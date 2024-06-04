🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 90 отзывов Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле Начало: У вашего отеля $ 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 44 отзыва Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт... $ 257 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 51 отзыв Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом Начало: В отеле проживания туристов $ 500 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Обзорная экскурсия по Абу-Даби Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке Начало: У вашего отеля 280 $ 196 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 126 отзывов Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места Начало: В вашем отеле или удобного для вас места 300 $ 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом Начало: От места проживания гостей $ 350 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби $ 420 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 23 отзыва Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день 290 $ 247 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города Начало: В вашем отеле $ 520 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса Начало: Трансфер из отеля 400 $ 360 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 25 отзывов Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии Начало: От вашего отеля или из аэропорта $ 304 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 5 отзывов Выгодный трансфер в Абу-Даби: комфорт и удобство Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Абу-Даби и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути $ 53 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Утреннее сафари в Абу-Даби: встреча с пустыней на заре Начните свой день с приключения: мчите по песчаным дюнам на мощном внедорожнике и исследуйте красоты пустыни на верблюде Начало: Любой отель в Абу-Даби Расписание: Каждый день $ 330 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 6 часов 35 отзывов Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби Расписание: По договоренности 300 $ 255 за всё до 6 чел.

20% скидка Индивидуальная 8 часов 102 отзыва Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: от мечети Шейха Заеда до Феррари-парка Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата Начало: По согласованию 300 $ 240 за всё до 4 чел.

20% скидка Индивидуальная 9 часов 8 отзывов Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби Начало: Встречу где вам будет удобно Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00 250 $ 200 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы Начало: Любой отель в Абу-Даби Расписание: Каждый день утром или после обеда от $ 600 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов 14 отзывов В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента Начало: Заберу вас из вашего отеля Расписание: Все дни с 11:00 $ 275 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест Начало: Заберу вас из вашего отеля Расписание: любой день в любое время $ 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Один день в сказочном Абу-Даби: путешествие по столице ОАЭ Погрузитесь в атмосферу великолепного Абу-Даби, где современность переплетается с традициями Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место Расписание: Каждый день 12:00 $ 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства Начало: Ваш отель в Дубае Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности $ 220 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности $ 320 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 отзыва VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности Начало: От Отеля или по договору с гостями $ 350 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры Начало: Дубай Расписание: Каждый день $ 320 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World Начало: В отеле туриста Расписание: Каждый день с 11:00 $ 275 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Незабываемый Абу-Даби Начало: Адрес встречи определяете вы сами $ 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Индивидуальный тур по Абу-Даби: культура, история и современность Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас Начало: Любой отель в Абу-Даби от $ 400 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби Начало: Любой отель в Абу-Даби от $ 650 за всё до 6 чел.

🏎 На кабриолете Фотопрогулка 8 часов Фототур на кабриолете по Абу-Даби: эксклюзивное приключение и незабываемые впечатления Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым Начало: Любой отель в Абу-Даби Расписание: Каждый день от $ 550 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа Аренда яхты в Абу-Даби: Путешествие с ветерком роскоши Представьте себя на борту роскошной яхты, плывущей по лазурным водам Абу-Даби. Это не просто экскурсия, это погружение в мир изысканности Начало: Любой отель в Абу-Даби Расписание: Каждый день $ 800 за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа Морская прогулка на катере в Абу-Даби: эксклюзивный тур Погрузитесь в атмосферу роскоши и красоты, путешествуя на скоростной лодке по берегам Абу-Даби. Вас ждут незабываемые виды и комфорт на каждом этапе экскурсии Начало: Любой отель в Абу-Даби Расписание: Круиз в любое время. $ 500 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю Начало: Любой отель в Абу-Даби $ 850 за всё до 5 чел.

🚁 На вертолёте Индивидуальная 2 часа Полет на вертолете в Абу-Даби: эксклюзивный взгляд на город Подарите себе восхитительный полет над Абу-Даби. Виды, открывающиеся с вертолета, оставят в вашей памяти яркие воспоминания Начало: Любой отель в Абу-Даби Расписание: В светлое время суток от $ 1 240 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности Начало: Договоримся с гостем откуда удобно $ 400 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 8 часов Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время $ 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ Начало: У вашего отеля $ 400 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби Начало: Ваш отель $ 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальный тур по Абу-Даби Начало: Ваш отель Расписание: По договорённости $ 250 за всё до 4 чел.