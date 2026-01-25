Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее Дубая
- 🏛 Посещение музея исламской культуры
- 🏝 Прогулка по Пальмовому острову
- 🏙 Восхищение видом на Бурдж-Халифа
- 🛥 Оценка роскошных яхт в Дубай Марине
- 🎆 Шоу поющих фонтанов
- 🌸 Возможность посетить парки Бабочек и Цветов
Что можно увидеть
- Старый город Дейра
- Музей исламской культуры
- Бурдж-эль-Араб
- Пальмовый остров
- Бурдж-Халифа
- Дубай Молл
- Дубай Марина
- Шоу поющих фонтанов
- Табун золотых лошадей
- Дубайская Рамка
Описание экскурсии
Дубай: прошлое и настоящее
Вы погуляете по Старому городу Дейра, заглянете в музей исламской культуры и узнаете о быте бедуинов и ловцов жемчуга. Далее отправитесь покорять современный Дубай! Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель «Бурдж-аль-Араб» в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров. А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция».
Непревзойденный Дубай
В Дубае всё самое-самое. Вы увидите самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл. Кроме того, оцените роскошные яхты в портовом районе Дубай Марина, посмотрите шоу поющих фонтанов и остановитесь у скульптурной группы «Табун золотых лошадей». Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города.
Организационные детали
Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
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Отзывы и рейтинг
Мы были транзитом через Шардж в Тай и стыковка была 12 часов, которые мы решили провести с пользой, посмотрели Дубай,