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заблудилась:))) единственное, что мне не очень понравилось, что он развозил туристов сразу на две экскурсии, из-за этого в дороге пришлось провести больше времени, чем я планировала, и уйти с ярмарки гораздо раньше, не в 21.00-21.30, а уже в 20.00, чтобы забрать туристов с обзорной экскурсии. Но я так понимаю, что это из-за низкого сезона, возможно, весной или осенью все будет по-другому. В целом все было здорово!