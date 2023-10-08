Дубай — один из самых ярких и технологичных городов мира. За 1 день мы покажем вам его главные достопримечательности: небоскрёб «Бурдж-Халифа», Пальмовый остров, набережную с яхтами Дубай Марина, Поющие фонтаны и отель «Парус». Расскажем, как развивался город, и чем он живёт сегодня. Всё это в комфортном формате — в мини-группе на современном автомобиле.

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Описание

Что вас ожидает

Исторический центр Дейра. Вы попадёте в атмосферу аутентичного восточного мира. Полюбуетесь традиционными лавками со специями, духами и кофе. А также колоритными лодками абра, пересекающими залив Дубай Крик.

Джумейра. Один из самых фешенебельных районов Дубая. Вы увидите его главные достопримечательности: Дом исламской культуры и семизвёздочный отель «Парус».

Пальмовый остров. Вы прокатитесь по искусственному острову и раскроете историю его возведения.

Дубай Марина. Мы погуляем по набережной, где расположены крупнейшие яхт-клубы мира. А также посетим расположенный неподалёку Цветочный парк.

Поющие фонтаны. У подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа» каждый вечер разыгрывается яркое шоу фонтанов. Мы его не пропустим!

Дубай Молл. Грандиозный торговый центр, где вы сможете не только совершить покупки, но и оценить великолепный аквариум с экзотическими рыбами.

Организационные детали