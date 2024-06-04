1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Кроме того, я покажу вам роскошные отели Мадинат и Атлантис, резиденцию местного шейха и «крупнейшую картинную раму на планете» — башню Дубай Фрэйм»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите отель Атлантис, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая»»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Сделаем остановку у отеля Atlantis — одного из символов Дубая»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
«А также увидите шикарный отель Атлантис, дойдете до середины рукотворного Пальмового острова и оцените его грандиозный замысел»
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Вы пройдёте по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Искусственный насыпной Пальмовый остров, отель Атлантис и прогулка по набережной»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Билеты
6 часов
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
«Одно из чудес света – искусственный остров Пальма Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов – Аквавенчер»
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«Мы с Вами посетим самый фешенебельный район - Дубай Марина, увидим 8-е чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его украшение отель Атлантис»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
«Сможем посмотреть на его главное и уникальное украшение — отель Атлантис»
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Колесо обозрение, пляж Джумейра, отель Атлантис, Бурдж Аль Араб — все это будет на нашем маршруте»
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
Билеты
2 часа
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
«Полюбоваться окрестностями можно с помощью стационарных биноклей, в которые вы рассмотрите рукотворный остров Палм-Джумейра и всем известный отель Atlantis»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
Круиз
7 часов
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«За время экскурсии вы сможете рассмотреть:Отель «Атлантис»Арабская роскошь во всём»
Расписание: Вторник, четверг, пятница и воскресенье в 15:00-15:30 начало тура
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
от $105 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
«На территории отеля Аль Касрь увидите позолоченных лошадей Посетите Пальмовый остров Фотостоп на фоне сказочного отеля «Атлантис»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомьтесь, Дубай
Начало: Ваш отель или апартаменты в черте города
Расписание: Каждый день с 09.00 утра или с 15.00 дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Отел Атлантис — роскошный отель-курорт, ставший визитной карточкой Дубая»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Круиз
2 часа
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Что вас ожидает: Двухчасовой живописный тур из Дубай Марины с видом на остров Bluewaters, JBR, SKY DIVE DUBAI, Пальмовый остров, Бурдж аль Араб, Sheik Island, *Атлантис (*при благоприятной погоде)»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Мини-группа
8 часов
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
«Ощутите невероятные масштабы на острове «Пальма» — инженерном чуде современности, и посмотрим знаменитый отель «Атлантис», расположенный на вершине искусственного архипелага»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
«Мы совершим круиз вокруг искусственного острова в виде пальмы Пальма Джумейра, и вы сможете сфотографироваться на фоне отеля Атлантис, напоминающего сказочный замок, и отеля Бурдж Аль Араб в форме паруса»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Начало: Ваш отель
«Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров и его великолепный отель «Атлантис»»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам знаменитый отель-парус, улицу небоскрёбов, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и шикарный отель Атлантис»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
- ЛЛюся25 мая 2024Купили билеты накануне без проблем через спутник,они пришли в течение 2часов. Добрались на такси (с Дубай Молл-65 AED) до Nakheel
- ККатя24 мая 2024Очень-очень красивая и душевная экскурсия! Выбирали среди нескольких и безумно рады, что забронировали её именно у Ольги. На сайте все
- ИИрина23 мая 2024Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
- ВВиктория22 мая 2024Вид интересный, до смотровой показали краткую историю создания пальмы (на англ.). В целом неплохо, но на один раз. Из минусов, это
- MMarina13 мая 2024Очень красиво! Однозначно идти!!
- ЮЮлия10 мая 2024Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас
- ННуржан7 мая 2024Посетили экскурсию мини-группой 6 человек и наш гид Ислом всё очень разумно организовал, вместительная и комфортабельная машина вовремя ожидала нас
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Атлантис»
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