Проехать по главным местам города и узнать интересные факты о жизни в Эмиратах
5
1 отзыв
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О гиде
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Ответы на вопросы
Дубай — один из самых ярких и технологичных городов мира.
За 1 день мы покажем вам его главные достопримечательности: небоскрёб «Бурдж-Халифа», Пальмовый остров, набережную с яхтами Дубай Марина, Поющие фонтаны и отель «Парус». Расскажем, как развивался город, и чем он живёт сегодня. Всё это в комфортном формате — в мини-группе на современном автомобиле.
Ближайшие даты:
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Исторический центр Дейра. Вы попадёте в атмосферу аутентичного восточного мира. Полюбуетесь традиционными лавками со специями, духами и кофе. А также колоритными лодками абра, пересекающими залив Дубай Крик.
Джумейра. Один из самых фешенебельных районов Дубая. Вы увидите его главные достопримечательности: Дом исламской культуры и семизвёздочный отель «Парус».
Пальмовый остров. Вы прокатитесь по искусственному острову и раскроете историю его возведения.
Дубай Марина. Мы погуляем по набережной, где расположены крупнейшие яхт-клубы мира. А также посетим расположенный неподалёку Цветочный парк.
Поющие фонтаны. У подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа» каждый вечер разыгрывается яркое шоу фонтанов. Мы его не пропустим!
Дубай Молл. Грандиозный торговый центр, где вы сможете не только совершить покупки, но и оценить великолепный аквариум с экзотическими рыбами.
Организационные детали
Поездка проходит на 7-местном комфортабельном автомобиле Kia Carnival
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Angelina — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 77 туристов
Здравствуйте, путешественники! Я 8 лет живу в Дубае и очень его люблю! Знаю 4 языкa. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Мы хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
8 окт 2023
Мы приехали в Дубай на несколько дней и не успели продумать заранее ежедневный план прогулок по городу. В самый последний момент заказали экскурсию Блистательный Дубай у Ангелины и благодаря ей и Отабеку-нашему гиду сумели за два насыщенных дня увидеть главные достопримечательности города Дубай. Все билеты на атракции также покупались через фирму. Это очень удобно. Более того, Отабек нам посоветовал куда лучше поехать и в какое время лучше побывать на каждой атракции, чтобы не было столпотварения народа. Он также хорошо знает историю создания Дубая и о Дубае сегодня, нам очень понравилось как он преподнес нам огромное колличество информации и ответил на все вопросы. Очень внимательный и уважительный человек. Отдельное спасибо Ангелине. Она ответит вам на все вопросы в течении короткого времени, она всегда на связи. Обычно мы опасаемся, особенно в чужом городе/стране, заказать экскурсию или другие мероприятия, но на личном опыте советую/рекомендую обращаться к Ангелине и если повезет провести экскурсию с гидом Отабеком. Не пожалеете! Еще раз спасибо-Женя и Игорь