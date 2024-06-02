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Дубай молл 1 час по продолжительности. Для первой встречи с городом, на метить что и где и как посмотреть самое то. Прогулки по базара я бы заменила на прогулку в старом городе, намного красивее и колоритнее. На базаре очень приставали к дочке, неприличные слова, единственный неприятный момент.