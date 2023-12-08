АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium

Билет для посещения в Абу-Даби
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
АКВАРИУМ В АБУ-ДАБИ National Aquarium
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
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даты

Описание

Проведите увлекательный день в царстве Посейдона! Национальный аквариум Абу-Даби - крупнейший на Ближнем Востоке, состоит из 10 разных зон. Он является домом для 46 000 животных, среди которых более 200 акул и скатов, 25 разных видов. Главной миссией национального аквариума в Абу-Даби стало изучение и расширение знаний об окружающей среде. Чувствовать себя комфортно, как рыба в воде, жителям искусственных глубин помогает команда из 80 экспертов подводного мира.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Национальный аквариум в Абу-Даби
Что не входит
  • Приобрести индивидуальный трансфер
  • Приобрести профессиональные фотографии, сувениры
Место начала и завершения?
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Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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