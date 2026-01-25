Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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С Дубаем на «ты»

Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Откройте для себя дух и красоту Дубая с эксклюзивной индивидуальной экскурсией "С Дубаем на"ты " ". Поход по узким улочкам Дейры, осмотр музеев и уникальных сооружений, таких как Бурдж-Халифа, Дубай
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Молл и Дубайская Рамка, - все это ждет вас в путешествии, где каждый шаг открывает новую страницу в книге о великом городе. Испытайте гармонию между традициями и современностью, выбрав эту уникальную экскурсию

5
74 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее Дубая
  • 🏛 Посещение музея исламской культуры
  • 🏝 Прогулка по Пальмовому острову
  • 🏙 Восхищение видом на Бурдж-Халифа
  • 🛥 Оценка роскошных яхт в Дубай Марине
  • 🎆 Шоу поющих фонтанов
  • 🌸 Возможность посетить парки Бабочек и Цветов
С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»
С Дубаем на «ты»

Что можно увидеть

  • Старый город Дейра
  • Музей исламской культуры
  • Бурдж-эль-Араб
  • Пальмовый остров
  • Бурдж-Халифа
  • Дубай Молл
  • Дубай Марина
  • Шоу поющих фонтанов
  • Табун золотых лошадей
  • Дубайская Рамка

Описание экскурсии

Дубай: прошлое и настоящее

Вы погуляете по Старому городу Дейра, заглянете в музей исламской культуры и узнаете о быте бедуинов и ловцов жемчуга. Далее отправитесь покорять современный Дубай! Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель «Бурдж-аль-Араб» в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров. А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция».

Непревзойденный Дубай

В Дубае всё самое-самое. Вы увидите самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл. Кроме того, оцените роскошные яхты в портовом районе Дубай Марина, посмотрите шоу поющих фонтанов и остановитесь у скульптурной группы «Табун золотых лошадей». Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 923 туристов
Я живу и работаю в Дубае с 2018 года. Этот город стал для меня не только местом жизни, но и настоящим увлечением. Я знаю его и как житель, и как
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исследователь, которому интересно находить новые ракурсы, детали и истории, спрятанные за фасадами домов. К экскурсиям я пришёл из желания делиться этой страстью с людьми. Для меня важно, чтобы путешественник не просто услышал факты, а почувствовал живой ритм города, его атмосферу и увидел то, что невозможно передать в путеводителе. Моё образование в туристическом лицее помогает делать экскурсии не только познавательными, но и комфортными. Моя специализация — история города. Я рассказываю о прошлом через судьбы людей, здания и события, показываю, как оно связано с современными Эмиратами. Мой подход — это дружеская прогулка с живыми рассказами, маленькими тайнами и неожиданными открытиями, которые превращают экскурсию в настоящий диалог и оставляют яркие эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
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2
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Полина
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их обычаях. Тимур изменил маршрут по моей просьбе, терпеливо ждал нас на каждой точке, сопровождал,
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договаривался, подсказывал. А какие он делает фотографии 🤩 100500 кадров со всех ракурсов и отдаленностью. Человек на совесть выполняет свою работу и относится к ней с душой. Интересный собеседник, который не просто рассказывает стандартными фразами о стране, и достопримечательностях, но и поддерживает диалог в вашем стиле, с юмором и не поддельным интересом. Экскурсия прошла легко, не смотря на огромное количество посещенных мест и проведенного вместе времени. Комфортный автомобиль, спокойная манера вождения, улыбчивый и приятный собеседник.
Я безгранично благодарю с супругом Тимура за проверенное мероприятие и отдельное путешествие по Марине на катере. 🙏 Берите, не жалейте денег. 💵 Лучшие сувениры это впечатления 🤩

Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их+2
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
Потрясающий гид Тимур, замечательная экскурсия которая была наполнена интересными фактами и рассказами о стране и их
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Е
Отличная экскурсия с Тимуром: очень эрудированный и прекрасно образованный гид. Подарил нам незабываемый день в Дубаи. Мы были с детьми - подростками 10 и 13 лет, им тоже очень понравилось. Скорректировал программу в соответствии с нашими пожеланиями. Спасибо большое, рекомендую данного гида!
Отличная экскурсия с Тимуром: очень эрудированный и прекрасно образованный гид. Подарил нам незабываемый день в Дубаи.
Отличная экскурсия с Тимуром: очень эрудированный и прекрасно образованный гид. Подарил нам незабываемый день в Дубаи.
Отличная экскурсия с Тимуром: очень эрудированный и прекрасно образованный гид. Подарил нам незабываемый день в Дубаи.
Отличная экскурсия с Тимуром: очень эрудированный и прекрасно образованный гид. Подарил нам незабываемый день в Дубаи.
Отличная экскурсия с Тимуром: очень эрудированный и прекрасно образованный гид. Подарил нам незабываемый день в Дубаи.
Отличная экскурсия с Тимуром: очень эрудированный и прекрасно образованный гид. Подарил нам незабываемый день в Дубаи.
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Марина
Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали с дочкой 4 года, поэтому подстраивались под неё, Тимур нашел общий язык, помогал, даже
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развлекал; ответы на любые вопросы по истории Эмиратов, подсказывал где лучше сфотографироваться, помогал делать фотографии, что очень удобно, чтобы не просить кого-то, поездка была долгая, но во всех местах, которые мы заранее обговорили, Тимур не подгонял и всегда нас ждал. Вместо 8 часов, получилось 10 без доплаты, помог быстро сориентироваться в Дубай Молл, где можно потеряться. Предлставляет напитки в авто. Все очень понравилось, запомним экскурсию надолго!!

Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали
Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали
Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали
Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали
Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали
Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали
Выражаем благодарность нашему гиду, Тимуру, это был потрясающий и насыщенный день, понравилось: индивидуальный подход, мы путешествовали
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Е
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Мы были транзитом через Шардж в Тай и стыковка была 12 часов, которые мы решили провести с пользой, посмотрели Дубай,
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взяли обзорную экскурсию, так как первый раз были в ОАЭ.
10 из 10 за заботу и саму экскурсию!
Кстати забота очень важна когда ты в чужой стране! А еще заехали покушать в кафе вкусно и недорого! Нет толп туристов! Спасибо за это Тимуру

Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
Если хотите комфорт и удобство, то обязательно обращайтесь к гиду Тимуру!
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А
Вчера состоялась наша экскурсия по Дубаю с Тимуром. Что сказать, нам понравилось всё! И сама программа, и то как Тимур нам рассказывал о Дубае, его развитии, интересных фактах, местных обычаях.
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Ещё очень понравилось что Тимур подстраивал программу исходя из наших пожеланий. Сам приобрёл для нас билеты в Бурдж Халифа, на смотровую площадку на Пальма Джумейра. Экскурсия проходила в комфортном для нас темпе (я была с детьми), поэтому вышла за рамки оговоренных 8 часов. Но Тимур ничем не выразил свое неудовольствие, не сократил программу. За это ему огромное спасибо!
Анна, Анастасия, Вадим

Вчера состоялась наша экскурсия по Дубаю с Тимуром. Что сказать, нам понравилось всё! И сама программа,
Вчера состоялась наша экскурсия по Дубаю с Тимуром. Что сказать, нам понравилось всё! И сама программа,
Вчера состоялась наша экскурсия по Дубаю с Тимуром. Что сказать, нам понравилось всё! И сама программа,
Вчера состоялась наша экскурсия по Дубаю с Тимуром. Что сказать, нам понравилось всё! И сама программа,
Вчера состоялась наша экскурсия по Дубаю с Тимуром. Что сказать, нам понравилось всё! И сама программа,
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A
Спасибо за экскурсию, хорошо все организовано, везде где мы хотели побывать нам помогли с билетами, все без очередей, начали раньше как мы просили, посетили все что было нам интересно и так же новые не знакомые ранее нам места, узнали много интересных фактов о Дубае, истории и крае
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