5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
14 сен в 09:00
20 сен в 13:00
$244 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
304$274 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
Начало: Аэропорт
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
от $135 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 августа 2024Огромное спасибо Эмилю за интересную и познавательную экскурсию. Жаль что было у меня мало времени, но есть повод вернуться. Очень рекомендую
- ЮЮлия23 июня 2024Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру края. Подстроил маршрут под
- ЮЮлия8 июня 2024Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
- ТТатьяна12 апреля 20242 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в сентябре 2024
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