Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

Дубай: прошлое и настоящее

Вы погуляете по Старому городу Дейра, заглянете в музей 🖼 исламской культуры и узнаете о быте бедуинов и ловцов жемчуга. Далее отправитесь покорять современный Дубай! Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель 🏨 Бурдж-эль-Араб в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров 🏝️. А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция».

Непревзойденный Дубай

В Дубае всё самое-самое. Вы увидите самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл. Кроме того, оцените роскошные яхты в портовом районе Дубай Марина, посмотрите шоу поющих фонтанов и остановитесь у скульптурной группы «Табун золотых лошадей». Если пожелаете, заглянете в парки 🌳 Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.