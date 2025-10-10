Увидеть столицу ОАЭ, узнать историю Эмиратов и понять культуру страны — вот для чего вы отправитесь на экскурсию с нами.
Посмотрите на символы Абу-Даби — мечеть шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan и комплекс «Дом семьи Авраама» с храмами трёх религий. А ещё посетите музей «Лувр» и рынок со специями, финиками и спелыми фруктами.
Описание экскурсии
- Музей «Лувр» — центр культуры в Абу-Даби, здание с оригинальной архитектурой
- Дом семьи Авраама — три религии на территории одного комплекса: вы увидите снаружи церковь, мечеть и синагогу
- Мечеть шейха Зайда — главная в ОАЭ
- Президентский дворец Qasr Al Watan — роскошная резиденция бывшего шейха Халифы
- Рынок фиников и фруктов
Гид не посещает локации вместе с вами, а рассказывает о них по пути.
Организационные детали
- Уточните наличие мест, если планируете посетить экскурсию в ближайшее 1-3 дня
- В стоимость включены: трансфер из Абу-Даби и Дубая на комфортабельном автомобиле Toyota или аналогичный по классу
- Экскурсия по Абу-Даби занимает 5 часов
- Дополнительно оплачиваются билеты в президентский дворец — 75 дирхамов за взрослого, 30 дирхамов за ребёнка, в «Лувр» — 63 дирхамов за взрослого, дети до 18 лет бесплатно
- По понедельникам «Лувр» закрыт
- Для посещения мечети женщинам нужно надеть длинное платье с рукавом. Мужчины могут быть одеты в штаны и футболку
- Из аэропорта трансфер не предоставляем
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 636 туристов
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Ее провел Борис, молодой, симпатичный, открытый парень. Очень старается, чтобы экскурсия оставила отличное впечатление. И у него получилось. Программа выполнена на 100%, даже больше, учитывая посещения неожиданных мест. Всем рекомендую. Спасибо Александре за четкую организацию экскурсии, Борису за ее исполнение.
Дата посещения: 10 октября 2025
М
Мария
14 ноя 2025
Все прошло хорошо! рекомендую
E
Ekaterina
29 окт 2025
Посетили данную экскурсию, остались в восторге. Александра - замечательный гид, приятный собеседник, аккуратный водитель.
С
Серафима
26 окт 2025
Очень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и мои друзья остались в восторге! Комфортная машина с кондиционером, быстрое перемещение по локациям. Гид давала
В
Владимио
26 окт 2025
Интересная экскурсия для понимания города и страны с хорошей развлекательной частью для детей.
А
Алина
25 окт 2025
На время 15-ти часовой пересадки в Абу-Даби выбрала индивидуальную экскурсию по городу с Александрой, о чем ни разу не пожалела. Прекрасный гид и просто очень интересная девушка. Показала мне все самое интересное, повозила на комфортном автомобиле, ещё и фотографии прекрасные сделала на память. Очень рекомендую!
А
Александра
15 окт 2025
Насыщенно провела день, успели посмотреть много мест, благодаря Борису, он следил за временем и показывал интересные места в локациях
С
Сергей
12 окт 2025
Были с Александрой на экскурсии с посещением мечети Шейха Зайда, Лувра, дворца Qasr Al Watan. Понравилось, что нас было немного, по пути к достопримечательностям нам всё рассказала и ответила на вопросы. Всё прошло в легком и непринужденном формате. Отдельное спасибо за предоставленную абайю)
К
Константин
12 окт 2025
Прекрасный гид. Рекомендуем. Александра всё показала,рассказала,пока передвигались по локациям. Экскурсовод даже не нужен был.
А
Анна
9 окт 2025
Добрый день, могу посоветовать эту экскурсию на 100%! Все было очень комфортно, мы успели посетить все запланированные места и даже больше, чем хотели! Гид рассказывал интересные факты о местах, помогал с фото и с покупкой билетов. Все было просто отлично и нам очень понравилось! Обязательно еще раз выберем экскурсию и воспользуемся данным приложением 🫶
И
Ирина
27 сен 2025
Были на индивидуальной экскурсии и посетили только те места, которые хотели. Александра очень приятная, по дороге рассказывала о Дубае и Абу-Даби. Никуда не спешили и заехали пообедать. Остались отличные впечатления!
Анна
16 сен 2025
Очень рады, что обратились к Александре, все прошло просто безупречно: Саша забрала нас из отеля, провела интересную экскурсию, позаботилась о входных билетах в Лувр, в резиденцию, зарегистрировала нас в мечеть,
N
Nikita
14 сен 2025
Мы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться как мы,ехать или нет на рынок фиников,обязательно езжайте
К
Ксения
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто не ждал друг друга при посещении разных локаций! Спасибо большое!
Е
Екатерина
20 июл 2025
Спасибо за экскурсию. Александра хороший рассказчик.
Александра
Ответ организатора:
Доброе утро!
