Полезная информация об Окленде
Что нужно знать об Окленде: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Окленд, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 42 экскурсии
Местное время в Окленде
08:5924
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Окленд
|По-английски
|Auckland
|Столица региона
|Окленд является столицей региона
|Население города
|417 910 чел.
|Аэропорты
|Окленд AKL, Mechanics Bay MHB
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|43 м. от уровня моря
Где находится Окленд на карте
Окленд
Популярные экскурсии в Окленде
$
880
за чел.
Индивидулаьная автомобильная экскурсия в деревню Хоббитов. Из Роторуа и порта Тауранга.
$
2139
за чел.
5
1 отзыв
от
€
300
за чел.
Автомобильное путешествие по главным достопримечательностям «города на спящих вулканах»