Профессиональный водитель встретит вас, поможет погрузить багаж и с комфортом отвезёт по указанному адресу. Выбирайте аэропорт и указывайте маршрут в поле бронирования заказа.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту и сопровождение до автомобиля
Укажите, нужно ли вас встретить в аэропорту с табличкой с именем. Водитель встретит вас в аэропорту и поможет донести багаж
Бесплатное ожидание, если рейс задержали
Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера. Также предусмотрено бесплатное ожидание в течение часа, пока вы будете проходить трансферную зону
Индивидуальный трансфер и фиксированная цена
Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков
Круглосуточная поддержка оператора на русском языке
Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7
Организационные детали
- Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
- При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
- Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2622 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо за трансфер, доехали быстро, водитель был на связи, поэтому нашли в аэропорту его без труда. Понятно объяснил нам, где будет нас ждать.
Услугой довольны, будем рекомендовать.
Услугой довольны, будем рекомендовать.
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И
Водитель приехал точно по времени, машина была в порядке и чистая. Ехали спокойно без резких движений, сам водитель очень дружелюбный. Дорога заняла немного времени. И что приятно удивило — цена оказалась гораздо ниже, чем в других сервисах.
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О
Сервис оказался очень удобным, цена вполне нормальная. Водитель приехал раньше, как я и просила, без всяких вопросов и доплат. Машина была свежая и удобная, поездка прошла спокойно и плавно. Ставлю пятерку с плюсом!
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Спасибо за трансфер!
Рекомендую
Рекомендую
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Водитель приехал вовремя и даже чуть раньше, доехали быстро и комфортно, предложил водичку
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Всё прошло отлично. Водитель был пунктуальный и очень приветливый.
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