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Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Получите острые ощущения от путешествия по Дубаю на байдарке в одиночке или в паре.

Отправляйтесь к живописным прибрежным местам для пикника, исследуйте гавань, оцените захватывающие виды, которые не видны с берега и получите утренний заряд бодрости.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $25 за человека

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Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю
Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю

Что вы увидите

  • Захватывающие виды Дубаи с воды
Водное приключение в ДубаиПрокатитесь на байдарке от отеля Dukes The Palm практически по любым основным водным путям в Дубае. Гребите в одиночку на одноместной байдарке или в паре с другом в байдарке для двоих. Каждый найдёт для себя что-то интересное, путешествуя по водам Дубая.
Каякинг вдоль живописного побережья — незабываемое приключение, которое подходит людям всех возрастов и навыков. Отправляйтесь в незабываемое путешествие по великолепным водам Дубая независимого от того, новичок вы либо опытный гребец. Важная информация• Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Сопровождающий/встречающий: Английский;
  • Не подходит для людей в инвалидных креслах;
  • Возьмите с собой: купальный костюм, сменную одежду, полотенце и биоразлагаемый солнцезащитный крем.
Что входит
  • В зависимости от выбранного типа билета:
  • Прокат одноместной байдарки
  • Прокат байдарки для сапсерфинга. Опыт не требуется. Инструкции и оборудование предоставляются
  • Прокат двухместной байдарки.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • Экскурсия.
Начало и место завершения
🚩 Dukes The Palm Royal Hideaway
Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю
Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю
Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю
Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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