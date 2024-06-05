1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Пакетный тур: Дубайский аквариум + Бурдж-Халифа с экономией 25%
Пакетное предложение в Дубай: аквариум и Бурдж-Халифа. Сэкономьте 25% и получите максимум впечатлений от двух достопримечательностей
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
Расписание: С воскресенья по среду: с 10:00 до 21:00, с четверга по субботу: с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$72 за человека
Билеты
2 часа
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
Билеты
2 часа
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
Начало: Sky View hotel, Emaar Square Area, Downtown Dubai
Расписание: Ежедневно с 10:00–22:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $26 за билет
Групповая
12 часов
Дубайский аквариум и подводный зоопарк (входной билет)
Начало: Financial Center Rd, Along Sheik zayed road
Расписание: Аквариум открыт с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $41 за человека
Билеты
2.5 часа
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
Начало: Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$44 за билет
Билеты
1.5 часа
Аквашоу La Perle by Dragone
Начало: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
Расписание: Ежедневно в 18:30 и 21:30
12 июня в 18:30
13 июня в 18:30
от $76 за билет
Билеты
1.5 часа
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $16 за билет
Билеты
2 часа
Парк цветов Miracle Garden
Начало: Miracle Garden
2 окт в 12:00
3 окт в 12:00
$26 за билет
Билеты
10 часов
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Dubai Parks and Resorts
Расписание: Ежедневно 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$97.11 за билет
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа: билет с трансфером в одну сторону
Начало: Ваш отель или круизный терминал порта Рашид
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$99.01 за билет
Билеты
40 минут 12 секунд
Ледовый лаундж в Дубае «Chillout Ice Lounge»
Начало: Chillout Dubai, Times Square Centre
Расписание: Ежедневно с 10 до 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$20 за билет
Билеты
12 часов
Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
Начало: Ski Dubai, Mall Of the Emirates
Расписание: Ежедневно, время работы: 10:00 - 23:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$71.60 за билет
Групповая
7 часов
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Начало: Ваш отель в Дубае, Шарджи, Аджмане, Абу-Даби
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $91 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай за один день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Начало: Sheikh Zayed Road, DMCC Metro Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия «Внутри Burj Al Arab»
Начало: Burj Al Arab - Umm Suqeim 3 - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$72 за человека
Билеты
10 часов
Секреты подводного мира: аквариум Lost Chambers (входной билет)
Начало: 44J9+V7P Atlantis, The Palm - The Palm Jumeirah
Расписание: Аквариум открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Последний вход обычно за час до закрытия.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$24 за билет
Аудиогид
9 часов
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd, Dubai
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$88.70 за человека
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Аудиогид
1 час
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт
Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина
Начало: Возле DMCC Metro Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес Бей
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Downtown Dubai
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Востока
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250$225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga5 июня 2024Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- AAiperi27 мая 2024Всем привет! Купили на этом сайте данную поездку в пустыню. Советуем однозначно брать за такую цену поездку! Внедорожник забирает из отеля.
- ВВалерий25 мая 2024Эффектно. Красиво. Особенно впечатлил говорящий робот
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасное место. Рада, что посетили. Хоть сезон и заканчивался, цветение уже было не таким бурным, но все равно парк поражает. С билетами заминок не было. Получили на ВА. Спасибо большое
- ДДарья19 мая 2024Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
- NNadnk18 мая 2024Очень красивые локации для фото. Билеты оплатила через СБЕРБАНК онлайн, потом их прислали на почту. Очень удобно.
- IIlia15 мая 2024Круто!!!
- ААндрей11 мая 2024Все понравилось. Хорошие локации для фото, видео. https://youtube.com/shorts/FE3vgtgsmhI?si=zebJj1EpZ_Dfa85A
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Пешеходные»
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