Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Дубай славится своими развлекательными комплексами и уникальными программами, но это представление — самое впечатляющее среди них.



Действие аквашоу La Perle by Dragone происходит под куполом с огромным бассейном и разнообразными визуальными эффектами.



Вас удивит не только технологически сложное оформление сцены, но и мастерство 65 артистов, которые представят невероятные воздушные и водные трюки.

DubaiToursTeam Ваш гид в Дубае

Описание билета Театр La Perle расположен в самом сердце Дубая, в Аль-Хабтур-Сити. Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром. Вас ждет незабываемое представление, поскольку каждое зрительское место позволяет полностью погрузиться в феерическую атмосферу. В театре всего 14 рядов и 1300 мест, что позволяет зрителям быть ближе к сцене. В представлении La Perle by Dragone участвует 65 артистов, каждый из которых известен своими уникальными способностями. Во время полуторачасового зрелищного шоу вас ждут актеры и акробаты, выполняющие трюки в воде и в воздухе. Несколько типов билета, чем дороже, тем ближе к сцене, но зрительских рядов всего 14, вам будет хорошо видно из любого места: - Бронзовый - Серебряный - Золотой - Платиновый — отличный вид из зала + доступ в VIP-лаундж, где перед шоу Вас будут ждать: канапе, попкорн, безалкогольные напитки и многое другое. Важная информация - Требуется предоплата - мы свяжемся с вами после оформления заказа - Длительность: 90 мин (без перерывов). - Проход без очереди. - Принимаются бумажные и мобильные ваучеры. Ваучеры необходимо обменять на билеты. - Подходит для людей на инвалидных креслах. - Возврат средств не предусмотрен. - Рекомендуем прибыть в Аль-Хабтур-Сити за 45-60 минут до начала шоу, чтобы получить свой билет в кассе. - Время в пути до Аль-Хабтур-Сити от: Пальмы Джумейра – 40-60 мин; от Dubai Marina – 30-45 мин; от центра Дубая – 20-30 мин; из Дейры – 20-45 мин. - У каждого гостя, независимо от возраста, должен быть свой действующий билет. - Дети до 2 лет не допускаются на шоу. - Гости до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых. - Дресс-код: элегантная повседневная одежда (smart casual). Важная информация: Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1. Предоплата на сайте 25% + остаток наличными денежными средствами нашему представителю за 2-3 дня до даты экскурсии (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге). 2. ⁠Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге). 3. 100% предоплата посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)

