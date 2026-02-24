Дубай, переливающийся красками и современными технологиями, откроется вам во всем своем великолепии.В рамках экскурсии "Блистательный Дубай в мини-группе" вы посетите знаковые места города: восхититесь величием небоскрёба "Бурдж-Халифа", прокатитесь по извилистым

дорожкам Пальмового острова, насладитесь видами роскошной набережной Дубай Марина и удивительными Поющими фонтанами. Не упустите возможность увидеть легендарный отель "Парус", символ Дубая, и окунуться в атмосферу богатства и роскоши. Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле Kia Carnival, что обеспечит вам максимальный комфорт во время путешествия. Откройте для себя исторический центр Дейра, погрузитесь в мир фешенебельного района Джумейра, исследуйте грандиозный торговый центр Дубай Молл с его захватывающим аквариумом. Эта экскурсия - идеальный способ ознакомиться с городом, не утомляясь от долгих пеших прогулок и жары. Забронируйте своё приключение по Дубаю сегодня и создайте незабываемые воспоминания о Соединенных Арабских Эмиратах

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Описание экскурсии

Исторический центр Дейра. Вы попадёте в атмосферу аутентичного восточного мира. Полюбуетесь традиционными лавками со специями, духами и кофе. А также колоритными лодками абра, пересекающими залив Дубай Крик.

Джумейра. Один из самых фешенебельных районов Дубая. Вы увидите его главные достопримечательности: Дом исламской культуры и семизвёздочный отель «Парус».

Пальмовый остров. Вы прокатитесь по искусственному острову и раскроете историю его возведения.

Дубай Марина. Мы погуляем по набережной, где расположены крупнейшие яхт-клубы мира. А также посетим расположенный неподалёку Цветочный парк.

Поющие фонтаны. У подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа» каждый вечер разыгрывается яркое шоу фонтанов. Мы его не пропустим!

Дубай Молл. Грандиозный торговый центр, где вы сможете не только совершить покупки, но и оценить великолепный аквариум с экзотическими рыбами.

Организационные детали