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Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
«Проложим собственный маршрут по городским джунглям и устроим фотоохоту за лучшими видами»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по самому популярному району, где вы сможете сделать эстетичные фотографии»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«Из ультрасовременного Дубая вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 мая 2024Спасибо экскурсоводу Пулату за прекрасную экскурсии. За сутки со мной связались и уточнили, все ли в силе. Утром прислали уведомление
- ННаталья7 мая 2024Семьёй из трёх человек брали обзорную экскурсию Главное в Дубае в мини-группе. Посетили все желаемые места. Экскурсовод Пулат грамотно распределил
- ООльга1 мая 2024Ездили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, но оказалась индивидуальная, так как
- ООксана8 апреля 2024Хотела дождаться возвращения домой и написать содержательный отзыв! Но нам с дочерью так понравилось что индивидуальные задачи были выполнены по
- ССВЕТЛАНА28 марта 2024Всем привет!! Скать супер- ничего не сказать! Артур прекрасно провел данный фототур, в интересной форме, доступно преподнес материал о жизни,
- ТТатьяна19 марта 2024Прекрасная экскурсия с Артуром! Очень интересно и познавательно рассказывает, посетили красивые локации, сделали чудесные фотографии. Машина чистая, в прекрасном состоянии. Артур угостил нас обалденным кофе с финиками с шоколадом. Всем рекомендую.
- ААнтон9 февраля 2024Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям ДубаяВ целом не плохая бюджетная экскурсия Плюсы: хороший аудиогид на многих языках, основные достопримечательности показаны Минусы: высаживают в районе аэропорта что очень не удобно
- ККсения7 февраля 2024Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубаяводитель-гид замечательный, у нас получилась вообще индивидуальная экскурсия. Все пожелания водитель учел, был на связи. Но организация со стороны спутника
- ЕЕлена27 мая 2023Все прошло четко на 5+, Очень понравилось мы с семьей прекрасно провели время.
- ООлеся26 апреля 2023Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абреЭто была потрясающая экскурсия! Хочу сказать большое спасибо Алексу за отлично проведенное время и приятную атмосферу! Не знаю, какими в
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Фотопрогулки»
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