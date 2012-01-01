Аюбхон проводит ещё 1 экскурсию

«Старый» и «новый» Дубай за один день Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскребов. С моей помощью вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны. В программе нашей экскурсии:
Дворец Шейха Мухаммада: вы прогуляетесь 👣 по парку резиденции правителя эмирата и узнаете о его незаурядной личности.
Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
Остров 🏝️ Пальма-Джумейра: рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдете по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскребов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
Отель 🏨 Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл. Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифа, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются: подъем на Бурдж Халифа, еда и напитки, а также билеты 🎫 в парки 🌳 развлечений (если у вас будет желание их посетить)
Экскурсия ⛳ проводится на комфортабельном автомобиле 🚘
Продолжительность экскурсии 🧭 — от 6 до 7 часов (без доплаты), но может варьироваться по вашему желанию. Также мы можем скорректировать маршрут по вашим интересам, если вы уже были в Дубае и видели самое главное.
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.