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Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Круиз
2 часа
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Мини-группа
2 часа
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
Билеты
1 час
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Билеты
1.5 часа
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Билеты
1.5 часа
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
Круиз
10 часов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Билеты
3 часа
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Билеты
2 часа
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Билеты
1.5 часа
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Билеты
1 час
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Групповая
3 часа
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$165 за человека
Билеты
1.5 часа
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Билеты
3.5 часа
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Групповая
10 часов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
Билеты
1 час
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей
Начало: У Аквариума в Дубай Молле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав6 июня 2024Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
- ААйнагуль5 июня 2024Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
- ЯЯрослав5 июня 2024Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
- ООксана3 июня 2024Нам с сыном очень понравилось
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Групповые»
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