5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Путешествие на кабриолете
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 👗 Стильные платья для фото
- 🌆 Живописные виды Абу-Даби
- 🎥 Видео на память
Что можно увидеть
- Абу-Даби
Описание трансфер
Приглашение на экскурсию в Абу-Даби
Мы рады пригласить вас на незабываемую экскурсию по самым живописным уголкам Абу-Даби. Это путешествие на кабриолете подарит вам возможность насладиться не только удивительной красотой столицы, но и атмосферой роскоши и свободы.
Уникальные остановки для фотографий
Наш опытный гид будет делать остановки в самых эффектных местах города, идеально подходящих для фото и видеосессий. Ваша лента в социальных сетях заиграет новыми красками благодаря потрясающим снимкам, сделанным профессионалом!
Стильные образы для незабываемых моментов
Для создания стильного образа девушкам будут предложены летящие платья красного и синего цвета, которые прекрасно подчеркнут эстетику ваших фотографий. Это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне архитектурных шедевров и природных чудес Абу-Даби.
Создание воспоминаний
Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Абу-Даби!
Ежедневно с 10:00 или с 12:00. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Зайда
- Набережная Абу-Даби Корниш
- Отель Emirates Palace
- Президентский дворец Каср Аль Ватан
- Лувр Абу-Даби (входной билет оплачивается на месте по желанию)
Что включено
- Трансфер - кабриолет
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Лувр
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- После бронирования в диалоге укажите
- Пожалуйста
- Из какого отеля вас забирать и сколько человек будет в туре