читать дальше

сменили все виды доступных ландшафтов (от лесов до каменных груд), половили рыбу, посмотрели на нефтяные буровые установки, побывали в музее, взобрались на Кафедру и Горошину, постояли под водопадом, посетили Берген и Осло (все места не перечислить), увидели свадьбу в национальных костюмах в стариной кирхе, послушали Грига на рояле, проплыли по фьордам и даже успели побегать за овечками. Не верится, что мы все это охватили за 10 дней. Это было настоящие приключение! Получилось полностью переключиться и расслабиться, т. к. можно было не думать о том, где же мы будем завтра. P.S. Спасибо за ваш настрой и интересные беседы, очень рады, что познакомились с вами!