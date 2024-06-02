Посетите невероятные шоу в Дубае

Найдено 10 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Дубае на русском языке, цены от $33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Билеты
2 часа
24 отзыва
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle в Дубае: магия в каждом движении
Ищете незабываемые впечатления в Дубае? Билет на шоу La Perle откроет мир волшебства, акробатики и танцев
Начало: В Al Habtoor City
«Электронный билет на шоу La Perle»
12 июня в 18:30
13 июня в 18:00
$70 за билет
Ужин и вечернее шоу на катамаране
Билеты
2 часа
8 отзывов
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
«Обратите внимание, что это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на катамаране»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
«Пальмовые острова, шоу поющих фонтанов и не только»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билеты
1.5 часа
10 отзывов
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
«Доступ на шоу AYA Universe без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
462 отзыва
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
«А напоследок насладитесь шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире»
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
2 отзыва
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Аквашоу La Perle by Dragone
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
79 отзывов
Аквашоу La Perle by Dragone
Начало: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
«Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром»
Расписание: Ежедневно в 18:30 и 21:30
12 июня в 18:30
13 июня в 18:30
от $76 за билет
Шоу Aya Universe в Дубае
Билеты
2 часа
Шоу Aya Universe в Дубае
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
$35 за билет

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Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
  2. Ужин и вечернее шоу на катамаране
  3. Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
  4. Такой разный Дубай
  5. Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 33 до 250. Туристы уже оставили гидам 761 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Билеты на шоу», 761 ⭐ отзыв, цены от $33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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