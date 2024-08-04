Мы покорим высочайшую вершину Скандинавских гор, поднимемся к Кьёрагболтену — знаменитому огромному камню, застрявшему меж скал,
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.
В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.
Температура воздуха: днём +13… +25, ночью +5… +15.
Температура воды: +12… +16.
Проживание. В домиках в кемпингах, гостевых домах, шале. Размещение 2-местное.
Питание. Включено 3-разовое питание — на маршруте готовим из местных продуктов. На треккингах вместо обеда — перекус. Исключение (за доплату) — обеды в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни.
Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто готов много ходить. Основное средство передвижения между треккингами — микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Рьюкан, знакомство с городом
Встречаемся в аэропорту ко времени рейса «Аэрофлота» и переезжаем в город Рьюкан (в пути — около 2,5 часов). По приезде вас ждёт знакомство с этим норвежским городком и его историей, который уникален тем, что большую часть своего существования он находился в тени окружающих гор, пока на его центральной площади не были установлены огромные зеркала, отслеживающие солнце и сохраняющие яркий свет.
Подъём на гору Гаустатоппен, переезд
Сегодняшний день начнём с несложного восхождения на самую высокую точку Южной Норвегии — гору Гаустатоппен. С её вершины высотой около 1800 метров можно рассмотреть шестую часть всей страны, а под ногами — увидеть плиты с окаменевшим рисунком волн: когда-то гора была выдавлена из морского дня тектоническим давлением. Внутри проходит железная дорога, по которой зимой поднимаются горнолыжники.
После спуска едем к месту нашей ночёвки недалеко от знаменитой природной достопримечательности Кьёрагболтен. По дороге вы полюбуетесь живописными водопадом и ущельем с первой в Норвегии гидростанцией, горными долинами и перевалами, озёрами и реками.
Всего пройдём 10 км. Перепад высот — 1200-1800 м.
Треккинг к Кьёрагболтену
Утром отправимся в 5-6-часовой треккинг к огромному камню, застрявшему между скал, который прозвали «горошиной» — Кьёрагболтену. Будем идти на высотах 600-1100 метров над Люсе-фьордом и любоваться захватывающими видами. Самые смелые смогут сфотографироваться на камне над пропастью.
Всего пройдём 9 км. Перепад высот — 550-1050 м.
Путь в окрестности города Ставангер, треккинг к утёсу Прекестолен
Сегодня совершим переезд в окрестности города Ставангер. Часть пути проплывём по Люсе-фьорду на пароме, и вы сможете полюбоваться пейзажами уже с воды. Затем вас ждёт 4-часовой треккинг к невероятно живописному утёсу Прекестолен, что переводится как «Кафедра проповедника». Такое название он получил за внешнее сходство: его высота чуть более 600 метров, а вершина, площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы открывается потрясающий вид на Люсе-фьорд. Мы посмотрим на «кафедру» как снизу, так и сверху — вы сможете оценить, какой ракурс вам нравится больше.
Всего пройдём 8 км. Перепад высот — 200-650 м.
Путь до города Одда, треккинг к леднику, прогулка по городу
В этот день направимся к городку Одда. Проедем по живописной дороге, окружённой знаменитыми водопадами, и снова проплывём по фьорду на пароме. Затем совершим 3-часовой треккинг к подножию ярко-голубого ледника Фолгефонна, третьего по величине в стране, находящегося на высоте 1500 метров.
Будем подниматься вдоль вытекающей из ледника реки и наслаждаться открывающимися видами. Спустившись, прогуляемся по типичному провинциальному городку Норвегии. Посмотрим на небольшие деревянные домики, церковь и памятник лошади, полюбуемся пейзажем с набережной.
Всего пройдём 3 км. Перепад высот — 200-800 м.
Поход к «Языку Тролля»
Сегодня приготовьтесь к самому захватывающему походу — мы совершим треккинг к «Языку Тролля» — легендарному каменному выступу на горе Скьеггедаль над озером Рингедалсватн. Потрясающие виды будут сопровождать нас всю дорогу! Это самый длинный треккинг за всё наше путешествие — мы пройдём 28 км с существенным набором высоты. А наградой за проделанный путь станет возможность постоять на знаменитом уступе и невероятно красивые пейзажи.
Всего пройдём 28 км. Перепад высот — 400-1100 м.
Путь в сторону Осло, прогулка к водопадам
Утром доедем до города Кинсарвик и прогуляемся до долины водопадов Хуседален, где можно увидеть четыре впечатляющих водных потока. Будем идти вверх вдоль реки и сможем полакомиться растущими здесь ягодами: земляникой и малиной, черникой и голубикой, брусникой и морошкой.
Затем снова отправимся в путь: проедем вдоль второго по величине в Норвегии Хардангер-фьорда, который протянулся более чем на 150 км вглубь материка, побываем у гигантского 250-метрового водопада Скитьефоссен и повернём в сторону Осло. Преодолеем живописное высокогорное плато Хардангервидда и посмотрим на ещё один известный водопад — Вёрингфоссен.
Всего пройдём 6 км. Перепад высот — 200-500 м.
Ледник Нигардсбреен, ночёвка на берегу Люстра-фьорда
Позавтракав, едем на север в направлении Люстра-фьорда и национального парка «Ютунхеймен». По пути преодолеем самый длинный в Европе автомобильный тоннель и полюбуемся крупнейшим в стране Согне-фьордом, который прозвали «королём фьордов». Остановимся, чтобы прогуляться к леднику Нигардсбреен — части ещё большего ледника, спускающегося меж гор, и увидим вытекающую из ледника реку. Ночь проведём на берегу фьорда.
Всего пройдём 1 км. Перепад высот — 600-650 м.
Горный район, подъём на Галлхёпигген
Встанем пораньше и отправимся в горный приют «Ювасхитта», расположенный в самом сердце горного района страны — национальном парке «Ютунхеймен» — где находятся 29 самых высоких вершин Норвегии. По приезде совершим довольно трудоёмкий 4-часовой подъём на Галлхёпигген — высшую точку Скандинавских гор, чтобы с высоты насладиться чарующими видами на горные пики, цирки и ледники.
Всего пройдём 8 км. Перепад высот — 1100-2450 м.
Маршрут у горы Бессеген
В заключительный день перед отъездом вас ждёт поход по самому популярному у норвежцев маршруту возле горы Бессеген. Начнём с посещения деревушки Глендесхейм на берегу озера и прокатимся на скоростном катере вглубь национального парка.
Затем совершим подъём над озером Гленде, пройдём по острым гребням в окружении ярких водоёмов, любуясь заснеженными горными вершинами, ледниками и водопадами. В одном месте преодолеем скальный подъём, не сложный технически, но захватывающий — по обеим его сторонам обрывы. Ночь возле Осло.
Всего пройдём 13 км. Перепад высот — 1000-1850 м.
Отъезд
После завтрака — отъезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 145
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание (исключение - обеды в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни)
- Проезд по всему маршруту, услуги водителя, плата за горючее, парковки, платные дороги, паромы
- Комфортабельный 8-местный микроавтобус с водителем на всё время поездки
- Услуги турлидера
Что не входит в цену
- Перелёт в/из Осло
- Виза
- Медицинская страховка
- Обеды в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни