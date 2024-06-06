1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Билеты
1.5 часа
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$300 за экскурсию
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
Побывать в двух удивительных комплексах и ближе познакомиться с фауной и флорой мира
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Начало: Ваш отель (Дубай)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300$240 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $215 за человека
Билеты
1.5 часа
Аквашоу La Perle by Dragone
Начало: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
Расписание: Ежедневно в 18:30 и 21:30
12 июня в 18:30
13 июня в 18:30
от $76 за билет
Групповая
5 часов
Расписание: Ежедневно, в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$367.57 за человека
Билеты
40 минут 12 секунд
Ледовый лаундж в Дубае «Chillout Ice Lounge»
Начало: Chillout Dubai, Times Square Centre
Расписание: Ежедневно с 10 до 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$20 за билет
Индивидуальная
4 часа
Прогулка на кабриолете в Дубае
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $275 за человека
скидка
15%
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Круиз
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
от $100 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Ежедневно в 15:00
$50 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Круиз
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:00, 12:00, 15:00
$25 за человека
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00
$75 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 19:00
от $55 за человека
Билеты
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
$35 за билет
Групповая
4 часа
Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00
$100 за человека
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$115 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00, 21:00
$350 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав6 июня 2024Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
- LLiudmila30 мая 2024Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
- ЛЛика27 мая 2024Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
- ММаксим27 мая 2024Было здорово, несмотря на палящее солнце экскурсия прошла в шикарной атмосфере, крайне познавательно и очень интересно
- AAlexander27 мая 2024За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Необычные»
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