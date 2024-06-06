1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби: культура, история и современность
Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $400 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур на кабриолете по Абу-Даби: эксклюзивное приключение и незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Впечатляющая морская прогулка на катере по водам Абу-Даби
Погрузитесь в мир красоты и роскоши Абу-Даби, наслаждаясь прогулкой на скоростном катере по Персидскому заливу
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за человека
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на катере в Абу-Даби: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу роскоши и красоты, путешествуя на скоростной лодке по берегам Абу-Даби. Вас ждут незабываемые виды и комфорт на каждом этапе экскурсии
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Круиз в любое время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Полет на вертолете в Абу-Даби: эксклюзивный взгляд на город
Подарите себе восхитительный полет над Абу-Даби. Виды, открывающиеся с вертолета, оставят в вашей памяти яркие воспоминания
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: В светлое время суток
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $1 240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
- ММария4 июня 2024Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже
- ВВадим28 мая 2024Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
- ТТатьяна26 мая 2024Все прошло хорошо, Азиз молодец!
- ММарат23 мая 2024Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
- ГГалина22 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
- ННадежда21 мая 2024Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
- ННАТАЛЬЯ21 мая 2024Очень довольны экскурсией. Гид Фарух просто замечательный. Отличное владение языком,прекрасные знания, тактичен,внимателен. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Рекомендуем очень! Спасибо большое за знакомство с Абу Даби.
- ААнгелина19 мая 2024Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
- ННаталья17 мая 2024Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Мечеть шейха Зайда»
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