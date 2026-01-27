Аюбхон проводит ещё 1 экскурсию

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приехал в назначенное время и сразу сказал, что мы можем корректировать программу по своему желанию, поскольку мы проживали на Думай Марина, то нам экскурсия по данной локации не потребовалась, но мы добавили свои хотелки)) Очень интересный рассказчик, профессионал своего дела. Мы узнали все и даже больше про ОАЭ и в частности про Дубай и его жителей)) Мы в восторге, и когда приедем в следующий раз будем обращаться именно к этой команде и просить Ислама, как гида)) Прям супер!! Спасибо большое!!!