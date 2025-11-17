Пустынное сафари на багги по дюнам Дубая

Короткий насыщенный тур на багги по песчаным дюнам Дубая. Прокатитесь по волнистым песчаным ландшафтам на мощном багги, который обеспечивает хорошую проходимость и контроль на сложном рельефе.

Организация поездки по пустыне

Трансфер осуществляется из центральных районов Дубая до пустынной зоны, где проходит маршрут на багги. Поездка проводится по заранее определенному маршруту, адаптированному к условиям пустыни, под наблюдением опытных инструкторов. Каждый багги рассчитан на двух человек, при необходимости можно забронировать несколько транспортных средств для группы.

Условия участия и экипировка

Для управления багги требуется возраст от 18 лет, дети от 4 лет могут участвовать в качестве пассажиров. Во время поездки обязательно использование защитного шлема. Рекомендуется надеть удобную пыленепроницаемую одежду и закрытую обувь для комфорта во время путешествия по пустыне.