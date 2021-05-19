Полезная информация об Окленде

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Местное время в Окленде
08:5924
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаОкленд
По-английскиAuckland
Столица регионаОкленд является столицей региона
Население города417 910 чел.
АэропортыОкленд AKL, Mechanics Bay MHB
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота43 м. от уровня моря

Где находится Окленд на карте

Окленд фото города
Окленд

Популярные экскурсии в Окленде

Экскурсия в деревню Хоббитов.
Экскурсия в деревню Хоббитов.
$
880
за чел.
Индивидулаьная автомобильная экскурсия в деревню Хоббитов. Из Роторуа и порта Тауранга.
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
$
11769
за чел.
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
$
589
за чел.
Тур на 14 дней по всей Новой Зеландии.
Тур на 14 дней по всей Новой Зеландии.
$
2139
за чел.
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
5
1 отзыв
от
300
за чел.
Автомобильное путешествие по главным достопримечательностям «города на спящих вулканах»
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