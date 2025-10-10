Мои заказы

Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр»

Увидеть всё, чем славится столица ОАЭ
Увидеть столицу ОАЭ, узнать историю Эмиратов и понять культуру страны — вот для чего вы отправитесь на экскурсию с нами.

Посмотрите на символы Абу-Даби — мечеть шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan и комплекс «Дом семьи Авраама» с храмами трёх религий. А ещё посетите музей «Лувр» и рынок со специями, финиками и спелыми фруктами.
5
52 отзыва
Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр»© Александра
Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр»© Александра
Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр»© Александра

Описание экскурсии

  • Музей «Лувр» — центр культуры в Абу-Даби, здание с оригинальной архитектурой
  • Дом семьи Авраама — три религии на территории одного комплекса: вы увидите снаружи церковь, мечеть и синагогу
  • Мечеть шейха Зайда — главная в ОАЭ
  • Президентский дворец Qasr Al Watan — роскошная резиденция бывшего шейха Халифы
  • Рынок фиников и фруктов

Гид не посещает локации вместе с вами, а рассказывает о них по пути.

Организационные детали

  • Уточните наличие мест, если планируете посетить экскурсию в ближайшее 1-3 дня
  • В стоимость включены: трансфер из Абу-Даби и Дубая на комфортабельном автомобиле Toyota или аналогичный по классу
  • Экскурсия по Абу-Даби занимает 5 часов
  • Дополнительно оплачиваются билеты в президентский дворец — 75 дирхамов за взрослого, 30 дирхамов за ребёнка, в «Лувр» — 63 дирхамов за взрослого, дети до 18 лет бесплатно
  • По понедельникам «Лувр» закрыт
  • Для посещения мечети женщинам нужно надеть длинное платье с рукавом. Мужчины могут быть одеты в штаны и футболку
  • Из аэропорта трансфер не предоставляем
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 636 туристов
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Серафима)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Серафима)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Серафима)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Серафима)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Серафима)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Серафима)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Владимио)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Владимио)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Владимио)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Владимио)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Владимио)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Владимио)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Алина)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Алина)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Алина)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Александра)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Александра)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Александра)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Константин)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Ирина)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Ирина)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Анна)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Анна)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Анна)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Nikita)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Nikita)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Nikita)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Nikita)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Nikita)Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр» (Ксения)
Д
Дмитрий
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Ее провел Борис, молодой, симпатичный, открытый парень. Очень старается, чтобы экскурсия оставила отличное впечатление. И у него получилось. Программа выполнена на 100%, даже больше, учитывая посещения неожиданных мест. Всем рекомендую. Спасибо Александре за четкую организацию экскурсии, Борису за ее исполнение.
Дата посещения: 10 октября 2025
М
Мария
14 ноя 2025
Все прошло хорошо! рекомендую
E
Ekaterina
29 окт 2025
Посетили данную экскурсию, остались в восторге. Александра - замечательный гид, приятный собеседник, аккуратный водитель.
Экскурсия полностью соответствовала заявленной в описании программе. По согласованию с другими участниками мини-группы добавили посещение еще одного
читать дальше

музея. От экскурсии остались самые замечательные впечатления - было интересно, познавательно, увидели все знаковые достопримечательности Абу-Даби (которые самостоятельно на общественном транспорте объехать за один день точно не получилось бы), закупились вкуснейшими местными финиками, вернулись переполненными впечатлениями. Огромное спасибо за такую замечательную возможность, желаю Александре успехов и процветания в её деле!:)

С
Серафима
26 окт 2025
Очень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и мои друзья остались в восторге! Комфортная машина с кондиционером, быстрое перемещение по локациям. Гид давала
читать дальше

возможность выбрать наиболее интересующую нас локацию, чтобы максимально продуктивно распределить время. Все прошло на ура)
Хочу отметить гида Александру, которая очень доходчиво и интересно рассказывала факты о стране и локациях) С ней было максимально комфортно, очень понимающий и отзывчивый человек! Большое спасибо ❤️

Очень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и моиОчень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и моиОчень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и моиОчень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и моиОчень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и моиОчень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и мои
В
Владимио
26 окт 2025
Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.
Экскурсию провел Санжар, обстоятельно и интересно рассказал об истории города и ОАЭ.
Рекомендовал для посещения teamLab Phenomena Abu Dhabi,
читать дальше

хотя первоначально в планах экскурсии его не было. Могу сказать, что детям он больше всего и понравился 😆.
Экскурсия продлилась дольше 6 часов, несмотря что часть мест не посетили и мечеть шейха Заида посмотрели только снаружи. Но это с учетом, что больше запланированного времени провели на экскурсиях и осмотрах.
Несмотря на длительность экскурсии больше запланированной Санжар был готов и дальше возить и показывать интересный и динамично развивающийся Абу-Даби, не торопя нас и не напоминая о времени экскурсии.
Хорошая экскурсия для понимания страны и города где ты отдыхаешь.

Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.
А
Алина
25 окт 2025
На время 15-ти часовой пересадки в Абу-Даби выбрала индивидуальную экскурсию по городу с Александрой, о чем ни разу не пожалела. Прекрасный гид и просто очень интересная девушка. Показала мне все самое интересное, повозила на комфортном автомобиле, ещё и фотографии прекрасные сделала на память. Очень рекомендую!
На время 15-ти часовой пересадки в Абу-Даби выбрала индивидуальную экскурсию по городу с Александрой, о чемНа время 15-ти часовой пересадки в Абу-Даби выбрала индивидуальную экскурсию по городу с Александрой, о чемНа время 15-ти часовой пересадки в Абу-Даби выбрала индивидуальную экскурсию по городу с Александрой, о чем
А
Александра
15 окт 2025
Насыщенно провела день, успели посмотреть много мест, благодаря Борису, он следил за временем и показывал интересные места в локациях
Насыщенно провела день, успели посмотреть много мест, благодаря Борису, он следил за временем и показывал интересные места в локацияхНасыщенно провела день, успели посмотреть много мест, благодаря Борису, он следил за временем и показывал интересные места в локацияхНасыщенно провела день, успели посмотреть много мест, благодаря Борису, он следил за временем и показывал интересные места в локациях
С
Сергей
12 окт 2025
Были с Александрой на экскурсии с посещением мечети Шейха Зайда, Лувра, дворца Qasr Al Watan. Понравилось, что нас было немного, по пути к достопримечательностям нам всё рассказала и ответила на вопросы. Всё прошло в легком и непринужденном формате. Отдельное спасибо за предоставленную абайю)
К
Константин
12 окт 2025
Прекрасный гид. Рекомендуем. Александра всё показала,рассказала,пока передвигались по локациям. Экскурсовод даже не нужен был.
Вход в Лувр и Дворец оплачивался отдельно.
Прекрасный гид. Рекомендуем. Александра всё показала,рассказала,пока передвигались по локациям. Экскурсовод даже не нужен был.
А
Анна
9 окт 2025
Добрый день, могу посоветовать эту экскурсию на 100%! Все было очень комфортно, мы успели посетить все запланированные места и даже больше, чем хотели! Гид рассказывал интересные факты о местах, помогал с фото и с покупкой билетов. Все было просто отлично и нам очень понравилось! Обязательно еще раз выберем экскурсию и воспользуемся данным приложением 🫶
И
Ирина
27 сен 2025
Были на индивидуальной экскурсии и посетили только те места, которые хотели. Александра очень приятная, по дороге рассказывала о Дубае и Абу-Даби. Никуда не спешили и заехали пообедать. Остались отличные впечатления!
Были на индивидуальной экскурсии и посетили только те места, которые хотели. Александра очень приятная, по дорогеБыли на индивидуальной экскурсии и посетили только те места, которые хотели. Александра очень приятная, по дороге
Анна
Анна
16 сен 2025
Очень рады, что обратились к Александре, все прошло просто безупречно: Саша забрала нас из отеля, провела интересную экскурсию, позаботилась о входных билетах в Лувр, в резиденцию, зарегистрировала нас в мечеть,
читать дальше

также мы посетили известный отель, этническую деревню и местный рынок, в общем получилось даже больше достопримечательностей посмотреть, чем было запланировано. Александра интересный рассказчик, поведала нам много исторических фактов о стране, ответила на все наши вопросы и всячески старалась сделать все для нашего комфорта. Мы ни о чем не беспокоились, а просто получали удовольствие от экскурсии, спасибо большое!
Однозначно рекомендую обращаться к Александре за различными экскурсиями в ОАЭ, Вы точно не пожалеете, мы и в следующий визит в Эмираты так и сделаем!

Очень рады, что обратились к Александре, все прошло просто безупречно: Саша забрала нас из отеля, провелаОчень рады, что обратились к Александре, все прошло просто безупречно: Саша забрала нас из отеля, провелаОчень рады, что обратились к Александре, все прошло просто безупречно: Саша забрала нас из отеля, провела
N
Nikita
14 сен 2025
Мы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться как мы,ехать или нет на рынок фиников,обязательно езжайте
Спасибо большое Александре за такую замечательную экскурсию,рекомендуем к посещению
Мы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться какМы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться какМы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться какМы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться какМы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться как
К
Ксения
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто не ждал друг друга при посещении разных локаций! Спасибо большое!
Очень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто неОчень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто неОчень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто неОчень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто неОчень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто неОчень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто не
Е
Екатерина
20 июл 2025
Спасибо за экскурсию. Александра хороший рассказчик.
Прислушивается к пожеланиям туристов. Все заявленные локации были нами посещены, и даже больше (Саша завезла на рынок с финиками и в Emirates Palace).
Однако, не хватило рассказа гида непосредственно на месте экскурсии (в Мечете и Резиденции шейха).
Экскурсия прошла легко и непринуждённо. Спасибо
Спасибо за экскурсию. Александра хороший рассказчик.Спасибо за экскурсию. Александра хороший рассказчик.Спасибо за экскурсию. Александра хороший рассказчик.Спасибо за экскурсию. Александра хороший рассказчик.
Александра
Александра
Ответ организатора:
Доброе утро!

Спасибо за отзыв! Рада, что экскурсия вам понравилась. Хочу прояснить один момент: в описании указано, что гид рассказывает информацию
читать дальше

по дороге, локации вместе с вами не посещает.

Если бы вы заранее сообщили, что вам интересна отдельная экскурсия по Лувру, мы бы предложили вам такую опцию. Во всём остальном экскурсия была выполнена полностью.

Ждем вас снова!

