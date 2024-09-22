Дубай - город инноваций и роскоши.
На экскурсии вы осмотрите большинство визитных карточек мегаполиса - от самого большого торгового центра в мире до небоскрёба Бурдж-Халифа.
Также ощутите дух Востока, посмотрите шоу фонтанов,
На экскурсии вы осмотрите большинство визитных карточек мегаполиса - от самого большого торгового центра в мире до небоскрёба Бурдж-Халифа.
Также ощутите дух Востока, посмотрите шоу фонтанов,
6 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире
- Дубай Молл — огромный торговый центр, который поразит вас прекрасным фонтаном и множеством магазинов
- Дубайская рамка — архитектурная достопримечательность, расположенная в парке «Забиль». Внизу находится интерактивный музей с голограммой, где вы увидите, как Дубай выглядел 10, 20, 30 лет назад и как изменился в наши дни
- Отель Atlantis The Palm — поднимемся на смотровую площадку на 52-м этаже (билет приобретается отдельно)
- Музей будущего — сделаем фотостоп около музея, вы сможете зайти внутрь и почувствовать атмосферу
- Дубай Марина — современный и фешенебельный район с огромным количеством яхт и шикарными видами
На экскурсии мы расскажем вам об истории, развитии и современной жизни страны и с радостью ответим на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане Toyota или аналогичном автомобиле. Мы заберём вас из отеля и после экскурсии отвезём обратно
- Отдельно оплачиваются билеты в Бурдж-Халифу: 124-й и 125-й этажи — $55, 148-й этаж — от $130, и на смотровую площадку Atlantis The Palm — $35
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Синеоков
22 сен 2024
Все прошло замечательно, Александра все подробно и очень интересно рассказала, показала знаковые места, ознакомила с разными районами и достопримечательностями! Все было очень комфортно!
E
Elena
1 сен 2024
Спасибо большое Санчо за проведенную экскурсию по Дубаю. Он встретил нас вовремя в аэропорту, в конце отвез обратно. Проехали по всем знаковым местам, достопримечательностям. Санчо вел экскурсию интересно, ответил на все интересующие вопросы. Детям (10 и 12 лет) тоже было интересно. Рекомендую!
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