Аюбхон проводит ещё 1 экскурсию

Аюбхон – представитель из Дубая

За один день вы откроете для себя Дубай — один из самых роскошных, ошеломляющих и современных мегаполисов мира.



На экскурсии 🧭 вы объедете визитные карточки города, от района Дубай Марина до небоскреба Бурдж-Халифа.



Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберетесь в истории 📖 и повседневной жизни Эмиратов.

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