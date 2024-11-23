В программе посещение величественной Большой Мечети шейха Заида, которая впечатляет своей архитектурой и религиозным значением. Также в
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Что можно увидеть
Описание трансфер
Абу-Даби: Сердце Объединенных Арабских Эмиратов
Абу-Даби, столица ОАЭ, является удивительным местом, которое сочетает в себе исторические и современные достопримечательности. Это город, где традиции встречаются с современностью, создавая уникальную атмосферу.
Величие Большой Мечети шейха Заида
Во время экскурсии вы сможете увидеть архитектуру Большой Мечети шейха Заида. Это здание не только излучает величественную красоту, но и обладает глубоким религиозным значением. Мечеть является одной из крупнейших в мире и привлекает туристов со всего света.
Храм трех религий
Следующим пунктом вашей экскурсии станет храм трех религий. Этот уникальный объект символизирует толерантность и единство различных верований. Здесь вы сможете узнать о культуре и традициях разных религий, что поможет вам лучше понять многообразие мира.
Лувр Абу-Даби: Погружение в культуру
Не упустите возможность посетить Лувр Абу-Даби. Этот музей предлагает погружение в богатое культурное наследие, где собраны произведения искусства со всего мира. Вы сможете насладиться уникальными экспонатами и узнать больше об истории человечества.
Абу-Даби — это не просто город, это целый мир, который ждет, чтобы его открыли. Путешествие по этому удивительному месту подарит вам незабываемые впечатления и новые знания.
Бронирование за день до экскурсии. Работаю каждый день в неделю, время начала экскурсии можем изменить на удобное для Вас
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лувр Абу-Даби
- Дом семьи Авраама
- Qasr Al Watan (Дворец шейха)
- Emirates Palace Abu Dhabi
- Qasr Al Hosn
- Мечеть шейха Зайда
- Andaz Capital Gate
Что включено
- Услуги гида, трансфера
Что не входит в цену
- Личные расходы
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Важная информация
- Вы получите незабываемые впечатления от своего путешествия. Насладитесь красотой и грандиозностью Абу-Даби, не беспокоясь о проезде и поиском интересных мест. Всем этим займусь я, чтобы обеспечить уникальное путешествие, которое запомнится вам на долгие годы
- С уважением, гид по Дубаю и Абу-Даби, Мухаммад