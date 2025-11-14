Атмосфера столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби — это культурный центр и один из самых богатых эмиратов в стране. Здесь вы сможете посетить экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, Финиковый рынок и увидите проездом отель Emirates Palace. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу столицы! Мы расскажем вам интересные факты о каждой из этих достопримечательностей.

Лувр Абу-Даби / Team

Lab Вы сможете выбрать посещение одного из музеев по желанию.

Насладитесь уникальной архитектурой Лувра Абу-Даби и узнайте интересные факты об этом первом мультикультурном, словно из будущего, музее, или погрузитесь в интерактивный мир Team

Lab с завораживающими цифровыми инсталляциями. Финиковый рынок в Абу-Даби Финиковый рынок поразит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это прекрасное лакомство и отличный сувенир. Emirate Palace Знаменитый отель Emirate Palace демонстрирует арабскую роскошь во всей своей красе. Для строительства этого уникального отеля было использовано две тонны золота и более чем три миллиарда долларов его увидите проездом. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс сине-голубых башен Etihad Towers, стремящихся к небу и переливающихся на солнце. Дворец Каср аль-Ватан Очаровательный дворец Каср аль-Ватан, выполненный из белого гранита, предстанет перед вами. Внутри вас ждет великолепие: люстра, украшенная 350 000 хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, а также бескрайние просторы, оставляющие непередаваемое впечатление! Capital Gate Проезжая по улицам города, вы увидите Capital Gate — падающую башню, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса как самое наклонное здание в мире. Мечеть шейха Зайда Не пропустите посещение Мечети шейха Зайда – жемчужины Арабских Эмиратов и одной из шести самых величественных и красивых мечетей в мире. Лучше увидеть ее вживую, слова здесь излишни.