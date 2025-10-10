Д Дмитрий Экскурсия очень понравилась. Ее провел Борис, молодой, симпатичный, открытый парень. Очень старается, чтобы экскурсия оставила отличное впечатление. И у него получилось. Программа выполнена на 100%, даже больше, учитывая посещения неожиданных мест. Всем рекомендую. Спасибо Александре за четкую организацию экскурсии, Борису за ее исполнение.

М Мария Все прошло хорошо! рекомендую

Экскурсия полностью соответствовала заявленной в описании программе. По согласованию с другими участниками мини-группы добавили посещение еще одного читать дальше музея. От экскурсии остались самые замечательные впечатления - было интересно, познавательно, увидели все знаковые достопримечательности Абу-Даби (которые самостоятельно на общественном транспорте объехать за один день точно не получилось бы), закупились вкуснейшими местными финиками, вернулись переполненными впечатлениями. Огромное спасибо за такую замечательную возможность, желаю Александре успехов и процветания в её деле!:) Посетили данную экскурсию, остались в восторге. Александра - замечательный гид, приятный собеседник, аккуратный водитель.Экскурсия полностью соответствовала заявленной в описании программе. По согласованию с другими участниками мини-группы добавили посещение еще одного

С Серафима читать дальше возможность выбрать наиболее интересующую нас локацию, чтобы максимально продуктивно распределить время. Все прошло на ура)

Хочу отметить гида Александру, которая очень доходчиво и интересно рассказывала факты о стране и локациях) С ней было максимально комфортно, очень понимающий и отзывчивый человек! Большое спасибо ❤️ Очень хотелось посмотреть много локаций сразу и это получилось! Интересная и насыщенная экскурсия, я и мои друзья остались в восторге! Комфортная машина с кондиционером, быстрое перемещение по локациям. Гид давала

Экскурсию провел Санжар, обстоятельно и интересно рассказал об истории города и ОАЭ.

Рекомендовал для посещения teamLab Phenomena Abu Dhabi, читать дальше хотя первоначально в планах экскурсии его не было. Могу сказать, что детям он больше всего и понравился 😆.

Экскурсия продлилась дольше 6 часов, несмотря что часть мест не посетили и мечеть шейха Заида посмотрели только снаружи. Но это с учетом, что больше запланированного времени провели на экскурсиях и осмотрах.

Несмотря на длительность экскурсии больше запланированной Санжар был готов и дальше возить и показывать интересный и динамично развивающийся Абу-Даби, не торопя нас и не напоминая о времени экскурсии.

А Алина На время 15-ти часовой пересадки в Абу-Даби выбрала индивидуальную экскурсию по городу с Александрой, о чем ни разу не пожалела. Прекрасный гид и просто очень интересная девушка. Показала мне все самое интересное, повозила на комфортном автомобиле, ещё и фотографии прекрасные сделала на память. Очень рекомендую!

А Александра Насыщенно провела день, успели посмотреть много мест, благодаря Борису, он следил за временем и показывал интересные места в локациях

С Сергей Были с Александрой на экскурсии с посещением мечети Шейха Зайда, Лувра, дворца Qasr Al Watan. Понравилось, что нас было немного, по пути к достопримечательностям нам всё рассказала и ответила на вопросы. Всё прошло в легком и непринужденном формате. Отдельное спасибо за предоставленную абайю)

К Константин Прекрасный гид. Рекомендуем. Александра всё показала,рассказала,пока передвигались по локациям. Экскурсовод даже не нужен был.

Вход в Лувр и Дворец оплачивался отдельно.

А Анна Добрый день, могу посоветовать эту экскурсию на 100%! Все было очень комфортно, мы успели посетить все запланированные места и даже больше, чем хотели! Гид рассказывал интересные факты о местах, помогал с фото и с покупкой билетов. Все было просто отлично и нам очень понравилось! Обязательно еще раз выберем экскурсию и воспользуемся данным приложением 🫶

И Ирина Были на индивидуальной экскурсии и посетили только те места, которые хотели. Александра очень приятная, по дороге рассказывала о Дубае и Абу-Даби. Никуда не спешили и заехали пообедать. Остались отличные впечатления!

Анна читать дальше также мы посетили известный отель, этническую деревню и местный рынок, в общем получилось даже больше достопримечательностей посмотреть, чем было запланировано. Александра интересный рассказчик, поведала нам много исторических фактов о стране, ответила на все наши вопросы и всячески старалась сделать все для нашего комфорта. Мы ни о чем не беспокоились, а просто получали удовольствие от экскурсии, спасибо большое!

Однозначно рекомендую обращаться к Александре за различными экскурсиями в ОАЭ, Вы точно не пожалеете, мы и в следующий визит в Эмираты так и сделаем! Очень рады, что обратились к Александре, все прошло просто безупречно: Саша забрала нас из отеля, провела интересную экскурсию, позаботилась о входных билетах в Лувр, в резиденцию, зарегистрировала нас в мечеть,

N Nikita Мы посмотрели красивые места и много узнали много интересных фактов о них. Если будете сомневаться как мы,ехать или нет на рынок фиников,обязательно езжайте

Спасибо большое Александре за такую замечательную экскурсию,рекомендуем к посещению

К Ксения Очень понравилась экскурсия и проводивший ее гид. Все пожелания учтены, спланировано время так, чтобы никто не ждал друг друга при посещении разных локаций! Спасибо большое!