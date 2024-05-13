1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Абу-Даби: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Абу-Даби и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
$53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Удобный трансфер из Абу-Даби в Дубай для группы туристов
Организованный трансфер из Абу-Даби в Дубай на 8 часов. Возможность дополнительно приобрести билеты на Бурдж Халифа. Сбор только из отелей
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Что вас ожидает: 8-часовой трансфер из отеля Абу-Даби в Дубай»
Расписание: По средам и субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$40 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
- ООльга10 апреля 2024Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
- ННаталья23 марта 2024Огромное спасибо
- ННаталья16 марта 2024Спасибо. Хоть водитель и не говорит по русски но очень старался чтобы мы друг друга поняли. Трансфер отлично прошёл
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
- PPolina30 января 2024Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Абу-ДабиЭкскурсия мне понравилась. Водитель Геннадий был очень мил и предупредителен, отвечал на все вопросы, делал все, чтобы я нигде не
- ССергей26 декабря 2023Экскурсию проводил не заявленный гид, а человек из его команды. Экскурсия интересная, но гид очень много придумывает. При чем иногда вообще из области фантастики. Видимо ему нравится, что туристы очень сильно удивляются его рассказам.
- ЭЭлен16 декабря 2023Очень все понравилось, полный восторг от поездки. Комфортная машина, приятный водитель, который все подробно рассказывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Трансфер" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 350. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Трансфер», 12 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август