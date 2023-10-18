Трансфер в Дубай из Абу-Даби

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Ответы на вопросы
8-часовой трансфер из Абу-Даби в Дубай. Дополнительно можно приобрести входные билеты Бурдж Халифа.
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Ближайшие даты:
18
окт
21
окт
25
окт
28
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ноя
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8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

8-часовой трансфер из отеля Абу-Даби в Дубай.

Важная информация:

  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

По средам и субботам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты на Бурдж Халифа + 55 долларов
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Ожидайте на ресепшене вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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