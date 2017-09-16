ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты — читаем перед поездкой

Строгость и силу влияния такой маленькой державы трудно переоценить. ОАЭ – это эталон совершенства и искусства создания чего-то нового и необъяснимого. Не в каждой стране можно увидеть искусственно созданные острова таких масштабов. Объединенные Арабские Эмираты сейчас ведут человечество в новую эру комфорта и замечательной жизни.

Арабские Эмираты, верблюды на пляже Дубая
© Photo by Fredrik Öhlander on Unsplash
Арабские Эмираты, верблюды на пляже Дубая

Люди здесь сдержанные, строгие и всегда думают о делах. Несмотря на то, что каждый месяц они зарабатывают денег больше, нежели государственный бюджет многих стран, люди представляются достаточно скромными. Большая часть финансов идет на то, дабы создать новые витки превосходного комфорта.

Достопримечательности и туризм

Бурдж-Халифа является одним из самых высоких зданий в мире, его общая высота составляет около 830 метров. Также не стоит забывать о том, что многие достопримечательности данного государства были построены за последние сто лет. Город Дубай сам по себе является одной большой и роскошной достопримечательностью. В нем есть шикарные и самые дорогие отели в мире, также стоит упомянуть и то, что это один из первых городов в мире, который сумел создать искусственные острова и сознать на них самый дорогой отель в стране – Бурдж-эль-Араб. Также не стоит забывать и о том, что в Дубай расположен самый большой торгово-развлекательный центр в мире.

Дубай, вид на город и небоскрёбы
© Photo by ZQ Lee on Unsplash
Дубай, вид на город и небоскрёбы

Туризм является одним из главных источников дохода страны. Эта небольшая страна словно создана, чтобы удивлять всех и каждого. Миллионы туристов ежегодно посещают данную страну, чтобы отдохнуть. Также важное значение имеет и тот факт, что большой процент туристического промысла ОАЭ получает от известных личностей и миллионеров. Именно богатые люди являются главной жилой развития промысла туризма в стране. Шикарное обслуживание и высочайший уровень комфорта вряд ли сможет огорчить любого человека, отдающего тысячи долларов за одну только ночь в этой стране.

Кухня

Органические овощи в магазине ОАЭ
© Photo by Kate Trysh on Unsplash
Органические овощи в магазине ОАЭ
Специи
© Photo by Nikhita Singhal on Unsplash
Специи

Объединенные арабские Эмираты не имеют исторического развития кулинарного промысла, в частность на этот пункт достаточно сильно повлияла страна Ливан. Самыми известным блюдами ОАЭ есть: аль харрис, люля-кебаб, шаурма и многие другие. Но не стоит забывать, что уровень жизни в стране чрезвычайно высок, а любые блюда готовятся самыми лучшими поварами мира. Мастерски приготовленное блюдо, может и не отличаться особым вкусом, зато его стоимость превысит тысячи долларов.

Шопинг

Мадинат Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
© Photo by Osama Saleh on Unsplash
Мадинат Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Рестораны у дубайских фонтанов
© Photo by Kent Tupas on Unsplash
Рестораны у дубайских фонтанов

Несмотря на свою развитую инфраструктуру, шопинг в этой стране достаточно скромен сравнивая с масштабами других стран. Однако это не является плохим показателем. Покупки проводятся каждую секунду более чем на 2-3 миллиона долларов каждый день. Именно в этом месте есть самый большой и качественно проработанный торговый центр в мире. Одежда и обувь продаются только в бутиках за неимоверные деньги. эксклюзивом является и продажа драгоценного порошка. То есть драгоценности перемыливают на порошок и продают. Среди продуктовой части шопинга, то львиную долю занимает рыба и раки. На сегодняшний день Дубай стал вторым по популярности в мире шопинг-центром.

Виза

При разработке визы в ОАЭ не будет никаких проблем, если у человека нет никаких приводов в полицию, отсутствуют долги и так далее. Оформление визы для россиян происходит прямо по прилёту в Эмираты, без каких либо дополнительных оплат и действует она до 30 дней.

Праздники

Праздников в ОАЭ не много, однако, празднуют их с размахом. Новый год выпадает на 15 ноября. Также стоит упомянуть еще два постоянных праздника – это 7 августа, когда на престол вступил шейх Зайда ибн Султана ан-Нахайяна, а также 2 декабря – национальный день, все остальные праздники меняют свою дату.

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Статья добавлена: 16.09.2017
Обновлена: 19.02.2023
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