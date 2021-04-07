Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Пустынный драйв Мы заберем вас у вашего отеля и отвезем в Аравийскую пустыню. На внедорожнике вы зайдете на крутые виражи и заберетесь на песчаные горы ⛰️. Само сафари продлится 25 минут — после мы сделаем фото-паузу, чтобы вы могли насладиться пейзажем в лучах заката и сделать несколько снимков на память.
Отдых в бедуинском кемпинге После вы можете сразу вернуться в отель 🏨 — или присоединиться к другим гостям пустыни в бедуинском лагере. Вы угоститесь сладостями и барбекю, покатаетесь на верблюдах 🐪 и насладитесь огненным шоу и национальными танцами.
Организационные детали
Как проходит поездка
Это не экскурсия ⛳, а активный отдых. Водители сафари не говорят по-русски, но очень дружелюбны и всегда стараются поддержать разговор на английском и развеселить вас арабскими байками.
Катание проходит на машинах Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Lexus 570, Nissan Patrol
Также можно выбрать сафари с группой (уточняйте наличие мест в переписке), стоимость составит 60$ с человека
Что входит в стоимость
Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
Индивидуальное катание по пустыне на внедорожнике — 25 минут
Ужин в общем бедуинском лагере — шведский стол, барбекю, восточные сладости; безалкогольные напитки, чай, арабский кофе, вода, газированные напитки
Вечерняя шоу-программа: танец 💃 живота, «крутящиеся юбки» (танура), огненное шоу
Катание на верблюде 🐪, роспись хной, кальян со вкусом яблока
Дополнительные расходы (по желанию)
VIP-столик в бедуинском лагере (вас будут обслуживать официанты): 13, 5$ с человека
Катание на квадроцикле
Алкогольные напитки
Профессиональные фото и снимок с соколом
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Дубае
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Мы — дубайские девчонки, и мы знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!»
Мы ездили на групповую экскурсию, а это значит что гид Вас не сопровождает на всем пути следования. За нами приехал водитель в указанный отель, и он же нас потом и доставил обратно. Сначала нас привезли кататься на багги и квадроциклах. Сами мы не катались. На этой площадке мы шопились, купили мужу кондуру и гуттру для пущей колоритности фоток в пустыне. Сторговались до 150 дирхам, начинали от 350. Так что торговаться можно и нужно. На этой площадке мы также фоткались и потом уже нас повезли в пустыню. Один из водителей в нашей караване неплохо говорил по-русски, он же как я поняла и был главным. Самый был отвязный по вождению по дюнам) Нам достался самый спокойный, что мы очень оценили) Но временами было стремненько, но прикольно. В пустыне после покатушек мы фоткались и катались на борде по пескам. Встретили закат и потом поехали на ужин и шоу. Ужин был скромненький, но были сыты. Представление жиденькое, но мы особо и не ждали от него чего то особенного. Мы уехали раньше, тк нам стало скучно, просто нашли своего водителя и попросили отвезти нас обратно в отель. Буду рекомендовать друзьям, все очень понравилось. Пустыня огонь) Если интересны фотки заходите в инсту
Ольга
6 апр 2021
Прекрасная поездка! Были вдвоём с мужем, очень понравилось. Наш водитель оказался не особо веселым, как было написано, но зато очень вежливым, предупредительным и приятным. Само сафари-супер, погоняли по барханам, напищалась вдоволь, адреналина хоть отбавляй. Очень красиво в пустыне на закате. Развлекательная программа- очень хорошая организация, все очень быстро, без очередей. танцы-ничего особенного, огненное шоу- интересно; бедолаги верблюды были, нам жалко было на них кататься. Непонятно зачем потратили время до сафари на площадке перед картингом. Мы не собирались кататься, можно было и не ездить туда. Сидеть в толпе людей было не очень комфортно. Отдельное внимание организационным вопросам сафари. Уровень 100 из 100. Моментальные ответы, все очень подробно, вся информация предоставлена сразу же. Респект!