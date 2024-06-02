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Билеты
2 часа
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle в Дубае: магия в каждом движении
Ищете незабываемые впечатления в Дубае? Билет на шоу La Perle откроет мир волшебства, акробатики и танцев
Начало: В Al Habtoor City
«Электронный билет на шоу La Perle»
12 июня в 18:30
13 июня в 18:00
$70 за билет
Билеты
2 часа
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
«Обратите внимание, что это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на катамаране»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
«Пальмовые острова, шоу поющих фонтанов и не только»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Билеты
1.5 часа
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
«Доступ на шоу AYA Universe без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Круиз
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
«А напоследок насладитесь шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире»
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Билеты
2 часа
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
Групповая
9 часов
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Билеты
1.5 часа
Аквашоу La Perle by Dragone
Начало: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
«Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром»
Расписание: Ежедневно в 18:30 и 21:30
12 июня в 18:30
13 июня в 18:30
от $76 за билет
Билеты
2 часа
Шоу Aya Universe в Дубае
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
$35 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- AAlexander27 мая 2024За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
- ВВалерий25 мая 2024Прекрасная прогулка. Отличные виды. Вкусный ужин. Приятный вокал исполнительницы в живом звуке. Рекомендуем!!!
- ННаталья23 мая 2024Экскурсия понравилась. Были 22 мая. Забрали во время, первыми, привезли примерно в 21.30. На каждой остановке не более 15-20 мин.
- ААндрей20 мая 2024Экскурсия отличная. Гид Елена супер, все расскажет по факту как есть и подскажет.
- ППавел19 мая 2024Довольно шустрая экскурсия. Быстро показывают ключевые места в городе, которые потом сам должен посетить. Главное от гида не отставать.
- ККристина18 мая 2024Экскурсия отличная для знакомства с эмиратом, гиду Светлане большое спасибо, очень интересно и позитивно, несмотря на жару! Советую брать экскурсию по будням, в молле меньше людей
- NNadnk18 мая 2024Очень красивые локации для фото. Билеты оплатила через СБЕРБАНК онлайн, потом их прислали на почту. Очень удобно.
- ООлеся15 мая 2024Все четко и быстро. Заказала, оплатила, получила. Очень удобно. Шоу потрясающее.
- IIlia15 мая 2024Very good!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Билеты на шоу»
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