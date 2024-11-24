Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport

Ищете комфортный трансфер в ОАЭ? Наши профессиональные водители обеспечат безопасность и комфорт. Поддержка 24/7 избавит от лишних забот
Необходим трансфер на территории ОАЭ для вас и ваших близких, для деловых поездок или корпоративных мероприятий, когда важен высокий уровень сервиса? Команда специалистов выполнит все четко, согласно вашим пожеланиям.

По прибытии
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в аэропорт вас будет встречать водитель, а специалисты будут на связи 24/7, что позволит избежать лишних хлопот и волнений. Также возможна организация трансфера к основным достопримечательностям ОАЭ. Профессионалы обеспечат высокий уровень комфорта и безопасности. Все водители обучены и имеют лицензию на осуществление трансфера. Весь автомобильный парк является собственностью компании и полностью застрахован, оснащен необходимыми средствами безопасности, такими как ремни безопасности, трекер GPS, аптечка и т. д

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные автомобили
  • 🕒 Круглосуточная поддержка
  • 👨‍✈️ Опытные водители
  • 📍 Трансфер к достопримечательностям
  • 🔒 Высокий уровень безопасности
    • Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
    Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
    Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Достопримечательности ОАЭ

    • Описание трансфер

    Трансфер в ОАЭ: комфорт и безопасность для вас и ваших близких

    Ищете надежный трансфер на территории Объединенных Арабских Эмиратов для себя и своих близких? Возможно, вам нужен транспорт для деловых поездок или корпоративных мероприятий? Наша команда специалистов готова предложить высокий уровень сервиса, который соответствует вашим ожиданиям.

    Профессиональный подход

    По прибытии в аэропорт вас встретит наш опытный водитель, который поможет вам с багажом и обеспечит комфортный переход к автомобилю. Мы понимаем, как важно для вас избежать лишних хлопот и волнений, поэтому наши специалисты находятся на связи 24/7.

    Трансфер к достопримечательностям

    Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ. Наша команда профессионалов гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности на протяжении всей поездки.

    Безопасность и надежность

    Мы уверены в качестве наших услуг. Все наши водители — это настоящие профессионалы, которые прошли обучение и имеют лицензии на осуществление трансфера. Автомобильный парк нашей компании полностью застрахован и оснащен всеми необходимыми средствами безопасности, такими как:

    • ремни безопасности;
    • GPS-трекеры;
    • аптечки первой помощи;

    Выбирая наш сервис, вы можете быть уверены в надежности и высоком уровне обслуживания. Позвольте нам позаботиться о вашем комфорте в ОАЭ!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость трансфер

    Тип билетаСтоимость
    Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Dubai$135
    Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Abu Dhabi$143
    Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Sharjah$135
    Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Ajman$138
    Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Ras Al Khaimah$207
    Toyota Previa (7 мест), Abu Dhabi Airport - Fujairah$207
    Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Dubai$185
    Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Abu Dhabi$180
    Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Sharjah$210
    Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Ajman$230
    Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Ras Al Khaimah$255
    Toyota Hiace (13 мест), Abu Dhabi Airport - Fujairah$255
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Трансфер от аэропорта
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Аэропорт
    Завершение: Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Абу-Даби

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