Все прошло замечательно, Александра все подробно и очень интересно рассказала, показала знаковые места, ознакомила с разными районами и достопримечательностями! Все было очень комфортно!

E Elena

Спасибо большое Санчо за проведенную экскурсию по Дубаю. Он встретил нас вовремя в аэропорту, в конце отвез обратно. Проехали по всем знаковым местам, достопримечательностям. Санчо вел экскурсию интересно, ответил на все интересующие вопросы. Детям (10 и 12 лет) тоже было интересно. Рекомендую!