Строгость и силу влияния такой маленькой державы трудно переоценить. ОАЭ – это эталон совершенства и искусства создания чего-то нового и необъяснимого. Не в каждой стране можно увидеть искусственно созданные острова таких масштабов. Объединенные Арабские Эмираты сейчас ведут человечество в новую эру комфорта и замечательной жизни.

Люди здесь сдержанные, строгие и всегда думают о делах. Несмотря на то, что каждый месяц они зарабатывают денег больше, нежели государственный бюджет многих стран, люди представляются достаточно скромными. Большая часть финансов идет на то, дабы создать новые витки превосходного комфорта.

Достопримечательности и туризм

Бурдж-Халифа является одним из самых высоких зданий в мире, его общая высота составляет около 830 метров. Также не стоит забывать о том, что многие достопримечательности данного государства были построены за последние сто лет. Город Дубай сам по себе является одной большой и роскошной достопримечательностью. В нем есть шикарные и самые дорогие отели в мире, также стоит упомянуть и то, что это один из первых городов в мире, который сумел создать искусственные острова и сознать на них самый дорогой отель в стране – Бурдж-эль-Араб. Также не стоит забывать и о том, что в Дубай расположен самый большой торгово-развлекательный центр в мире.

Туризм является одним из главных источников дохода страны. Эта небольшая страна словно создана, чтобы удивлять всех и каждого. Миллионы туристов ежегодно посещают данную страну, чтобы отдохнуть. Также важное значение имеет и тот факт, что большой процент туристического промысла ОАЭ получает от известных личностей и миллионеров. Именно богатые люди являются главной жилой развития промысла туризма в стране. Шикарное обслуживание и высочайший уровень комфорта вряд ли сможет огорчить любого человека, отдающего тысячи долларов за одну только ночь в этой стране.

Кухня

Объединенные арабские Эмираты не имеют исторического развития кулинарного промысла, в частность на этот пункт достаточно сильно повлияла страна Ливан. Самыми известным блюдами ОАЭ есть: аль харрис, люля-кебаб, шаурма и многие другие. Но не стоит забывать, что уровень жизни в стране чрезвычайно высок, а любые блюда готовятся самыми лучшими поварами мира. Мастерски приготовленное блюдо, может и не отличаться особым вкусом, зато его стоимость превысит тысячи долларов.

Шопинг

Несмотря на свою развитую инфраструктуру, шопинг в этой стране достаточно скромен сравнивая с масштабами других стран. Однако это не является плохим показателем. Покупки проводятся каждую секунду более чем на 2-3 миллиона долларов каждый день. Именно в этом месте есть самый большой и качественно проработанный торговый центр в мире. Одежда и обувь продаются только в бутиках за неимоверные деньги. эксклюзивом является и продажа драгоценного порошка. То есть драгоценности перемыливают на порошок и продают. Среди продуктовой части шопинга, то львиную долю занимает рыба и раки. На сегодняшний день Дубай стал вторым по популярности в мире шопинг-центром.

Виза

При разработке визы в ОАЭ не будет никаких проблем, если у человека нет никаких приводов в полицию, отсутствуют долги и так далее. Оформление визы для россиян происходит прямо по прилёту в Эмираты, без каких либо дополнительных оплат и действует она до 30 дней.

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