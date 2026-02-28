ежедневно в 13:00 и 23:00

Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе

Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот эмират в мини-группе вместе с увлеченным гидом.

В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.

Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
4.7
1395 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе

Описание экскурсии

Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом

Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даём достаточно свободного времени и подъезжаем к фотостопам.

О Дубае со всех сторон

Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых.

Маршрут

  • Район JBR: вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.
  • Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даём нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фотостопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
  • Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадёте в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.
  • Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.
  • Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.
  • Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 7 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Начало и окончание экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа)
  • Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
    — Смотровые площадки Palm View ($30 с чел.) и Skyview ($28 с чел.)
    — Рамка Дубая ($15 с чел.)
    — Бурдж-Халифа ($60 с чел.)
    —— Колесо обозрения ($40$ в стандартное время, $53 в час пик)
    — Аквариум в Дубай Молл ($58 с чел. без очереди)
    — Айя Юниверс ($35 с чел.)

ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$35
Стандартный билет$40
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае или Шардже
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30724 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 1395 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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34
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М
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и мечтали побывать. Было очень интересно слушать Саймона
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и
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Ю
Хотела бы поблагодарить гида Амира за интересную экскурсию. Мы получили очень много полезной информации от него. Амир отлично знает историю страны и очень хорошо ориентируется в городе. На любой вопрос у него был всегда ответ.
Желаю успехов вам и вашей команде!
Хотела бы поблагодарить гида Амира за интересную экскурсию. Мы получили очень много полезной информации от него.
Хотела бы поблагодарить гида Амира за интересную экскурсию. Мы получили очень много полезной информации от него.
Хотела бы поблагодарить гида Амира за интересную экскурсию. Мы получили очень много полезной информации от него.
Хотела бы поблагодарить гида Амира за интересную экскурсию. Мы получили очень много полезной информации от него.
Хотела бы поблагодарить гида Амира за интересную экскурсию. Мы получили очень много полезной информации от него.
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A
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для удобства, много узнали интересного. За один день самостоятельно конечно столько всего не увидишь. Впечатления только хорошие. Рекомендую.
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для+1
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для
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Яковлева
Экскурсия отличная. Гид хорошо рассказывал, внимательный. Варьировал маршрут под наши интересы. Предложил покататься на лодочке. Помогал сделать красивые фоточки. Однозначно рекомендую. К сожалению, фото не загружаются.
Экскурсия отличная. Гид хорошо рассказывал, внимательный. Варьировал маршрут под наши интересы. Предложил покататься на лодочке. Помогал
Экскурсия отличная. Гид хорошо рассказывал, внимательный. Варьировал маршрут под наши интересы. Предложил покататься на лодочке. Помогал
Экскурсия отличная. Гид хорошо рассказывал, внимательный. Варьировал маршрут под наши интересы. Предложил покататься на лодочке. Помогал
Экскурсия отличная. Гид хорошо рассказывал, внимательный. Варьировал маршрут под наши интересы. Предложил покататься на лодочке. Помогал
Экскурсия отличная. Гид хорошо рассказывал, внимательный. Варьировал маршрут под наши интересы. Предложил покататься на лодочке. Помогал
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David
Все очень понравилось! Экскурсия дает узнать весь город,если вы в нем первый раз. Гид Khan настоящий профессионал!
Одназначно рекомендую посетить эту экскурсию если вы первый раз в Дубае и хотите осмотреть основные достопримечательности!
Все очень понравилось! Экскурсия дает узнать весь город,если вы в нем первый раз. Гид Khan настоящий профессионал!
Все очень понравилось! Экскурсия дает узнать весь город,если вы в нем первый раз. Гид Khan настоящий профессионал!
Все очень понравилось! Экскурсия дает узнать весь город,если вы в нем первый раз. Гид Khan настоящий профессионал!
Все очень понравилось! Экскурсия дает узнать весь город,если вы в нем первый раз. Гид Khan настоящий профессионал!
Все очень понравилось! Экскурсия дает узнать весь город,если вы в нем первый раз. Гид Khan настоящий профессионал!
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Nadezda
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни!
Гид Девид— невероятно харизматичный, с отличным чувством юмора и потрясающей энергетикой. С первых минут стало понятно, что день будет особенным.
Автомобиль очень комфортабельный,
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поездка проходила легко и приятно. Самое ценное — он действительно прислушивается к пожеланиям. Вёз нас туда, куда мы хотели, и никогда не настаивал на местах, которые нам были неинтересны. Если вся группа говорила «не хотим», значит, мы туда просто не ехали — всё максимально гибко и по-человечески.
Знания — это вообще отдельная история. Он знает, кажется, всё и даже немного больше. Рассказывал огромное количество интересных фактов — не только по теме экскурсии, а вообще обо всём вокруг. Было ощущение, что едешь с очень эрудированным другом, а не на стандартной туристической программе.
Экскурсия по программе рассчитана на 10 часов, и гид был полностью готов провести с нами всё это время. Но даже за 6 часов мы успели посмотреть практически весь Дубай без спешки и суеты — просто сами уже устали и решили дальше пойти своей дорогой. При этом он несколько раз предлагал нас подвезти, прежде чем мы окончательно разошлись, и подробно объяснил, как нам проще всего добраться до отеля, чтобы мы точно не заблудились.
Время пролетело совершенно незаметно. К тому же, Девид - прекрасный фотограф и на память у нас осталось множество приятных моментов запечатлённые на фотографиях.
Однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет не просто «галочку поставить», а действительно прочувствовать город.

Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни!
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Входит в следующие категории Дубая

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