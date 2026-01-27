Аюбхон проводит ещё 1 экскурсию

За один день вы откроете для себя Дубай — один из самых роскошных, ошеломляющих и современных мегаполисов мира.
На экскурсии вы объедете визитные карточки города, от района Дубай Марина до небоскрёба «Бурдж-Халифа».
Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
На экскурсии вы объедете визитные карточки города, от района Дубай Марина до небоскрёба «Бурдж-Халифа».
Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
Описание экскурсии
«Старый» и «новый» Дубай за один день
Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскрёбов. С моей помощью вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны. В программе нашей экскурсии:
- Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
- Остров Пальма-Джумейра: рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдёте по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
- Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскрёбов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
- Отель «Бурдж-аль-Араб»: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
- Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
- По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл. Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифу, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов.
- Главная достопримечательность острова Bluewater Island — самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Новый аттракцион высотой 250 метров оставил далеко позади лондонское колесо London Eye, сингапурский Singapore Flyer и американский High Roller в Лас-Вегасе.
- Смотровая площадка — The View at The Palm расположена на 52-м этаже небоскрёба Palm Tower, на высоте 240 метров вы насладитесь панорамным видом на остров Palm Jumeirah, городские небоскрёбы и Арабский залив.
- Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются: подъем на башню «Бурдж-Халифа», еда и напитки, а также билеты в парки развлечений (если у вас будет желание их посетить)
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле
- Продолжительность экскурсии — от 6 до 7 часов (без доплаты), но может варьироваться по вашему желанию. Также мы можем скорректировать маршрут по вашим интересам, если вы уже были в Дубае и видели самое главное.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- За вход на смотровую площадку “The View at The Palm” доплата 100 дрхам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ) - Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Сегодня были на индивидуальной экскурсии по Дубаю с гидом Али — и остались в полном восторге. Экскурсия была организована полностью по нашим пожеланиям: маршрут продуман до мелочей, все места, которые
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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Были с семьей первый раз в ОАЭ проездом. По предварительной договоренности договорились, что нас встретят в аэропорту. Все так и получилось, за что отдельное спасибо. Наш гид провел нам обзорную
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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И
Спасибо большое, всей команде и лично Исламу!!! Мы заказывали обзорную экскурсию заранее (за месяц) за 2 недели уже меня оповестили, кто будет проводить и контакты. Нас было 3-е человек, Ислам
Аюбхон
Ответ организатора:
Спасибо 🤝
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Благодарим за чудесную экскурсию по городу для нашей семьи. Комфортная машина, много интересной информации, посмотрели все основные достопримечательности Дубай. Для первого разв в городе эта экскурсия просто находка. В первый
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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К
организация и сама экскурсия прошли замечательно. на комфортной большой машине поездили по Дубаю. посмотрели основные достопримечательности. никаких навязанных заездов на фабрики, магазины и рынки. только то, о чем заранее договоритись
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
Сразу после круиза нас в порту ждал Аюбхон, на комфортном автомобиле и даже взял на всех водичку, что очень приятно!
Мы не
Сразу после круиза нас в порту ждал Аюбхон, на комфортном автомобиле и даже взял на всех водичку, что очень приятно!
Мы не
+2
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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