Мои заказы

Блистательный Дубай в мини-группе

Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Дубай, переливающийся красками и современными технологиями, откроется вам во всем своем великолепии.

В рамках экскурсии "Блистательный Дубай в мини-группе" вы посетите знаковые места города: восхититесь величием небоскрёба "Бурдж-Халифа", прокатитесь по извилистым
читать дальшеуменьшить

дорожкам Пальмового острова, насладитесь видами роскошной набережной Дубай Марина и удивительными Поющими фонтанами.

Не упустите возможность увидеть легендарный отель "Парус", символ Дубая, и окунуться в атмосферу богатства и роскоши.

Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле Kia Carnival, что обеспечит вам максимальный комфорт во время путешествия.

Откройте для себя исторический центр Дейра, погрузитесь в мир фешенебельного района Джумейра, исследуйте грандиозный торговый центр Дубай Молл с его захватывающим аквариумом.

Эта экскурсия - идеальный способ ознакомиться с городом, не утомляясь от долгих пеших прогулок и жары.

Забронируйте своё приключение по Дубаю сегодня и создайте незабываемые воспоминания о Соединенных Арабских Эмиратах

4.9
61 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🚗 Комфортная поездка на современном автомобиле
  • 🏙 Уникальная возможность увидеть Дубай за один день
  • 🛥 Прогулка по набережной с яхтами
  • 🎶 Яркое шоу Поющих фонтанов
  • 🛍 Возможность шопинга в Дубай Молл
Блистательный Дубай в мини-группе
Блистательный Дубай в мини-группе
Блистательный Дубай в мини-группе

Что можно увидеть

  • Бурдж-Халифа
  • Пальмовый остров
  • Дубай Марина
  • Поющие фонтаны
  • Отель Парус
  • Дубай Молл
  • Исторический центр Дейра
  • Цветочный парк

Описание экскурсии

Исторический центр Дейра. Вы попадёте в атмосферу аутентичного восточного мира. Полюбуетесь традиционными лавками со специями, духами и кофе. А также колоритными лодками абра, пересекающими залив Дубай Крик.

Джумейра. Один из самых фешенебельных районов Дубая. Вы увидите его главные достопримечательности: Дом исламской культуры и семизвёздочный отель «Парус».

Пальмовый остров. Вы прокатитесь по искусственному острову и раскроете историю его возведения.

Дубай Марина. Мы погуляем по набережной, где расположены крупнейшие яхт-клубы мира. А также посетим расположенный неподалёку Цветочный парк.

Поющие фонтаны. У подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа» каждый вечер разыгрывается яркое шоу фонтанов. Мы его не пропустим!

Дубай Молл. Грандиозный торговый центр, где вы сможете не только совершить покупки, но и оценить великолепный аквариум с экзотическими рыбами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 7-местном комфортабельном автомобиле Kia Carnival
  • Это ознакомительная поездка по Дубаю без активных рассказов гида

ежедневно в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3186 туристов
Здравствуйте, путешественники! Я 8 лет живу в Дубае и очень его люблю! Знаю 4 языкa. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Мы хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
1
3
2
2
2
1
1
М
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине за организацию экскурсии и водителю Зохиду за информативную, зрелищную экскурсию по Дубай. Мы брали индивидуальный маршрут по тем местам, до которых не могли добраться пешком
читать дальшеуменьшить

из центра. За несколько часов мы успешно посетили Парк Цветов, Смотровую площадку Sky view, Колесо обозрения, Старый город, Дубайскую Венецию и рынок. Все прошло замечательно благодаря гиду Зохиду и его интересным рассказам об Эмиратах. Мы остались очень довольны, 14 февраля никогда еще не было таким захватывающим 😊

Хочу выразить огромную благодарность Ангелине за организацию экскурсии и водителю Зохиду за информативную, зрелищную экскурсию по
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине за организацию экскурсии и водителю Зохиду за информативную, зрелищную экскурсию по
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине за организацию экскурсии и водителю Зохиду за информативную, зрелищную экскурсию по
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине за организацию экскурсии и водителю Зохиду за информативную, зрелищную экскурсию по
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине за организацию экскурсии и водителю Зохиду за информативную, зрелищную экскурсию по
Хочу выразить огромную благодарность Ангелине за организацию экскурсии и водителю Зохиду за информативную, зрелищную экскурсию по
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как физически, так и морально. Водитель Шоха был очень любезен, старался максимально удовлетворить запросы экскурсантов, развлекал всю дорогу, как мог)) Спасибо, поездка удалась)
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Хотя машина была полностью заполнена: 7 человек, как-то очень удачно все подобрались и было комфортно, как
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Прекрасная недорогая и очень комфортная прогулка на авто с Умедом! 🔥 Посмотрели основные знаковые места Дубая на комфортабельном авто, Умед - прекрасный водитель, знает город и много интересных фактов из современной жизни города и хороший человек! Ангелина - замечательный координатор! Спасибо Вам!
Прекрасная недорогая и очень комфортная прогулка на авто с Умедом! 🔥 Посмотрели основные знаковые места Дубая
Вам был полезен этот отзыв?
T
Экскурсия прошла отлично!
Гид Умид замечательный, все рассказал и показал. Посетили все запланированные локации, даже смогли прокатиться на колесе обозрения Око Дубая. Все понравилось. Спасибо за приятную поездку!
Экскурсия прошла отлично!
Экскурсия прошла отлично!
Экскурсия прошла отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Мы в первый раз в Дубае и совсем ненадолго, поэтому послушав рекомендации друзей, решили сами посетить знаменитые локации Дубая, но не справились…. Поэтому я решила взять экскурсию Блистательный Дубай за
читать дальшеуменьшить

7 часов и несколько не пожалела!!!! Нам с 14 летней дочкой все очень понравилось! Заехали за нами в отель вовремя, экскурсия ненавязчивая (не люблю когда много говорят и без остановки!), Умид в форме беседы знакомил нас с городом и ее историей, рекомендовал те экскурсии, за которые действительно не жалко денег! Останавливался на фотолокации и был очень внимателен по всем нашим просьбам (воду бесплатно предложил!) мелочь, а приятно!
Даже стоя в пробках, на обратном пути, было очень приятно и душевно пообщаться с ним на отвлеченные темы🤗 Большое спасибо вам всем за такую интересную и ненавязчивую экскурсию!!!!
P.S мои знакомые уже взяли вас на заметку😉

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии, нежели на самостоятельное изучение города, тем более экскурсии были представлены по очень выгодным ценам)

В
читать дальшеуменьшить

день экскурсии за нами заехали первыми, и сразу же от гида Рауфа почувствовалось спокойствие и обаятельность)) почему для нас это оказалось важным: мы в Дубае впервые, знать не знаем что где и когда, какие люди живут, с каким менталитетом, нам ок с ними будет или нет и тд) и по факту Рауф был первым человеком, с кем мы познакомились из всех тех, кто уже долгие годы живет в Дубае, и просто экскурсия прошла на такой классной волне и так комфортно)) А Рауф кстати так свободно говорит на русском, что мы афигели) и также хочется отменить его информированность: классно, когда гид не только рассказывает Историю страны, но еще и добавляет информацию из жизни) короче, Рауф топ;

По поводу экскурсии: маршрут выстроен классно и удобно, мы останавливались на 15-30 минут, где-то больше для ознакомления и возможностью пофоткаться. Были безумно счастливы, что взяли экскурсию, так как за день объехали столько локаций, что после еле приползли в отель. И за день, не зная город и быстрые маршруты, это сделать просто невозможно)

Мы благодарим Рауфа и ваш сервис за такие классно оказанные услуги по экскурсии, было супер ❤️

Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии,
Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии,
Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии,
Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии,
Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии,
Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии,
Мы в Дубае были всего 3,5 дня и было решено большую часть времени направить на экскурсии,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Блистательный Дубай в мини-группе»

Главное о Дубае
На машине
8 часов
-
30%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Дубае
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $140$200 за всё до 4 чел.
1 день в Дубае
На машине
8 часов
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
15 авг в 13:00
от $230 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
На машине
8 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от $200 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
На машине
8 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
$135 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
-10%
до 13 августа
$45 за человека