Лучшее в Дубае

Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Дубай - город инноваций и роскоши.

На экскурсии вы осмотрите большинство визитных карточек мегаполиса - от самого большого торгового центра в мире до небоскрёба Бурдж-Халифа.

Также ощутите дух Востока, посмотрите шоу фонтанов,
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насладитесь невероятными панорамами, разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.

В программе: Бурдж-Халифа, Дубай Молл, Дубайская рамка, отель Atlantis The Palm, Музей будущего и Дубай Марина. Комфортабельный транспорт и опытный гид обеспечат вам незабываемое путешествие

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидеть самое высокое здание в мире
  • 🛍️ Посетить крупнейший торговый центр
  • 🏙️ Насладиться панорамными видами
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍🏫 Узнать историю и культуру Дубая
    • Лучшее в Дубае
    Лучшее в Дубае
    Лучшее в Дубае
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Бурдж-Халифа
  • Дубай Молл
  • Дубайская рамка
  • Отель Atlantis The Palm
  • Музей будущего
  • Дубай Марина

    • Описание экскурсии

    • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире
    • Дубай Молл — огромный торговый центр, который поразит вас прекрасным фонтаном и множеством магазинов
    • Дубайская рамка — архитектурная достопримечательность, расположенная в парке «Забиль». Внизу находится интерактивный музей с голограммой, где вы увидите, как Дубай выглядел 10, 20, 30 лет назад и как изменился в наши дни
    • Отель Atlantis The Palm — поднимемся на смотровую площадку на 52-м этаже (билет приобретается отдельно)
    • Музей будущего — сделаем фотостоп около музея, вы сможете зайти внутрь и почувствовать атмосферу
    • Дубай Марина — современный и фешенебельный район с огромным количеством яхт и шикарными видами

    На экскурсии мы расскажем вам об истории, развитии и современной жизни страны и с радостью ответим на ваши вопросы.

    Организационные детали

    • Поедем на комфортабельном седане Toyota или аналогичном автомобиле. Мы заберём вас из отеля и после экскурсии отвезём обратно
    • Отдельно оплачиваются билеты в Бурдж-Халифу: 124-й и 125-й этажи — $55, 148-й этаж — от $130, и на смотровую площадку Atlantis The Palm — $35
    • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    С
    22 сен 2024
    Все прошло замечательно, Александра все подробно и очень интересно рассказала, показала знаковые места, ознакомила с разными районами и достопримечательностями! Все было очень комфортно!
    E
    1 сен 2024
    Спасибо большое Санчо за проведенную экскурсию по Дубаю. Он встретил нас вовремя в аэропорту, в конце отвез обратно. Проехали по всем знаковым местам, достопримечательностям. Санчо вел экскурсию интересно, ответил на все интересующие вопросы. Детям (10 и 12 лет) тоже было интересно. Рекомендую!
    Спасибо большое Санчо за проведенную экскурсию по Дубаю. Он встретил нас вовремя в аэропорту, в конце

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