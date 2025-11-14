Абу-Даби — воплощение культурного наследия и восточной роскоши.
В ходе экскурсии мы посетим знаковые достопримечательности столицы Эмиратов: полюбуемся экспозицией Лувра Абу-Даби, впечатлимся великолепием белоснежной мечети шейха Зайда и заглянем в роскошный отель-дворец.
Также нас ждёт визит на рынок фиников и встреча с небоскрёбом, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему уникальному наклону.
В ходе экскурсии мы посетим знаковые достопримечательности столицы Эмиратов: полюбуемся экспозицией Лувра Абу-Даби, впечатлимся великолепием белоснежной мечети шейха Зайда и заглянем в роскошный отель-дворец.
Также нас ждёт визит на рынок фиников и встреча с небоскрёбом, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему уникальному наклону.
Описание экскурсии
Атмосфера столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби — это культурный центр и один из самых богатых эмиратов в стране. Здесь вы сможете посетить экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, Финиковый рынок и увидите проездом отель Emirates Palace. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу столицы! Мы расскажем вам интересные факты о каждой из этих достопримечательностей.
Лувр Абу-Даби / Team
Lab Вы сможете выбрать посещение одного из музеев по желанию.
Насладитесь уникальной архитектурой Лувра Абу-Даби и узнайте интересные факты об этом первом мультикультурном, словно из будущего, музее, или погрузитесь в интерактивный мир Team
Lab с завораживающими цифровыми инсталляциями. Финиковый рынок в Абу-Даби Финиковый рынок поразит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это прекрасное лакомство и отличный сувенир. Emirate Palace Знаменитый отель Emirate Palace демонстрирует арабскую роскошь во всей своей красе. Для строительства этого уникального отеля было использовано две тонны золота и более чем три миллиарда долларов его увидите проездом. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс сине-голубых башен Etihad Towers, стремящихся к небу и переливающихся на солнце. Дворец Каср аль-Ватан Очаровательный дворец Каср аль-Ватан, выполненный из белого гранита, предстанет перед вами. Внутри вас ждет великолепие: люстра, украшенная 350 000 хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, а также бескрайние просторы, оставляющие непередаваемое впечатление! Capital Gate Проезжая по улицам города, вы увидите Capital Gate — падающую башню, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса как самое наклонное здание в мире. Мечеть шейха Зайда Не пропустите посещение Мечети шейха Зайда – жемчужины Арабских Эмиратов и одной из шести самых величественных и красивых мечетей в мире. Лучше увидеть ее вживую, слова здесь излишни.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Лувр Абу-Даби или Team Lab на выбор
- Финиковый рынок
- Отель Emirates Palace
- Президентский дворец Каср аль-Ватан
- Мечеть шейха Зайда
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно для туристов, проживающих в Дубае
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты в Лувр - 18$ за человека (до 18 лет бесплатно, посещения по желанию)
- Входные билеты во Дворец президента: взрослые - 18$, детские - 9$ (по желанию)
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 716 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 ноя 2025
Были на экскурсии в Абу-Даби с Исламом, забрали четко по времени, даже чуть раньше, дальше поездка проходила по намеченному плану, даже были бонусные места. Экскурсия очень насыщенная и увлекательная. Ислам рассказывает интересно, владеет большим запасом информации, внимателен к экскурсантам. Очень рекомендую экскурсию, Исламу-спасибо большое!
А
Антон
13 ноя 2025
Отличная экскурсия! Гид очень увлечённо всё рассказывал и показывал, было очень интересно! Рекомендую всем посетить, потому она даёт лучше и полнее понять, как выглядят ОАЭ
Д
Данила
12 ноя 2025
Экскурсия в Абу-Даби прошла превосходно! Очень понравилась Мечеть шейха Заида и Президентский дворец. Экскурсовод Альбина очень интересно и увлекательно рассказывала!!! Очень внимательна к людям!
Если будете посещать Музей Лувр Абу-Даби, то советую взять с собой наушники, чтобы послушать аудиогида музея!
Если будете посещать Музей Лувр Абу-Даби, то советую взять с собой наушники, чтобы послушать аудиогида музея!
С
Сергей
11 ноя 2025
Отличная экскурсия! Очень познавательная. На все хватило времени. Отдельное спасибо гиду Зохе!!! Показал и рассказал много интересного. Большое спасибо!
Ж
Жукова
9 ноя 2025
Всем доброго дня и хорошего настроения!!! Побывали на экскурсии в Абу Даби, великолепно, божественно с замечательным гидом Зоха!!! Умничка! Молодец! Браво!!! Зохе всего наилучшего, туристической компании процветания!!!
С
Светлана
9 ноя 2025
Экскурсия в Абу-Даби прошла превосходно! Очень понравилась Мечеть шейха Заида и Президентский дворец)) Экскурсовод Альбина очень интересно и увлекательно рассказывала!!! Очень внимательна к людям!
А
Алла
6 ноя 2025
Альбина прекрасный гид! Рассказала все четко. Ясно, интересно! Молодец! Экскурсия была на одном дыхании!
А
Алексей
4 ноя 2025
Отлично проведенный день, красивые локации. Советую!
А
Алина
2 ноя 2025
И
Ирина
2 ноя 2025
В
Виктория
30 окт 2025
Экскурсии была интересной, гид Альбина рассказала много различных фактов про жизнь местных жителей во время поездки, это помогло проникнуться местным колоритом. Вообще очень отзывчивая девушка: с абаей помогла, и во
E
Ekaterina
30 окт 2025
В абсолютном восторге от экскурсии, все прекрасно организованно
Т
Татьяна
29 окт 2025
Огромная благодарность нашему гиду Зохе, за экскурсии в абу даби
Д
Дарья
28 окт 2025
Ездили на экскурсию в АбуДаби 28.10.25. Включено было 3 основные локации: Лувр, президентский дворец, мечеть Шейха Зейда. Очень понравилось: динамично, неутомительно, прекрасные обьекты. Особо хочется отметить высокопрофессиональную работу гида (Зофа, просим прощения если ошиблись в имени, так восприняли на слух). Гид отлично организовал весь процесс, очень позитивный человек и прекрссный рассказчик. Мы остались очень довольны. Однозначно рекомендуем.
A
Alexdem_84
26 окт 2025
Экскурсия с гидом Умаром прошла замечательно. Из отеля забрали вовремя, посещение всех заявленных локаций без ожиданий и накладок
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Мини-группа
до 11 чел.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Увидеть визитные карточки столицы и побывать внутри Каср аль-Ватана
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Комфортабельное путешествие на Mercedes с посещением главных достопримечательностей
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$550 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Абу-Даби - сокровище Востока
Путешествие в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления: мангровые леса, архитектурные шедевры и история Эмиратов ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека