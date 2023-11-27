10 дней
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену
Начало: Осло, утро (точные место и время - по договорённос...
9 июн в 09:00
7 июл в 08:00
€2 700 за человека
8 дней
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Пройтись по леднику Нигардсбреен, полюбоваться Гейрангер-фьордом и постоять на «Языке Тролля»
Начало: Берген, в любое время, лучше днём. Трансфер от аэр...
22 июн в 10:00
20 июл в 10:00
€2 290 за человека
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро
13 июл в 14:00
24 июл в 14:00
$2 650 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина27 ноября 2023Спасибо большое, Александр, за путешествие! Остались под большим впечатлением от Норвегии и нового опыта! Получилось маленькая жизнь: проехали мотни километров по горам,
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Осло
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Осло в октябре 2024
Сейчас в Осло в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 2 290 до 2 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Осло (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Можно с детьми», 1 ⭐ отзыв, цены от €2290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь