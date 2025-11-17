Тур на багги по песчаным дюнам Дубая с трансфером от отеля. Прокатитесь по пустыне на мощном багги под наблюдением инструкторов.
Описание экскурсии
Пустынное сафари на багги по дюнам Дубая
Короткий насыщенный тур на багги по песчаным дюнам Дубая. Прокатитесь по волнистым песчаным ландшафтам на мощном багги, который обеспечивает хорошую проходимость и контроль на сложном рельефе.
Организация поездки по пустыне
Трансфер осуществляется из центральных районов Дубая до пустынной зоны, где проходит маршрут на багги. Поездка проводится по заранее определенному маршруту, адаптированному к условиям пустыни, под наблюдением опытных инструкторов. Каждый багги рассчитан на двух человек, при необходимости можно забронировать несколько транспортных средств для группы.
Условия участия и экипировка
Для управления багги требуется возраст от 18 лет, дети от 4 лет могут участвовать в качестве пассажиров. Во время поездки обязательно использование защитного шлема. Рекомендуется надеть удобную пыленепроницаемую одежду и закрытую обувь для комфорта во время путешествия по пустыне.
Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка на багги
- Шлем и все средства безопасности
- Краткий инструктаж по безопасности и обучение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото - и видеосъемка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нуратдин
17 ноя 2025
Экскурсия в целом понравилась, забрали с отеля на машине и отвезли в пустыню, час на багги без ограничений
Д
Дмитрий
2 окт 2025
Организация мероприятия - на 5+. За нами заехали в отель вовремя, водитель приятный и внимательный - Мага. Когда приехали на место, инструктор Али все подробно рассказал и показал. Погоняли по пескам с удовольствием! Спасибо!
М
Марина
1 сен 2025
Все прошло прекрасно! Очень понравилось мы катались всей семьей. Было круто и весело.
V
Victor
17 авг 2025
Поездка — супер! Рекомендуем
В
Виктория
4 авг 2025
Все было очень круто! Большое спасибо Трипоникс и инструктору Абдулкариму, все грамотно объяснял и показал. Получились очень хорошие фотографии.
А
Алёна
19 июл 2025
Советую всем! Очень комфортное мероприятие. Индивидуальный подход. Отдельный трансфер — только наша копания. Во время катания по пустыне получили море удовольствия! Сделали много фоток. Времени для этого у нас тоже хватило. Спасибо большое организаторам
