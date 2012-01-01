Аюбхон проводит ещё 1 экскурсию

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Феноменальный Дубай

Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы

Аюбхон
Аюбхон – представитель из Дубая
За один день вы откроете для себя Дубай — один из самых роскошных, ошеломляющих и современных мегаполисов мира.

На экскурсии 🧭 вы объедете визитные карточки города, от района Дубай Марина до небоскреба Бурдж-Халифа.

Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберетесь в истории 📖 и повседневной жизни Эмиратов.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $200 за экскурсию

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Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай

Что вас ожидает

«Старый» и «новый» Дубай за один день
Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскребов. С моей помощью вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны. В программе нашей экскурсии:

  • Дворец Шейха Мухаммада: вы прогуляетесь 👣 по парку резиденции правителя эмирата и узнаете о его незаурядной личности.
  • Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
  • Остров 🏝️ Пальма-Джумейра: рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдете по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
  • Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскребов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
  • Отель 🏨 Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
  • Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
  • По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл. Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифа, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются: подъем на Бурдж Халифа, еда и напитки, а также билеты 🎫 в парки 🌳 развлечений (если у вас будет желание их посетить)
  • Экскурсия ⛳ проводится на комфортабельном автомобиле 🚘
  • Продолжительность экскурсии 🧭 — от 6 до 7 часов (без доплаты), но может варьироваться по вашему желанию. Также мы можем скорректировать маршрут по вашим интересам, если вы уже были в Дубае и видели самое главное.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аюбхон
Аюбхон
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. С удовольствием покажу вам все значимые места страны и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
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