Водное приключение в ДубаиПрокатитесь на байдарке от отеля Dukes The Palm практически по любым основным водным путям в Дубае. Гребите в одиночку на одноместной байдарке или в паре с другом в байдарке для двоих. Каждый найдёт для себя что-то интересное, путешествуя по водам Дубая.
Каякинг вдоль живописного побережья — незабываемое приключение, которое подходит людям всех возрастов и навыков. Отправляйтесь в незабываемое путешествие по великолепным водам Дубая независимого от того, новичок вы либо опытный гребец. Важная информация• Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
Сопровождающий/встречающий: Английский;
Не подходит для людей в инвалидных креслах;
Возьмите с собой: купальный костюм, сменную одежду, полотенце и биоразлагаемый солнцезащитный крем.
Что входит
В зависимости от выбранного типа билета:
Прокат одноместной байдарки
Прокат байдарки для сапсерфинга. Опыт не требуется. Инструкции и оборудование предоставляются
Прокат двухместной байдарки.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Экскурсия.
Начало и место завершения
🚩 Dukes The Palm Royal Hideaway
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.