Плаванье под водой с дельфиномЭто 1, 5-часовое мероприятие предназначено для опытных пловцов, которые хотят совершить глубоководное плавание в компании удивительных дельфинов 🐬. Полная программа мероприятия включает в себя время на регистрацию и переодевание. Когда вы наденете гидрокостюм, для вас проведут 15-минутный вводный курс и инструктаж по технике безопасности. После этого вы будете готовы ко встрече с дельфинами в сопровождении тренеров.
Проведите 30 минут в воде глубиной 3 метра, где у вас будет возможность взаимодействовать с этими прекрасными созданиями в дельфинарии Dolphin Bay, крупнейшей в мире прибрежной среде обитания дельфинов. Максимальное количество участников на 1 дельфина составляет 6 человек.
Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
Все участники обязаны носить защитные маски;
У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
Не подходит для детей младше 8 лет;
Запрещено нахождение несовершеннолетних без сопровождения.
Что входит
Посещение аквапарка Aquaventure в тот же день
30 минут на регистрацию и переодевание
15-минутное ознакомительное занятие со специалистом по морским млекопитающим
30 минут в воде.
Что не входит
Dolphin Bay
Посещение аквариума Lost Chambers.
Начало и место завершения
🚩 Дельфинарий Dolphin Bay
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.