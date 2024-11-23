Знакомство со столицей ОАЭ - Абу-Даби

Посетите Абу-Даби и насладитесь архитектурой Большой Мечети шейха Заида, храмом трех религий и Лувром Абу-Даби. Откройте для себя культурное наследие города
Экскурсия по Абу-Даби предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием столицы ОАЭ.

В программе посещение величественной Большой Мечети шейха Заида, которая впечатляет своей архитектурой и религиозным значением. Также в
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маршруте храм трех религий, символизирующий толерантность и уважение к различным верованиям. Лувр Абу-Даби предоставит вам возможность погрузиться в богатое культурное наследие. Индивидуальный трансфер обеспечит комфорт и удобство на протяжении всей экскурсии

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🕌 Посещение Большой Мечети шейха Заида
  • 🏛 Лувр Абу-Даби
  • ✝️ Храм трех религий
  • 🌟 Комфорт и удобство
    • Знакомство со столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Знакомство со столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Знакомство со столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Большая Мечеть шейха Заида
  • Лувр Абу-Даби
  • Храм трех религий

    • Описание трансфер

    Абу-Даби: Сердце Объединенных Арабских Эмиратов

    Абу-Даби, столица ОАЭ, является удивительным местом, которое сочетает в себе исторические и современные достопримечательности. Это город, где традиции встречаются с современностью, создавая уникальную атмосферу.

    Величие Большой Мечети шейха Заида

    Во время экскурсии вы сможете увидеть архитектуру Большой Мечети шейха Заида. Это здание не только излучает величественную красоту, но и обладает глубоким религиозным значением. Мечеть является одной из крупнейших в мире и привлекает туристов со всего света.

    Храм трех религий

    Следующим пунктом вашей экскурсии станет храм трех религий. Этот уникальный объект символизирует толерантность и единство различных верований. Здесь вы сможете узнать о культуре и традициях разных религий, что поможет вам лучше понять многообразие мира.

    Лувр Абу-Даби: Погружение в культуру

    Не упустите возможность посетить Лувр Абу-Даби. Этот музей предлагает погружение в богатое культурное наследие, где собраны произведения искусства со всего мира. Вы сможете насладиться уникальными экспонатами и узнать больше об истории человечества.

    Абу-Даби — это не просто город, это целый мир, который ждет, чтобы его открыли. Путешествие по этому удивительному месту подарит вам незабываемые впечатления и новые знания.

    Бронирование за день до экскурсии. Работаю каждый день в неделю, время начала экскурсии можем изменить на удобное для Вас

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Лувр Абу-Даби
    • Дом семьи Авраама
    • Qasr Al Watan (Дворец шейха)
    • Emirates Palace Abu Dhabi
    • Qasr Al Hosn
    • Мечеть шейха Зайда
    • Andaz Capital Gate
    Что включено
    • Услуги гида, трансфера
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Дубай
    Когда и сколько длится?
    Когда: Бронирование за день до экскурсии. Работаю каждый день в неделю, время начала экскурсии можем изменить на удобное для Вас
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Вы получите незабываемые впечатления от своего путешествия. Насладитесь красотой и грандиозностью Абу-Даби, не беспокоясь о проезде и поиском интересных мест. Всем этим займусь я, чтобы обеспечить уникальное путешествие, которое запомнится вам на долгие годы
    • С уважением, гид по Дубаю и Абу-Даби, Мухаммад
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Абу-Даби

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