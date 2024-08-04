Приглашаем отправиться с нами по невероятно красивому маршруту. Вас ждут живописные водопады и головокружительные фьорды.Мы покорим высочайшую вершину Скандинавских гор, поднимемся к Кьёрагболтену — знаменитому огромному камню, застрявшему меж скал,

— и постоим на «Языке Тролля». Вы полюбуетесь разнообразной природой, пройдёте по самому любимому самими норвежцами треку возле горы Бессеген, посетите национальный парк «Ютунхеймен», где находятся 29 самых высоких вершин Норвегии, и прокатитесь на паромах. Это будет незабываемо!

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Температура воздуха: днём +13… +25, ночью +5… +15.

Температура воды: +12… +16.