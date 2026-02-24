В рамках экскурсии "Блистательный Дубай в мини-группе" вы посетите знаковые места города: восхититесь величием небоскрёба "Бурдж-Халифа", прокатитесь по извилистым
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение знаковых достопримечательностей
- 🚗 Комфортная поездка на современном автомобиле
- 🏙 Уникальная возможность увидеть Дубай за один день
- 🛥 Прогулка по набережной с яхтами
- 🎶 Яркое шоу Поющих фонтанов
- 🛍 Возможность шопинга в Дубай Молл
Что можно увидеть
- Бурдж-Халифа
- Пальмовый остров
- Дубай Марина
- Поющие фонтаны
- Отель Парус
- Дубай Молл
- Исторический центр Дейра
- Цветочный парк
Описание экскурсии
Исторический центр Дейра. Вы попадёте в атмосферу аутентичного восточного мира. Полюбуетесь традиционными лавками со специями, духами и кофе. А также колоритными лодками абра, пересекающими залив Дубай Крик.
Джумейра. Один из самых фешенебельных районов Дубая. Вы увидите его главные достопримечательности: Дом исламской культуры и семизвёздочный отель «Парус».
Пальмовый остров. Вы прокатитесь по искусственному острову и раскроете историю его возведения.
Дубай Марина. Мы погуляем по набережной, где расположены крупнейшие яхт-клубы мира. А также посетим расположенный неподалёку Цветочный парк.
Поющие фонтаны. У подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа» каждый вечер разыгрывается яркое шоу фонтанов. Мы его не пропустим!
Дубай Молл. Грандиозный торговый центр, где вы сможете не только совершить покупки, но и оценить великолепный аквариум с экзотическими рыбами.
Организационные детали
- Поездка проходит на 7-местном комфортабельном автомобиле Kia Carnival
- Это ознакомительная поездка по Дубаю без активных рассказов гида
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Гид Умид замечательный, все рассказал и показал. Посетили все запланированные локации, даже смогли прокатиться на колесе обозрения Око Дубая. Все понравилось. Спасибо за приятную поездку!
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