Плаванье под водой с дельфиномЭто 1, 5-часовое мероприятие предназначено для опытных пловцов, которые хотят совершить глубоководное плавание в компании удивительных дельфинов 🐬. Полная программа мероприятия включает в себя время на регистрацию и переодевание. Когда вы наденете гидрокостюм, для вас проведут 15-минутный вводный курс и инструктаж по технике безопасности. После этого вы будете готовы ко встрече с дельфинами в сопровождении тренеров.

Проведите 30 минут в воде глубиной 3 метра, где у вас будет возможность взаимодействовать с этими прекрасными созданиями в дельфинарии Dolphin Bay, крупнейшей в мире прибрежной среде обитания дельфинов. Максимальное количество участников на 1 дельфина составляет 6 человек.

Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;