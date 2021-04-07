Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Мы ездили на групповую экскурсию, а это значит что гид Вас не сопровождает на всем пути следования. За нами приехал водитель в указанный отель, и он же нас потом и доставил обратно. Сначала нас привезли кататься на багги и квадроциклах. Сами мы не катались. На этой площадке мы шопились, купили мужу кондуру и гуттру для пущей колоритности фоток в пустыне. Сторговались до 150 дирхам, начинали от 350. Так что торговаться можно и нужно. На этой площадке мы также фоткались и потом уже нас повезли в пустыню. Один из водителей в нашей караване неплохо говорил по-русски, он же как я поняла и был главным. Самый был отвязный по вождению по дюнам) Нам достался самый спокойный, что мы очень оценили) Но временами было стремненько, но прикольно. В пустыне после покатушек мы фоткались и катались на борде по пескам. Встретили закат и потом поехали на ужин и шоу. Ужин был скромненький, но были сыты. Представление жиденькое, но мы особо и не ждали от него чего то особенного. Мы уехали раньше, тк нам стало скучно, просто нашли своего водителя и попросили отвезти нас обратно в отель. Буду рекомендовать друзьям, все очень понравилось. Пустыня огонь) Если интересны фотки заходите в инсту