Крупнейшие города Новой Зеландии
Список самых больших и знаменитых городов Новой Зеландии по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео.
ОклендЭкскурсии в Окленде
ВеллингтонЭкскурсии в Веллингтоне
Александра
Ардмор
Ашбертон
Бленем
Ванака
Гамильтон
Гисборн
Греймут
Грейт-Барриер
Данидин
Даргавилл
Инверкаргилл
Кавау
Каитаиа
Кайкаура
Кайко
Керайкри
Коромандел
Крайстчерч
Куинстаун
Мастертон
Матамата
Маунт Кук
Милфорд-Саунд
Мотуика
Мэншен Хаус
Нейпир
Нельсон
Нью-Плимут
Оамару
Оейкея
Пакатоа Айленд
Палмерстон-Норт
Парапарауму
Пиктон
Раглан
Роторуа
Серфдейл
Стюарт Айленд
Такака
Таупо
Тауранга
Тахароа
Те-Анау
Темс
Тимару
Токороа
Уитианга
Уогга-Уогга
Уэйтанги
Уэроа
Уэстпарк
Факатане
Фангареи
Фокс Глейшер
Франц Иосиф
Хокитика
Чатем