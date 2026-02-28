ежедневно в 13:00 и 23:00

И в Дубае, и на нашей экскурсии вас ждет всё самое-самое! Вы изучите этот эмират в мини-группе вместе с увлеченным гидом.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
В программе новейшие небоскребы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, марины с шикарными яхтами.
Вы узнаете о местной жизни, о прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете фото с лучших ракурсов.
Описание экскурсии
Удобный френдли-формат знакомства с мегаполисом
Наша цель — помочь вам понять и полюбить Дубай. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даём достаточно свободного времени и подъезжаем к фотостопам.
О Дубае со всех сторон
Как и благодаря кому появились Объединенные Арабские Эмираты? Вы узнаете о стране в целом и о Дубае в частности. Поймёте, как он превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный город. На что Дубай нацелен в экономике, политике и инфраструктуре. Другой темой станет жизнь эмирата: семейные традиции, образование, работа и отдых.
Маршрут
- Район JBR: вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters.
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Мы даём нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View. Конечно, также будут фотостопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
- Исторический рынок и квартал Madinat Jumeirah: проехав мимо знаменитых золотых лошадей, вы попадёте в Дубайскую Венецию, где канал соединяет отельные комплексы, магазинчики и рестораны в традиционном стиле.
- Районы Boxpark и City Walk — новые необычные кварталы. В первом вас ждут постройки из разноцветных грузовых контейнеров, во втором — архитектура, напоминающая Лас-Вегас, и умная полицейская станция.
- Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом. Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха.
- Старый город Дейра. На его улочках и на рынках золота и специй вы погрузитесь в атмосферу Востока. В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая.
- Дубай Молл и Бурдж-Халифа. В завершение вы побываете в торговом центре-рекордсмене и у подножия высочайшей башни мира.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival в группе до 7 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Начало и окончание экскурсии у вашего отеля (в стоимость включен трансфер из эмиратов Дубай и Шарджа)
- Посещение следующих объектов возможно на экскурсии по желанию и оплачивается дополнительно:
— Смотровые площадки Palm View ($30 с чел.) и Skyview ($28 с чел.)
— Рамка Дубая ($15 с чел.)
— Бурдж-Халифа ($60 с чел.)
—— Колесо обозрения ($40$ в стандартное время, $53 в час пик)
— Аквариум в Дубай Молл ($58 с чел. без очереди)
— Айя Юниверс ($35 с чел.)
ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|$35
|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае или Шардже
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30724 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 1395 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Обзорную экскурсию проводил нам гид Саймон. Нам очень всё понравилось. Проехались по всем местам, где и мечтали побывать. Было очень интересно слушать Саймона
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Ю
Хотела бы поблагодарить гида Амира за интересную экскурсию. Мы получили очень много полезной информации от него. Амир отлично знает историю страны и очень хорошо ориентируется в городе. На любой вопрос у него был всегда ответ.
Желаю успехов вам и вашей команде!
Желаю успехов вам и вашей команде!
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A
Экскурсия понравилась. Не утомительно, хотя и на целый день. Были с детьми, учитывали некоторые детали для удобства, много узнали интересного. За один день самостоятельно конечно столько всего не увидишь. Впечатления только хорошие. Рекомендую.
+1
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Экскурсия отличная. Гид хорошо рассказывал, внимательный. Варьировал маршрут под наши интересы. Предложил покататься на лодочке. Помогал сделать красивые фоточки. Однозначно рекомендую. К сожалению, фото не загружаются.
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Все очень понравилось! Экскурсия дает узнать весь город,если вы в нем первый раз. Гид Khan настоящий профессионал!
Одназначно рекомендую посетить эту экскурсию если вы первый раз в Дубае и хотите осмотреть основные достопримечательности!
Одназначно рекомендую посетить эту экскурсию если вы первый раз в Дубае и хотите осмотреть основные достопримечательности!
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Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни!
Гид Девид— невероятно харизматичный, с отличным чувством юмора и потрясающей энергетикой. С первых минут стало понятно, что день будет особенным.
Автомобиль очень комфортабельный,
Гид Девид— невероятно харизматичный, с отличным чувством юмора и потрясающей энергетикой. С первых минут стало понятно, что день будет особенным.
Автомобиль очень комфортабельный,
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