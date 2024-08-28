Экскурсии из аэропорта Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Абу-Даби на русском языке, цены от $135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомство с волшебным Абу-Даби
На машине
46 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
14 сен в 09:00
20 сен в 13:00
$244 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
На машине
скидка
10%
28 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
304$274 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
2 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
Начало: Аэропорт
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
от $135 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Огромное спасибо Эмилю за интересную и познавательную экскурсию. Жаль что было у меня мало времени, но есть повод вернуться. Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру края. Подстроил маршрут под
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    наши желания, отвечал на сообщения всегда быстро, четко, приехал вовремя. Очень приятный, тактичный, с глубокими знаниями, с хорошим чувством юмора! Я очень долго вспоминала эту экскурсию и рассказывала друзьям и знакомым истории про Абу-Даби. Рекомендую на 1000%

    Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    2 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
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    Эмилю за прекрасно организованный маршрут, (деревня наследия, президентский дворец, эмират палас, белая мечеть),за внимание, доброжелательное отношение и за те знания, которые мы почерпнули из рассказа Эмиля О прекрасной стране ОАЭ!!! также спасибо команде Трипстер. все четко и невероятно классно организовано. Желаем Вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. С уважением Татьяна, Ирина, Римма, Варвара и маленький Фредди!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  2. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
  3. Индивидуальный трансфер из Abu Dhabi Airport
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Эмирейтс Палас
  5. Лувр
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в сентябре 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 274 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из аэропорта», 74 ⭐ отзыва, цены от $135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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