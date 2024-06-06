Необычные экскурсии по Дубаю

Найдено 62 экскурсии в категории «Необычные» в Дубае на русском языке, цены от $20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Все Эмираты за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Билеты
1.5 часа
2 отзыва
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$300 за экскурсию
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
Побывать в двух удивительных комплексах и ближе познакомиться с фауной и флорой мира
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
102 отзыва
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
Прогулка по Дубаю на кабриолете
🏎 На кабриолете
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Начало: Ваш отель (Дубай)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300$240 за всё до 3 чел.
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Полёт на вертолёте
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
21 отзыв
Полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $215 за человека
Аквашоу La Perle by Dragone
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
79 отзывов
Аквашоу La Perle by Dragone
Начало: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
Расписание: Ежедневно в 18:30 и 21:30
12 июня в 18:30
13 июня в 18:30
от $76 за билет
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
🎈 На воздушном шаре
Групповая
5 часов
19 отзывов
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$367.57 за человека
Ледовый лаундж в Дубае «Chillout Ice Lounge»
🚶 Пешая
Билеты
40 минут 12 секунд
18 отзывов
Ледовый лаундж в Дубае «Chillout Ice Lounge»
Начало: Chillout Dubai, Times Square Centre
Расписание: Ежедневно с 10 до 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$20 за билет
Прогулка на кабриолете в Дубае
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Прогулка на кабриолете в Дубае
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
🚁 На вертолёте
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $275 за человека
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
5 часов
1 отзыв
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Круиз
6 часов
16 отзывов
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
от $100 за человека
Пустынное сафари в Дубае
Групповая
5 часов
6 отзывов
Пустынное сафари в Дубае
Расписание: Ежедневно в 15:00
$50 за человека
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Групповая
5 часов
1 отзыв
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Круиз
6 часов
1 отзыв
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека
Музей иллюзий в Дубае
Групповая
2 часа
1 отзыв
Музей иллюзий в Дубае
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:00, 12:00, 15:00
$25 за человека
Ночная охота на крабов
Групповая
7 часов
11 отзывов
Ночная охота на крабов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Legoland® Дубай
Групповая
5 часов
Legoland® Дубай
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
🚗 На машине
🛥 На яхте
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
MOTIONGATE™ Дубай
Групповая
5 часов
MOTIONGATE™ Дубай
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Снежный день в зимнем комплексе Ski Dubai
Групповая
4 часа
Снежный день в зимнем комплексе Ski Dubai
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00
$75 за человека
Ужин на арабской лодке Доу
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке Доу
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 19:00
от $55 за человека
Шоу Aya Universe в Дубае
Билеты
2 часа
Шоу Aya Universe в Дубае
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
$35 за билет
Ночная охота на крабов
Групповая
4 часа
Ночная охота на крабов
Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00
$100 за человека
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
Аквапарк Aquaventure
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$115 за человека
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дубаю на кабриолете
Расписание: Ежедневно в 09:00, 21:00
$350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    6 июня 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
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    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
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    4-х языков говорит о многом) исключительные знания истории Дубая + отлично подобранный маршрут + фактически профессиональные фото на телефон. . как итог, незабываемые впечатления и яркие фотографии) настоятельно всем рекомендую лицензированную компанию Cabriolife и гида Давида!!! И конечно же спасибо tripster, вы как обычно, на высоте качественных и профессиональных услуг, что безусловно делает отдых ярким и незабываемым)))

    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но
  • L
    Liudmila
    30 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю
  • Л
    Лика
    27 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
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    время. Когда мы потеряли вещи, Давид был постоянно на связи, оказал нам помощь и поддержку и помог вернуть утерянную сумку с паспортом! За что ему отдельное спасибо! Машина великолепная, очень красивая, ревет! Есть даже резиночки для волос и бутылки с водой, очень клиентоориентированные. Чудесный гид, будем обращаться к вам еще!

    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много
  • М
    Максим
    27 мая 2024
    Все Эмираты за 1 день
    Было здорово, несмотря на палящее солнце экскурсия прошла в шикарной атмосфере, крайне познавательно и очень интересно
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
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    под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  2. По Дубаю на кабриолете
  3. Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
  4. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  5. Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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