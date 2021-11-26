ежедневно в 13:00 и 23:00

Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе

Познакомиться с городом рекордов за 10 часов

И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот Эмират в группе до 7 человек вместе с увлеченным гидом.

В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.

Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом

Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.

О Дубае со всех сторон

Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймете, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь Эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых.

Маршрут

  • Район JBR: по желанию вы прокатитесь на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.
  • Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даем нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
  • Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадете в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.
  • Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.
  • Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.
  • Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 7 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Начало экскурсии у вашего отеля, окончание в районе Дубай Молла
  • Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
    — Колесо обозрения (30$ с человека)
    — Смотровая площадка Palm View (30$ с человека)
    — Рамка Дубая (15$ с человека)
    — Бурдж-Халифа (40$ с человека)
    — Аквариум в Дубай Молл (27$ с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отелья
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 23:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 13:00 и 23:00

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