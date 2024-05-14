Фотосессии в Дубае с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Дубае на русском языке, цены от $60, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
«Проложим собственный маршрут по городским джунглям и устроим фотоохоту за лучшими видами»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по самому популярному району, где вы сможете сделать эстетичные фотографии»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«Из ультрасовременного Дубая вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Спасибо экскурсоводу Пулату за прекрасную экскурсии. За сутки со мной связались и уточнили, все ли в силе. Утром прислали уведомление
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    о точном времени прибытии и номер машины. Сев в прохладную машину экскурсовод предложил свой маршрут, но предоставил нам самим выбирать маршрут. Чем мы и воспользовались, добавив свои локации. Те места, которые мы посетили за доп плату Пулат по нашей просьбе бронировал заранее, что избавило нас от очередей в кассу и дало нам возможность выбрать удобное для нас время.

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Семьёй из трёх человек брали обзорную экскурсию Главное в Дубае в мини-группе. Посетили все желаемые места. Экскурсовод Пулат грамотно распределил
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    посещение мест, по нашему желанию посетили кафе национальной кухни. Пулат подсказывал на каком месте встать для фото, а также не отказывался пофоткать нас. Передвигались по городу на комфортном, чистом легковом автомобиле, так как в группе была только наша семья. Рекомендую экскурсию и экскурсовода. Мы все остались довольны.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
    Ездили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, но оказалась индивидуальная, так как
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    на этот день больше никто не записался. Ездили на комфортном семиместном минивэне. Поскольку я была в Дубае первый раз, хотелось увидеть все знаковые достопримечательности города. Пулат предложил правильную основу маршрута, которую дополнил в соответствии с нашими пожеланиями. По всему маршруту не приходилось тратить время на покупку входных билетов, Пулат их скидывал в whatsapp сразу, как только подъезжали к локации. Цена на билеты при этом не отличалась от цен на klook. Были во всех местах, указанных в описании экскурсии, поднимались на смотровые площадки Sky view и The view at the Palm, больше часа гуляли по Саду чудес, заезжали на пляж с отличным видом на Бурж аль Араб. Как человек, который больше 10 лет живет в ОАЭ, Пулат рассказывал не статьи из википедии, как встречалось на других экскурсиях, а действительно интересные факты про город, историю страны, жизнь людей, их обычаи и традиции. Кроме того, он очень хороший фотограф. Могу смело рекомендовать его как экскурсовода по Дубаю.

    Ездили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, ноЕздили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, но
  • О
    Оксана
    8 апреля 2024
    Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
    Хотела дождаться возвращения домой и написать содержательный отзыв! Но нам с дочерью так понравилось что индивидуальные задачи были выполнены по
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    максимуму! Очень приятная прогулка с ветерком и личный фотограф в том числе)))) Артур очень приятный собеседник рассказывающий на простом языке информацию с локациями! Дочери очень понравилось рекомендую начинать свой отпуск если не знаете Дубай и бронировать экскурсию эту! Очень удобно, вашей энергии много, солнышко еще Вас не утомило и Вы с жадностью принимаете всю информацию Артура!

  • С
    СВЕТЛАНА
    28 марта 2024
    Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
    Всем привет!! Скать супер- ничего не сказать! Артур прекрасно провел данный фототур, в интересной форме, доступно преподнес материал о жизни,
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    о людях, об архитектуре. Очень удивил маленький сюрприз от него. Было очень мило. Я в восторге мо своими друзьями. Артур показал те локации, которые не увидишь следуя до Дубай Молл. Спасибо огромное за такое увлекательное путешествие. Очень поразили масштабы колеса обозрения 🎡. РЕКОМЕНДУЮ!!! Лучше один раз увидеть, чем сто раз слышать и читать. Не пожалеете

    Всем привет!! Скать супер- ничего не сказать! Артур прекрасно провел данный фототур, в интересной форме, доступноВсем привет!! Скать супер- ничего не сказать! Артур прекрасно провел данный фототур, в интересной форме, доступноВсем привет!! Скать супер- ничего не сказать! Артур прекрасно провел данный фототур, в интересной форме, доступноВсем привет!! Скать супер- ничего не сказать! Артур прекрасно провел данный фототур, в интересной форме, доступно
  • Т
    Татьяна
    19 марта 2024
    Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
    Прекрасная экскурсия с Артуром! Очень интересно и познавательно рассказывает, посетили красивые локации, сделали чудесные фотографии. Машина чистая, в прекрасном состоянии. Артур угостил нас обалденным кофе с финиками с шоколадом. Всем рекомендую.
  • А
    Антон
    9 февраля 2024
    Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
    В целом не плохая бюджетная экскурсия Плюсы: хороший аудиогид на многих языках, основные достопримечательности показаны Минусы: высаживают в районе аэропорта что очень не удобно
  • К
    Ксения
    7 февраля 2024
    Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
    водитель-гид замечательный, у нас получилась вообще индивидуальная экскурсия. Все пожелания водитель учел, был на связи. Но организация со стороны спутника
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    просто ужасная: мы за 2 дня купили ее на 4 февраля, накануне никакой обратной связи, никто не отвечал, в день экскурсии узнали что ее не будет как будто ошибка на сайте, на следующий день не перенесли так как нет билетов (а заранее уточнить почему нельзя?!), в итоге была экскурсия в день вылета, что конечно было не удобно для нас.

  • Е
    Елена
    27 мая 2023
    Сафари на багги по дубайской пустыне
    Все прошло четко на 5+, Очень понравилось мы с семьей прекрасно провели время.
  • О
    Олеся
    26 апреля 2023
    Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре
    Это была потрясающая экскурсия! Хочу сказать большое спасибо Алексу за отлично проведенное время и приятную атмосферу! Не знаю, какими в
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    итоге получатся фотографии, но то, что я получила массу приятных впечатлений - это точно!! С удовольствием бы отправилась на подобную фотопрогулку и в других локациях Дубая.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Фотопрогулки»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 268 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Дубая, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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