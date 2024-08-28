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Эмилю за прекрасно организованный маршрут, (деревня наследия, президентский дворец, эмират палас, белая мечеть),за внимание, доброжелательное отношение и за те знания, которые мы почерпнули из рассказа Эмиля О прекрасной стране ОАЭ!!! также спасибо команде Трипстер. все четко и невероятно классно организовано. Желаем Вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. С уважением Татьяна, Ирина, Римма, Варвара и маленький Фредди!!!