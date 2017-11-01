Дубай считается городом небоскребов. Он стремительно разрастается с каждым днем. Дубай – это город миллиардеров. Многие очень удивляются, когда видят, возвышающиеся из песков, высотки — это неописуемое зрелище.

Дубай славится на весь миром своей неповторимой современной красотой и богатством. Люди, которые приезжали в этот город несколько лет назад, сейчас его уже не узнают. Хочется также отметить, что Дубай знаменит своей необычной архитектурой.

Население Дубая

80% населения Дубая составляют многочисленные иммигранты и туристы со всего мира. Так как этот город имеет одно из первых мест по хорошему качеству жизни, то сюда съезжаются 100 тысяч новых людей ежегодно, на постоянное место жительство. В Дубае практически нет бедного населения. Зарплаты достаточно высокие.

Климат Дубая

Дубай считается городом северной пустыни. Климат достаточно мягкий и тропический. Лето очень жаркое. Чаще всего температура поднимается выше 45 градусов. Зимы тоже очень теплые. Самое комфортное время для туристической поездки с декабря по март. В этот период в Дубае стоит достаточно комфортная погода. Особенно она хорошо повлияет на людей, которые не могут терпеть сильную жару. В такое время климат считается по-настоящему целебным.

Поющий фонтан в Дубае

Дубай славится «танцующим» фонтаном. Его струи изящно извиваются под прекрасную мировую и арабскую музыку. Высота выбросов составляет 150 метров. На строительство данного фонтана было потрачено 218 миллионов долларов. У этого строения есть грандиозная подсветка.

Также этот фонтан считается одним из самых высоких сооружений во всем мире. С помощью воды составляют необычайной красоты фигуры. Фонтан имеет в своем составе множество водометов и шутеров. Шутеры – это специальные водяные роботы, которые выталкивают воду под большим давлением и составляют из водяных струй шикарные фигуры.

Невероятный Дубай

Дубай за столь короткое время стал одной из самых богатых держав мира. Он предлагает своим туристам шикарный горнолыжный комплекс. Это очень необычно для Дубая. Так как данный город фактически построен в жаркой пустыне. Еще в Дубае можно посетить огромный аквариум. Там присутствует несколько тысяч различных видов рыб и животных.

Дубай – это настоящая сказка как для коренных жителей, так и для многочисленных туристов. Также в этом городе процветает международный бизнес. В Дубае живет множество самых богатых людей мира. Благодаря им этот город славится многочисленными высотками и стабильностью.