Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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С Дубаем на «ты»

Объехать топовые места города и услышать о местных традициях, истории и менталитете

Тимур
Тимур – Гид из Дубая
Дубай смело можно назвать самым необычным городом Ближнего Востока.

Старинные мечети сочетаются здесь с ультрасовременными архитектурными сооружениями, извилистые тихие улочки — со скоростными магистралями, а исламские нравы и обычаи — с европейскими.

Я покажу все главные достопримечательности 🏛️ и расскажу, как живут местные и экспаты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 180$144 за экскурсиюскидка20%

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С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»

Что вас ожидает

Дубай: прошлое и настоящее
Вы погуляете по Старому городу Дейра, заглянете в музей 🖼 исламской культуры и узнаете о быте бедуинов и ловцов жемчуга. Далее отправитесь покорять современный Дубай! Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель 🏨 Бурдж-эль-Араб в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров 🏝️. А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция».

Непревзойденный Дубай
В Дубае всё самое-самое. Вы увидите самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл. Кроме того, оцените роскошные яхты в портовом районе Дубай Марина, посмотрите шоу поющих фонтанов и остановитесь у скульптурной группы «Табун золотых лошадей». Если пожелаете, заглянете в парки 🌳 Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тимур
Тимур
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тимур, я живу и работаю в Дубае 6 лет. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. С радостью расскажу вам самые интересные факты о современной жизни Эмиратов.
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