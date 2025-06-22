Погрузитесь в магию пустыни Дубая во время эксклюзивной частной фотосессии в летящем платье на фоне золотых дюн.
Профессиональные фото создадут незабываемые воспоминания, а личный трансфер обеспечит комфортное путешествие.
Профессиональные фото создадут незабываемые воспоминания, а личный трансфер обеспечит комфортное путешествие.
Описание фото-прогулкиНезабываемая фотосессия в пустыне Погрузитесь в завораживающую атмосферу пустыни, позируя на фоне золотых дюн и бескрайнего неба, пока фотограф ловит каждый изящный момент. Это уникальный опыт для создания по-настоящему художественных фотографий. В течение 5 рабочих дней вы получите ссылку на полную фотогалерею, а набор отретушированных снимков — в течение 25 дней. В конце экскурсии личный водитель комфортно доставит вас обратно в Дубай, а вы уедете с великолепными фотографиями и яркими воспоминаниями. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, шляпа от солнца, солнцезащитный крем.
- Не подходит для: людей старше 70 лет.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- После оформления заказа вы получите каталог с доступными для выбора платьями.
- В течение 5 дней после фотосессии вы получите предварительные версии ваших фотографий в низком разрешении. Готовые фотографии будут отправлены в течение 7 дней с момента, когда вы выберете понравившиеся вам снимки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Частный фотограф
- 20 отретушированных и 25 цвето-корректированных профессиональных фотографий
- 1-часовая фотосессия
- 1 наряд по вашему выбору
- Неограниченные права на использование изображений
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, шляпа от солнца, солнцезащитный крем
- Не подходит для: людей старше 70 лет
- Не допускается: багаж или большие сумки
- После оформления заказа вы получите каталог с доступными для выбора платьями
- В течение 5 дней после фотосессии вы получите предварительные версии ваших фотографий в низком разрешении. Готовые фотографии будут отправлены в течение 7 дней с момента, когда вы выберете понравившиеся вам снимки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
22 июн 2025
У нас была замечательная экскурсия с гидом Шаукатом и невероятный фотограф. Каждый потраченный цент стоит того! Лучший опыт, очень советуем.
А
Арина
21 фев 2025
Поездка по дюнам была великолепной. Мы участвовали в фотосессии в летящем платье — опыт просто потрясающий.
М
Мара
6 мая 2024
Это было просто лучшее время в жизни! Фотограф Алекс и водитель Шаукат — настоящие профессионалы, очень внимательные и доброжелательные. Рекомендуем эту экскурсию всем! Мама и я получили огромное удовольствие — фотосессия мама и дочь, воспоминания на всю жизнь!
М
Мария
29 янв 2024
Очень понравилось, хотя песок был горячим, и неудобно было переодеваться в машине. Но фото и видео получились великолепные — рекомендую
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Покорить песчаные барханы, а после отдохнуть с другими путешественниками в деревне бедуинов
Начало: У вашего отеля в Дубае
30 ноя в 15:30
1 дек в 15:30
$368 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По дюнам на квадроциклах и катание на верблюдах
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне на квадроциклах и испытайте адреналин, катаясь на верблюдах. Насладитесь ужином в лагере
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экстремальное приключение в пустыне - на багги по дюнам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
$180 за всё до 10 чел.