к водопадамПуть в сторону Осло, прогулка к водопадамПуть в сторону Осло, прогулка к водопадам
8 день

Ледник Нигардсбреен, ночёвка на берегу Люстра-фьорда

Позавтракав, едем на север в направлении Люстра-фьорда и национального парка «Ютунхеймен». По пути преодолеем самый длинный в Европе автомобильный тоннель и полюбуемся крупнейшим в стране Согне-фьордом, который прозвали «королём фьордов». Остановимся, чтобы прогуляться к леднику Нигардсбреен — части ещё большего ледника, спускающегося меж гор, и увидим вытекающую из ледника реку. Ночь проведём на берегу фьорда.

Всего пройдём 1 км. Перепад высот — 600-650 м.

Ледник Нигардсбреен, ночёвка на берегу Люстра-фьордаЛедник Нигардсбреен, ночёвка на берегу Люстра-фьордаЛедник Нигардсбреен, ночёвка на берегу Люстра-фьордаЛедник Нигардсбреен, ночёвка на берегу Люстра-фьорда
9 день

Горный район, подъём на Галлхёпигген

Встанем пораньше и отправимся в горный приют «Ювасхитта», расположенный в самом сердце горного района страны — национальном парке «Ютунхеймен» — где находятся 29 самых высоких вершин Норвегии. По приезде совершим довольно трудоёмкий 4-часовой подъём на Галлхёпигген — высшую точку Скандинавских гор, чтобы с высоты насладиться чарующими видами на горные пики, цирки и ледники.

Всего пройдём 8 км. Перепад высот — 1100-2450 м.

Горный район, подъём на ГаллхёпиггенГорный район, подъём на ГаллхёпиггенГорный район, подъём на Галлхёпигген
10 день

Маршрут у горы Бессеген

В заключительный день перед отъездом вас ждёт поход по самому популярному у норвежцев маршруту возле горы Бессеген. Начнём с посещения деревушки Глендесхейм на берегу озера и прокатимся на скоростном катере вглубь национального парка.

Затем совершим подъём над озером Гленде, пройдём по острым гребням в окружении ярких водоёмов, любуясь заснеженными горными вершинами, ледниками и водопадами. В одном месте преодолеем скальный подъём, не сложный технически, но захватывающий — по обеим его сторонам обрывы. Ночь возле Осло.

Всего пройдём 13 км. Перепад высот — 1000-1850 м.

Маршрут у горы БессегенМаршрут у горы БессегенМаршрут у горы БессегенМаршрут у горы Бессеген
11 день

Отъезд

После завтрака — отъезд в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 145
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание (исключение - обеды в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни)
  • Проезд по всему маршруту, услуги водителя, плата за горючее, парковки, платные дороги, паромы
  • Комфортабельный 8-местный микроавтобус с водителем на всё время поездки
  • Услуги турлидера
Что не входит в цену
  • Перелёт в/из Осло
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Обеды в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Осло, аэропорт, утро
Завершение: Осло, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Осло

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТреккинг и походыПрирода и пейзажи

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