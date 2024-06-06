Экскурсии в мечеть Шейха Зайда из Абу-Даби

Найдено 27 экскурсий в категории «Мечеть шейха Зайда» в Абу-Даби на русском языке, цены от $57, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
126 отзывов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
По Абу-Даби - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби: культура, история и современность
Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $400 за всё до 6 чел.
Фототур на кабриолете из Абу-Даби
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
Фототур на кабриолете по Абу-Даби: эксклюзивное приключение и незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
Морская прогулка на катере в Абу-Даби
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
Впечатляющая морская прогулка на катере по водам Абу-Даби
Погрузитесь в мир красоты и роскоши Абу-Даби, наслаждаясь прогулкой на скоростном катере по Персидскому заливу
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за человека
Индивидуальная морская прогулка на катере в Абу-Даби
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на катере в Абу-Даби: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу роскоши и красоты, путешествуя на скоростной лодке по берегам Абу-Даби. Вас ждут незабываемые виды и комфорт на каждом этапе экскурсии
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Круиз в любое время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальный полет на вертолете в Абу-Даби
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
2 часа
Полет на вертолете в Абу-Даби: эксклюзивный взгляд на город
Подарите себе восхитительный полет над Абу-Даби. Виды, открывающиеся с вертолета, оставят в вашей памяти яркие воспоминания
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: В светлое время суток
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $1 240 за всё до 6 чел.
Орнаменты Абу-Даби
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за всё до 7 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже
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    абаю дал для мечети. И были запасы воды, а то в такую жару было бы сложно без воды)) Всё понравилось 👍🏼

  • В
    Вадим
    28 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Все прошло хорошо, Азиз молодец!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую
  • Г
    Галина
    22 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    21 мая 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Очень довольны экскурсией. Гид Фарух просто замечательный. Отличное владение языком,прекрасные знания, тактичен,внимателен. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Рекомендуем очень! Спасибо большое за знакомство с Абу Даби.
  • А
    Ангелина
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
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    остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не смогла. Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍

    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу ДабиМоя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Мечеть шейха Зайда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  4. Покорить Абу-Даби за один день
  5. Самое главное в роскошном Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Мечеть шейха Зайда" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 57 до 1 240 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2024 год по теме «Мечеть шейха Зайда», 434 ⭐ отзыва, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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