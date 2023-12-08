Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Проведите увлекательный день в царстве Посейдона! Национальный аквариум Абу-Даби - крупнейший на Ближнем Востоке, состоит из 10 разных зон. Он является домом для 46 000 животных, среди которых более 200 акул и скатов, 25 разных видов. Главной миссией национального аквариума в Абу-Даби стало изучение и расширение знаний об окружающей среде. Чувствовать себя комфортно, как рыба в воде, жителям искусственных глубин помогает команда из 80 экспертов подводного мира.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в Национальный аквариум в Абу-Даби
- Что не входит
- Приобрести индивидуальный трансфер
- Приобрести профессиональные фотографии, сувениры
- Место начала и завершения?
- https: / / maps. app. goo. gl / ZZptfxCVU5dmxGPy7
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Местоположение: https://maps.app.goo.gl/ZZptfxCVU5dmxGPy7
- Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби
Похожие туры из Абу-Даби
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Абу-Даби
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра
10 дек
11 дек
12 дек
$53 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
10 дек
14 дек
16 дек
17 дек
359$288 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
11 дек
12 дек
13 дек
18 дек
$400 за всё до 4 чел.