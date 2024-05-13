Трансфер в Абу-Даби

Найдено 7 экскурсий в категории «Трансфер» в Абу-Даби на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выгодный трансфер в Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Выгодный трансфер в Абу-Даби: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Абу-Даби и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
$53 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Удобный трансфер из Абу-Даби в Дубай для группы туристов
Организованный трансфер из Абу-Даби в Дубай на 8 часов. Возможность дополнительно приобрести билеты на Бурдж Халифа. Сбор только из отелей
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Что вас ожидает: 8-часовой трансфер из отеля Абу-Даби в Дубай»
Расписание: По средам и субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$40 за человека
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
    читать дальше

    Абу-Даби. Гид встретил нас в аэропорту, а потом отвез туда, был настолько любезен, что приобрел нам абайи для посещения мечети, ответил на все вопросы, рассказал много интересных фактов, подсказал, где лучше перекусить. Большое спасибо и наилучшие рекомендации!

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Великолепие и очарование Абу-Даби
    Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
    читать дальше

    очередь, все входные билеты были приобретены Юлией за ранее! Огромное впечатление произвела мечеть. Несмотря на рамадан мы все успели посетить. С нами были дети 6 и 11 лет, дорога прошла на удивление легко. В обществе Юлии даже не заметили как вернулись обратно. Спасибо большое за прекрасное времяпрепровождение!!!!

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Огромное спасибо
  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Спасибо. Хоть водитель и не говорит по русски но очень старался чтобы мы друг друга поняли. Трансфер отлично прошёл
  • Д
    Дмитрий
    1 марта 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
  • Е
    Екатерина
    11 февраля 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
    читать дальше

    и в национальном аквариуме. Всё очень понравилось. Экскурсия началась с момента как мы сели в машину, нам рассказывали об истории и быте ОАЭ, о королевской семье, о достопримечательностях по дороге из Дубай в Абу Даби. В общем всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду, Кириллу, за профессионализм!

  • P
    Polina
    30 января 2024
    Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Абу-Даби
    Экскурсия мне понравилась. Водитель Геннадий был очень мил и предупредителен, отвечал на все вопросы, делал все, чтобы я нигде не
    читать дальше

    заблудилась:))) единственное, что мне не очень понравилось, что он развозил туристов сразу на две экскурсии, из-за этого в дороге пришлось провести больше времени, чем я планировала, и уйти с ярмарки гораздо раньше, не в 21.00-21.30, а уже в 20.00, чтобы забрать туристов с обзорной экскурсии. Но я так понимаю, что это из-за низкого сезона, возможно, весной или осенью все будет по-другому. В целом все было здорово!

  • С
    Сергей
    26 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсию проводил не заявленный гид, а человек из его команды. Экскурсия интересная, но гид очень много придумывает. При чем иногда вообще из области фантастики. Видимо ему нравится, что туристы очень сильно удивляются его рассказам.
  • Э
    Элен
    16 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Очень все понравилось, полный восторг от поездки. Комфортная машина, приятный водитель, который все подробно рассказывает.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Выгодный трансфер в Абу-Даби
  2. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  3. Великолепие и очарование Абу-Даби
  4. VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
  5. Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Трансфер" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 350. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Трансфер», 12 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам