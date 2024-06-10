Это путешествие погрузит вас в мир контрастов Дубая — от узких улочек Старого города до небоскрёбов. Это не просто обзор города, а знакомство с его душой, где история переплетается с современностью. Жизнь до нефти в районе Аль-Бастакия, кусочек Венеции в Мадинат Джумейра, чудо инженерии — остров Пальма. А также Бурдж-Халифа, отель «Парус», поющие фонтаны и другое!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Как зарождался Дубай? Что было здесь до нефти? Обсудим историю города, а также современные вызовы и достижения Дубая, включая его стремление к инновациям и устойчивому развитию. Наш маршрут:

Исторический район Аль-Бастакия. Начнём наше путешествие с погружения в аутентичную атмосферу старого Дубая, где узкие переулки и традиционные дома переносят в прошлое.

Начнём наше путешествие с погружения в аутентичную атмосферу старого Дубая, где узкие переулки и традиционные дома переносят в прошлое. Мадинат Джумейра — дубайская Венеция: идеальное место для фото

— дубайская Венеция: идеальное место для фото Burj Al Arab — отель «Парус»: не устаревающий символ роскоши Дубая

— отель «Парус»: не устаревающий символ роскоши Дубая Пальмовый остров. Здесь прикоснёмся к чуду инженерной мысли — искусственному району на воде.

Здесь прикоснёмся к чуду инженерной мысли — искусственному району на воде. Аллея позолоченных арабских скакунов. Вы полюбуетесь скульптурами коней в движении.

Вы полюбуетесь скульптурами коней в движении. Дубай Молл и поющие фонтаны. Остановка на шопинг в самом большом торговом центре мира. После чего вы насладитесь представлением фонтанов, которые танцуют под музыку в обрамлении огней ночного Дубая.

Остановка на шопинг в самом большом торговом центре мира. После чего вы насладитесь представлением фонтанов, которые танцуют под музыку в обрамлении огней ночного Дубая. Бурдж-Халифа. Поднимемся на смотровую площадку высочайшего здания на планете или просто сделаем эффектные фото на его фоне.

Поднимемся на смотровую площадку высочайшего здания на планете или просто сделаем эффектные фото на его фоне. Дубай Марина. Вы оцените виды бесконечных небоскрёбов, яхт и роскошных ресторанов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на современных автомобилях классов «Комфорт» и «Комфорт+». По запросу организуем поездку на кабриолете или на другом авто премиум- и вип-класса. Есть детские кресла.

Мы готовы адаптировать продолжительность и маршрут экскурсии под ваши пожелания без дополнительной оплаты

Дополнительные опции

Парк цветов — 18$/чел.

Бурдж-Халифа, 125 этаж — 40$/чел.

*У нас билеты стоят меньше, чем на кассе, благодаря оптовому выкупу.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды