Дубай — единственное место, где можно посмотреть это шоу.
Франко Драгоне воплотил в жизнь гигантскую сцену, она трансформируется из сухой площадки в водную — и наоборот. И это лишь часть оснащения.
Вы полюбуетесь головокружительными трюками и насладитесь новым форматом художественного пространства!
Франко Драгоне воплотил в жизнь гигантскую сцену, она трансформируется из сухой площадки в водную — и наоборот. И это лишь часть оснащения.
Вы полюбуетесь головокружительными трюками и насладитесь новым форматом художественного пространства!
Описание билета
Обратите внимание: это не экскурсия, а шоу без сопровождения гида.
Что вас ожидает
На полтора часа в другую реальность. Премьера La Perle by Dragone состоялась 31 августа 2017 года. Режиссёр отобрал 65 лучших артистов из 23 стран мира, каждый из них покажет в шоу свой впечатляющий талант. La Perle — это акробатика, водные и воздушные трюки, передовые театральные технологии, которые разворачиваются под гигантским 25-метровым куполом на аквасцене.
Организационные детали
- Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты шоу. На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — наличными в долларах или дирхамах
- Трансфер не входит в стоимость билета. Если он вам нужен, пожалуйста, обратитесь к нам, мы рассчитаем стоимость (цена зависит от расположения отеля гостя)
- Возрастные ограничения 2+
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Билет silver b
|$79
|Билет silver
|$95
|Билет gold
|$109
|Vip билет
|$229
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дубай
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
спасибо большое организатору за грамотные и своевременные ответы на все вопросы, и за прекрасные места на невероятном шоу la perla. у нас с женой полный восторг. взяли билеты категории gold, ни разу не пожалели. всем рекомендую!
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Прекрасное шоу, спасибо за билеты-предоплата была из России, остаток наличными, билеты отправили на следующий день, всё как и договаривались. рекомендую от души-быстро, удобно, надёжно.
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и
Это просто фантастика!
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С
Билеты получили быстро!
Шоу прекрасное🔥🔥🔥 Моя семья в восторге!!! Супер, всем советую посетить👍👍👍 Восторг🔥💫✨️
Шоу прекрасное🔥🔥🔥 Моя семья в восторге!!! Супер, всем советую посетить👍👍👍 Восторг🔥💫✨️
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А
очень крутое шоу! лучшее, что мы видели
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Т
Отличное шоу! Рекомендую, восторг от увиденного!
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