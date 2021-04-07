Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Индивидуальное сафари по дубайским дюнам

Покорить песчаные барханы, а после отдохнуть с другими путешественниками в деревне бедуинов

5
2 отзыва
Volha
Volha – представитель из Дубая
Это сафари — только для вас! Профессиональный водитель 🚗 покажет высший класс, рассекая по пустыне и поднимая в воздух пески.

Вы почувствуете адреналин, забираясь на самые высокие дюны.

А после по желанию сможете отправиться к остальным путешественникам, в бедуинский лагерь: здесь вас ждут ужин, танцевальное шоу, прогулка 👣 на верблюдах 🐪 и другие развлечения.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам

Что вас ожидает

Пустынный драйв
Мы заберем вас у вашего отеля и отвезем в Аравийскую пустыню. На внедорожнике вы зайдете на крутые виражи и заберетесь на песчаные горы ⛰️. Само сафари продлится 25 минут — после мы сделаем фото-паузу, чтобы вы могли насладиться пейзажем в лучах заката и сделать несколько снимков на память.

Отдых в бедуинском кемпинге
После вы можете сразу вернуться в отель 🏨 — или присоединиться к другим гостям пустыни в бедуинском лагере. Вы угоститесь сладостями и барбекю, покатаетесь на верблюдах 🐪 и насладитесь огненным шоу и национальными танцами.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Это не экскурсия ⛳, а активный отдых. Водители сафари не говорят по-русски, но очень дружелюбны и всегда стараются поддержать разговор на английском и развеселить вас арабскими байками.
  • Катание проходит на машинах Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Lexus 570, Nissan Patrol
  • Также можно выбрать сафари с группой (уточняйте наличие мест в переписке), стоимость составит 60$ с человека

Что входит в стоимость

  • Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
  • Индивидуальное катание по пустыне на внедорожнике — 25 минут
  • Ужин в общем бедуинском лагере — шведский стол, барбекю, восточные сладости; безалкогольные напитки, чай, арабский кофе, вода, газированные напитки
  • Вечерняя шоу-программа: танец 💃 живота, «крутящиеся юбки» (танура), огненное шоу
  • Катание на верблюде 🐪, роспись хной, кальян со вкусом яблока

Дополнительные расходы (по желанию)

  • VIP-столик в бедуинском лагере (вас будут обслуживать официанты): 13, 5$ с человека
  • Катание на квадроцикле
  • Алкогольные напитки
  • Профессиональные фото и снимок с соколом
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Дубае
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Volha
Volha
Всем привет! Мы — дубайские девчонки, и мы знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!»
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2 настоящих отзыва от туристов

7 апр 2021
Мы ездили на групповую экскурсию, а это значит что гид Вас не сопровождает на всем пути следования. За нами приехал водитель в указанный отель, и он же нас потом и доставил обратно. Сначала нас привезли кататься на багги и квадроциклах. Сами мы не катались. На этой площадке мы шопились, купили мужу кондуру и гуттру для пущей колоритности фоток в пустыне. Сторговались до 150 дирхам, начинали от 350. Так что торговаться можно и нужно. На этой площадке мы также фоткались и потом уже нас повезли в пустыню. Один из водителей в нашей караване неплохо говорил по-русски, он же как я поняла и был главным. Самый был отвязный по вождению по дюнам) Нам достался самый спокойный, что мы очень оценили) Но временами было стремненько, но прикольно. В пустыне после покатушек мы фоткались и катались на борде по пескам. Встретили закат и потом поехали на ужин и шоу. Ужин был скромненький, но были сыты. Представление жиденькое, но мы особо и не ждали от него чего то особенного. Мы уехали раньше, тк нам стало скучно, просто нашли своего водителя и попросили отвезти нас обратно в отель. Буду рекомендовать друзьям, все очень понравилось. Пустыня огонь) Если интересны фотки заходите в инсту
6 апр 2021
Прекрасная поездка! Были вдвоём с мужем, очень понравилось. Наш водитель оказался не особо веселым, как было написано, но зато очень вежливым, предупредительным и приятным. Само сафари-супер, погоняли по барханам, напищалась вдоволь, адреналина хоть отбавляй. Очень красиво в пустыне на закате. Развлекательная программа- очень хорошая организация, все очень быстро, без очередей. танцы-ничего особенного, огненное шоу- интересно; бедолаги верблюды были, нам жалко было на них кататься. Непонятно зачем потратили время до сафари на площадке перед картингом. Мы не собирались кататься, можно было и не ездить туда. Сидеть в толпе людей было не очень комфортно. Отдельное внимание организационным вопросам сафари. Уровень 100 из 100. Моментальные ответы, все очень подробно, вся информация предоставлена сразу же. Респект!

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