Погрузитесь в атмосферу роскоши и свободы на кабриотуре по Абу-Даби. Экскурсия откроет перед вами самые живописные места столицы. Гид остановится в эффектных локациях для фото и видеосессий. Ваши социальные сети

засияют новыми красками благодаря профессиональным снимкам. Девушкам предложат красные и синие летящие платья для создания стильного образа. Это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне архитектурных шедевров и природных чудес Абу-Даби, создавая незабываемые воспоминания

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Приглашение на экскурсию в Абу-Даби

Мы рады пригласить вас на незабываемую экскурсию по самым живописным уголкам Абу-Даби. Это путешествие на кабриолете подарит вам возможность насладиться не только удивительной красотой столицы, но и атмосферой роскоши и свободы.

Уникальные остановки для фотографий

Наш опытный гид будет делать остановки в самых эффектных местах города, идеально подходящих для фото и видеосессий. Ваша лента в социальных сетях заиграет новыми красками благодаря потрясающим снимкам, сделанным профессионалом!

Стильные образы для незабываемых моментов

Для создания стильного образа девушкам будут предложены летящие платья красного и синего цвета, которые прекрасно подчеркнут эстетику ваших фотографий. Это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне архитектурных шедевров и природных чудес Абу-Даби.

Создание воспоминаний

Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Абу-Даби!