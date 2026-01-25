Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Откройте для себя дух и красоту Дубая с эксклюзивной индивидуальной экскурсией "С Дубаем на"ты " ". Поход по узким улочкам Дейры, осмотр музеев и уникальных сооружений, таких как Бурдж-Халифа, Дубай

Молл и Дубайская Рамка, - все это ждет вас в путешествии, где каждый шаг открывает новую страницу в книге о великом городе. Испытайте гармонию между традициями и современностью, выбрав эту уникальную экскурсию

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дубай: прошлое и настоящее

Вы погуляете по Старому городу Дейра, заглянете в музей исламской культуры и узнаете о быте бедуинов и ловцов жемчуга. Далее отправитесь покорять современный Дубай! Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель «Бурдж-аль-Араб» в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров. А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция».

Непревзойденный Дубай

В Дубае всё самое-самое. Вы увидите самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл. Кроме того, оцените роскошные яхты в портовом районе Дубай Марина, посмотрите шоу поющих фонтанов и остановитесь у скульптурной группы «Табун золотых лошадей». Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.