Водное приключение в ДубаиПрокатитесь на байдарке от отеля Dukes The Palm практически по любым основным водным путям в Дубае. Гребите в одиночку на одноместной байдарке или в паре с другом в байдарке для двоих. Каждый найдёт для себя что-то интересное, путешествуя по водам Дубая.

Каякинг вдоль живописного побережья — незабываемое приключение, которое подходит людям всех возрастов и навыков. Отправляйтесь в незабываемое путешествие по великолепным водам Дубая независимого от того, новичок вы либо опытный гребец. Важная информация• Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;