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Пустынное сафари на квадроциклах

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Пустынное сафари на квадроциклах
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $90 за человека

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Пустынное сафари на квадроциклах
Пустынное сафари на квадроциклах

Что вы увидите

  • шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • деревня бедуинов
Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости.
Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам - попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин.
Что входит
  • -Катание по песчаным дюнам
  • Катание на квадроциклах
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
  • Ужин (фуршет – барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки)
  • Кальян
  • Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Sand board (сэндбординг)
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Пустынное сафари на квадроциклах
Пустынное сафари на квадроциклах
Пустынное сафари на квадроциклах
Пустынное сафари на квадроциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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