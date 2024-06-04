Аквапарк, аквариум и отель Атлантис в Дубае

Найдено 23 экскурсии в категории «Атлантис» в Дубае на русском языке, цены от $25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
159 отзывов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Кроме того, я покажу вам роскошные отели Мадинат и Атлантис, резиденцию местного шейха и «крупнейшую картинную раму на планете» — башню Дубай Фрэйм»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите отель Атлантис, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая»»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Сделаем остановку у отеля Atlantis — одного из символов Дубая»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Дубай глазами экспата
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
«А также увидите шикарный отель Атлантис, дойдете до середины рукотворного Пальмового острова и оцените его грандиозный замысел»
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Вы пройдёте по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Великолепный Дубай на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Искусственный насыпной Пальмовый остров, отель Атлантис и прогулка по набережной»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
Билеты
6 часов
32 отзыва
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
«Одно из чудес света – искусственный остров Пальма Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов – Аквавенчер»
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«Мы с Вами посетим самый фешенебельный район - Дубай Марина, увидим 8-е чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его украшение отель Атлантис»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Большая экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
53 отзыва
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
«Сможем посмотреть на его главное и уникальное украшение — отель Атлантис»
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
🚤 На катере
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Колесо обозрение, пляж Джумейра, отель Атлантис, Бурдж Аль Араб — все это будет на нашем маршруте»
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Билеты
2 часа
46 отзывов
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
«Полюбоваться окрестностями можно с помощью стационарных биноклей, в которые вы рассмотрите рукотворный остров Палм-Джумейра и всем известный отель Atlantis»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
64 отзыва
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«За время экскурсии вы сможете рассмотреть:Отель «Атлантис»Арабская роскошь во всём»
Расписание: Вторник, четверг, пятница и воскресенье в 15:00-15:30 начало тура
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
от $105 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
«На территории отеля Аль Касрь увидите позолоченных лошадей Посетите Пальмовый остров Фотостоп на фоне сказочного отеля «Атлантис»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Дубай
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Знакомьтесь, Дубай
Начало: Ваш отель или апартаменты в черте города
Расписание: Каждый день с 09.00 утра или с 15.00 дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Отел Атлантис — роскошный отель-курорт, ставший визитной карточкой Дубая»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
2 отзыва
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Что вас ожидает: Двухчасовой живописный тур из Дубай Марины с видом на остров Bluewaters, JBR, SKY DIVE DUBAI, Пальмовый остров, Бурдж аль Араб, Sheik Island, *Атлантис (*при благоприятной погоде)»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
«Ощутите невероятные масштабы на острове «Пальма» — инженерном чуде современности, и посмотрим знаменитый отель «Атлантис», расположенный на вершине искусственного архипелага»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
«Мы совершим круиз вокруг искусственного острова в виде пальмы Пальма Джумейра, и вы сможете сфотографироваться на фоне отеля Атлантис, напоминающего сказочный замок, и отеля Бурдж Аль Араб в форме паруса»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Начало: Ваш отель
«Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров и его великолепный отель «Атлантис»»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам знаменитый отель-парус, улицу небоскрёбов, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и шикарный отель Атлантис»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный
  • Л
    Люся
    25 мая 2024
    Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
    Купили билеты накануне без проблем через спутник,они пришли в течение 2часов. Добрались на такси (с Дубай Молл-65 AED) до Nakheel
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    Mall. Далее по указателям до входа (духота началась уже тут) предъявили QR-коды (пустили даже раньше указанного времени). Сперва показывают интерактивную историю создания пальмы на английском языке, в следующем зале тоже немного истории. Затем в душном лифте поднимают на 52 этаж за менее,чем минуту, и выходишь на саму смотровую площадку,которая находится под открытым небом и,естественно,никаких кондиционеров. Есть тенек,в котором можно укрыться от солнца,кафе,магазин сувениров,туалеты. Приходилось постоять в очередях,но недолго. Ожидалось,что смотровая площадка будет немного другая,полному обзору мешают стыки стекол,но полюбоваться видом и сделать фото/видео можно. Лучше,конечно,любоваться на закате и при свете фонарей,но кому-как. И билеты онлайн выходят дешевле,если вы поднимаетесь после 15ч. В целом довольны,но можно и лучше за такие деньги

  • К
    Катя
    24 мая 2024
    Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
    Очень-очень красивая и душевная экскурсия! Выбирали среди нескольких и безумно рады, что забронировали её именно у Ольги. На сайте все
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    предложения выглядят одинаково и не понятно в чём разница, но во время нашей экскурсии мы встретили и другие кабриолеты, и наш среди них был самый привлекательный и блестящий! Когда машина только подъехала, даже колёса были чем-то натёрты до блеска! Чувствуется внимание к деталям: водичка для каждого, сувенир для ребёнка, резинки для волос. Гидом у нас была Алёна. Невероятно приятная девушка. Я была поражена, откуда у неё столько знаний. Оказывается, она специально училась на гида в Дубае, не просто водитель, а кладезь полезной информации! Очень удобно, что экскурсия проходит с микрофоном и всё отлично слышно и на задних сиденьях. А какие Алёна нам сделала фото и видео, это вообще отдельная тема! Благодарим и желаем успеха и процветания! Мы с вами ещё точно увидимся! А путешествующим рекомендуем брать эту экскурсию в первые дни отдыха, мы получили столько ценных советов и рекомендаций, не сравнить с отельным гидом…

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Большая экскурсия по Дубаю
    Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
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    и про современный Дубай. Индивидуальная намного лучше, чем групповая экскурсия. Мы сами планировали время на просмотр достопримечательностей. Гид нам помогал во всех вопросах. Большое спасибо Санчо за прекрасное ознакомление с Дубаем.

  • В
    Виктория
    22 мая 2024
    Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
    Вид интересный, до смотровой показали краткую историю создания пальмы (на англ.). В целом неплохо, но на один раз. Из минусов, это
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    монорельс, на который нам пришлось попасть не по своей нужде😅. Необычного в котором 0. Билеты отправили быстро, все ок. Единственное о компании: отвечать на сообщения не торопятся (на любых экскурсиях/при покупке билета).

  • M
    Marina
    13 мая 2024
    Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
    Очень красиво! Однозначно идти!!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Его величество Дубай
    Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас
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    в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации об истории молодого, но стремительно развивающегося мегаполиса. Гид позаботился и о нашем комфорте в поездке- нам были припасены в машине вода, фрукты и финики. Экскурсия была замечательной!!! Планируем ещё продолжить путешествовать по ОАЭ с этим гидом!

  • Н
    Нуржан
    7 мая 2024
    Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
    Посетили экскурсию мини-группой 6 человек и наш гид Ислом всё очень разумно организовал, вместительная и комфортабельная машина вовремя ожидала нас
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    возле нашего апартамента, продуманный маршрут экскурсии с остановками в основных знаковых местах Дубай дает представление о городе, а сопровождающийся рассказ о стране и местных традициях в целом. Большое спасибо Ислому!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Атлантис»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Влюбиться в Дубай за один день
  2. О Дубае с любовью
  3. Его величество Дубай
  4. Дубай глазами экспата
  5. Дубай: прогулка на роскошной яхте
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Атлантис" можно забронировать 23 экскурсии от 25 до 550 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 694 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Атлантис», 694 ⭐ отзыва, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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