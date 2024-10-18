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В рамках экскурсии предусмотрены посещения секретных локаций для лучших фото, а также рассказ об истории и архитектуре города. Возможность подняться на Дубайскую рамку и полюбоваться панорамой с высоты 150 метров. Трансфер и комфортные автомобили обеспечат удобство и безопасность. Экскурсия подходит для всех категорий туристов и оставит незабываемые впечатления

Прогулка по Дубаю ночью - это совершенно новый опыт. Город сверкает огнями, а прохладный вечер делает экскурсию ещё приятнее. Вы увидите знаменитые места, такие как Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие