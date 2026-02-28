ежедневно в 13:00 и 23:00

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поездка проходила легко и приятно. Самое ценное — он действительно прислушивается к пожеланиям. Вёз нас туда, куда мы хотели, и никогда не настаивал на местах, которые нам были неинтересны. Если вся группа говорила «не хотим», значит, мы туда просто не ехали — всё максимально гибко и по-человечески.

Знания — это вообще отдельная история. Он знает, кажется, всё и даже немного больше. Рассказывал огромное количество интересных фактов — не только по теме экскурсии, а вообще обо всём вокруг. Было ощущение, что едешь с очень эрудированным другом, а не на стандартной туристической программе.

Экскурсия по программе рассчитана на 10 часов, и гид был полностью готов провести с нами всё это время. Но даже за 6 часов мы успели посмотреть практически весь Дубай без спешки и суеты — просто сами уже устали и решили дальше пойти своей дорогой. При этом он несколько раз предлагал нас подвезти, прежде чем мы окончательно разошлись, и подробно объяснил, как нам проще всего добраться до отеля, чтобы мы точно не заблудились.

Время пролетело совершенно незаметно. К тому же, Девид - прекрасный фотограф и на память у нас осталось множество приятных моментов запечатлённые на фотографиях.

Однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет не просто «галочку поставить», а действительно прочувствовать город.