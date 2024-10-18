Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби)

С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Прогулка по Дубаю ночью - это совершенно новый опыт. Город сверкает огнями, а прохладный вечер делает экскурсию ещё приятнее. Вы увидите знаменитые места, такие как Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие
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фонтаны.

В рамках экскурсии предусмотрены посещения секретных локаций для лучших фото, а также рассказ об истории и архитектуре города. Возможность подняться на Дубайскую рамку и полюбоваться панорамой с высоты 150 метров. Трансфер и комфортные автомобили обеспечат удобство и безопасность. Экскурсия подходит для всех категорий туристов и оставит незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Ночные огни Дубая
  • 📸 Секретные фотолокации
  • 🏛 Исторические рассказы
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🌃 Панорамные виды
    • Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби)
    Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби)
    Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Пальма Джумейра
  • Бурдж-Халифа
  • Поющие фонтаны
  • Дубайская рамка
  • Музей будущего
  • Аль Сиф
  • Резиденция шейха Дубая
  • Дубай-молл

    • Описание экскурсии

    Отправляемся на знакомство с Дубаем. Мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля «Парус» и поющего фонтана. И всё это — при свете вечерних огней!

    Наш маршрут

    • Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
    • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус»
    • Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами
    • Музей будущего с его необычной архитектурой
    • Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
    • Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов
    • Резиденция шейха Дубая с огромным парком
    • Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом
    • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире (828 метров) со смотровой площадкой, откуда открываются отличные виды на ночной Дубай

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
    • Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).

    Дополнительные расходы (по желанию)

    • Трансфер из других эмиратов — от $40
    • Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
    • Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.
    • Обед или ужин — от $30

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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