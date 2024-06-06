Групповые экскурсии Дубая

Найдено 156 экскурсий в категории «Групповые» в Дубае на русском языке, цены от $13, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
838 отзывов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Из Дубая - в Абу-Даби
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
104 отзыва
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Круиз по Дубай Марине с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
34 отзыва
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Билеты
1.5 часа
17 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Билеты
1 час
23 отзыва
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Билеты
1.5 часа
16 отзывов
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Билеты в Музей будущего в Дубае
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
24 отзыва
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
16 отзывов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Билеты
3 часа
5 отзывов
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Ужин и вечернее шоу на катамаране
Билеты
2 часа
8 отзывов
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
По паркам Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Билеты в парк LegoLand
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
🛥 На яхте
Групповая
3 часа
8 отзывов
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$165 за человека
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билеты
1.5 часа
10 отзывов
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Билеты
3.5 часа
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Билеты
1 час
10 отзывов
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей
Начало: У Аквариума в Дубай Молле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    6 июня 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
  • А
    Айнагуль
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
    читать дальше

    рассказывал много интересного,отвечал на все вопросы,и даже провел с нами интеллектуальную игру о жизни в ОАЭ! Было весело и легко,день пролетел на одном дыхании! обьязательно вернёмся и посетим еще много ваших экскурсий!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
    Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гидЭкскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гидЭкскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Нам с сыном очень понравилось
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Групповые»

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  7. Мечеть шейха Зайда
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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