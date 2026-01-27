Аюбхон проводит ещё 1 экскурсию

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Феноменальный Дубай

Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
За один день вы откроете для себя Дубай — один из самых роскошных, ошеломляющих и современных мегаполисов мира.

На экскурсии вы объедете визитные карточки города, от района Дубай Марина до небоскрёба «Бурдж-Халифа».

Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
5
70 отзывов
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай
Феноменальный Дубай

Описание экскурсии

«Старый» и «новый» Дубай за один день

Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскрёбов. С моей помощью вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны. В программе нашей экскурсии:

  • Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
  • Остров Пальма-Джумейра: рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдёте по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
  • Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскрёбов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
  • Отель «Бурдж-аль-Араб»: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
  • Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
  • По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл. Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифу, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов.
  • Главная достопримечательность острова Bluewater Island — самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Новый аттракцион высотой 250 метров оставил далеко позади лондонское колесо London Eye, сингапурский Singapore Flyer и американский High Roller в Лас-Вегасе.
  • Смотровая площадка — The View at The Palm расположена на 52-м этаже небоскрёба Palm Tower, на высоте 240 метров вы насладитесь панорамным видом на остров Palm Jumeirah, городские небоскрёбы и Арабский залив.
  • Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются: подъем на башню «Бурдж-Халифа», еда и напитки, а также билеты в парки развлечений (если у вас будет желание их посетить)
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле
  • Продолжительность экскурсии — от 6 до 7 часов (без доплаты), но может варьироваться по вашему желанию. Также мы можем скорректировать маршрут по вашим интересам, если вы уже были в Дубае и видели самое главное.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • За вход на смотровую площадку “The View at The Palm” доплата 100 дрхам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ) - Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон
Аюбхон — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
2
3
2
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1
З
Сегодня были на индивидуальной экскурсии по Дубаю с гидом Али — и остались в полном восторге. Экскурсия была организована полностью по нашим пожеланиям: маршрут продуман до мелочей, все места, которые
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мы хотели увидеть, были включены. Али очень интересно и подробно рассказывал, мы узнали много полезной и познавательной информации о городе и его культуре. Настолько было увлекательно, что экскурсия длилась примерно на полтора часа дольше запланированного времени, но это ощущалось как большой плюс. Видно, что Али работает с душой и искренне старается сделать поездку максимально комфортной и интересной. Огромное спасибо, однозначно рекомендуем!

Сегодня были на индивидуальной экскурсии по Дубаю с гидом Али — и остались в полном восторге.
Сегодня были на индивидуальной экскурсии по Дубаю с гидом Али — и остались в полном восторге.
Сегодня были на индивидуальной экскурсии по Дубаю с гидом Али — и остались в полном восторге.
Сегодня были на индивидуальной экскурсии по Дубаю с гидом Али — и остались в полном восторге.
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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Александр
Были с семьей первый раз в ОАЭ проездом. По предварительной договоренности договорились, что нас встретят в аэропорту. Все так и получилось, за что отдельное спасибо. Наш гид провел нам обзорную
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экскурсию по Дубай по маршруту, с описанием истории создания каждой из достопримечательности, а их было не мало! Общее впечатление на 5 из 5 - огромное спасибо и обязательно порекомендую своим друзьям и знакомым!

Были с семьей первый раз в ОАЭ проездом. По предварительной договоренности договорились, что нас встретят в
Были с семьей первый раз в ОАЭ проездом. По предварительной договоренности договорились, что нас встретят в
Были с семьей первый раз в ОАЭ проездом. По предварительной договоренности договорились, что нас встретят в
Были с семьей первый раз в ОАЭ проездом. По предварительной договоренности договорились, что нас встретят в
Были с семьей первый раз в ОАЭ проездом. По предварительной договоренности договорились, что нас встретят в
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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И
Спасибо большое, всей команде и лично Исламу!!! Мы заказывали обзорную экскурсию заранее (за месяц) за 2 недели уже меня оповестили, кто будет проводить и контакты. Нас было 3-е человек, Ислам
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приехал в назначенное время и сразу сказал, что мы можем корректировать программу по своему желанию, поскольку мы проживали на Думай Марина, то нам экскурсия по данной локации не потребовалась, но мы добавили свои хотелки)) Очень интересный рассказчик, профессионал своего дела. Мы узнали все и даже больше про ОАЭ и в частности про Дубай и его жителей)) Мы в восторге, и когда приедем в следующий раз будем обращаться именно к этой команде и просить Ислама, как гида)) Прям супер!! Спасибо большое!!!

Спасибо большое, всей команде и лично Исламу!!! Мы заказывали обзорную экскурсию заранее (за месяц) за 2
Спасибо большое, всей команде и лично Исламу!!! Мы заказывали обзорную экскурсию заранее (за месяц) за 2
Спасибо большое, всей команде и лично Исламу!!! Мы заказывали обзорную экскурсию заранее (за месяц) за 2
Спасибо большое, всей команде и лично Исламу!!! Мы заказывали обзорную экскурсию заранее (за месяц) за 2
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Спасибо 🤝
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Анастасия
Благодарим за чудесную экскурсию по городу для нашей семьи. Комфортная машина, много интересной информации, посмотрели все основные достопримечательности Дубай. Для первого разв в городе эта экскурсия просто находка. В первый
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день посмотрели и услышали всё, что нужно знать и увидеть, взяли на заметку места, куда потом съездить самостоятельно. Детям было не скучно, не смотря на то, что поехали сразу же с самолета. Спасибо!

Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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К
организация и сама экскурсия прошли замечательно. на комфортной большой машине поездили по Дубаю. посмотрели основные достопримечательности. никаких навязанных заездов на фабрики, магазины и рынки. только то, о чем заранее договоритись
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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Ирина
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
Сразу после круиза нас в порту ждал Аюбхон, на комфортном автомобиле и даже взял на всех водичку, что очень приятно!
Мы не
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были привязаны ко времени, и поэтому ездили весь день до позднего вечера! Аюбхон- молодец, исполнял все наши пожелания по смене локаций! Рассказал много интересного про город и Эмираты в целом!
Мы побывали и в исторической, старой части города, на рынке, и покатались по всей новой! Были и в Дубай Марине, Дубай Молле. Съездили на Пальму Джумейру, поднялись там на смотровую - просто восторг!
Вечером сидели в кафе и смотрели на вечернее шоу Бурдж Халифа и светящихся фонтанов!
Из Дубая привезли массу положительных впечатлений!!
Благодарим Аюбхона за чудесный, познавательный день!!
Баевы. Москва.

После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!+2
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
После высадки с круизного лайнера целый день провели в Дубае!
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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