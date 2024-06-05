Экскурсии к отелю Парус в Дубае

Найдено 51 экскурсия в категории «Отель Парус» в Дубае на русском языке, цены от $42, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Конечно, также будут фотостопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Сидя в эксклюзивном авто, вы увидите Бурдж-Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab и Atlantis»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Рассмотрите отель Бурдж-эль-Араб в виде паруса и покрытые золотом скульптуры арабских скакунов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Отсюда вам откроется отличный вид на отель Бурдж-эль-Араб (Парус)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Зафиксируем памятные моменты, сделав фото перед отелем «Бурдж-эль-Араб»»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«В первую очередь остановимся у дворца правителя с живописным парком, а после, минуя главную улицу шейха Зайда с многочисленными небоскребами, окажемся у белоснежного паруса в Персидском заливе — отеля Бурдж-эль-Араб»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Проедем по самому хайповому проспекту Ближнего Востока Sheikh Zayed Road, сделаем сочные селфи на фоне единственного в мире 7-звёздочного отеля Burj Al Arab и тематического аквапарка Wild Wadi»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
«Вы увидите рукотворные острова и каналы, а также главные архитектурные достопримечательности — от башни Бурдж-Халифа до отеля-паруса Бурдж-эль-Араб»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
«А также посмотрим с воды на знаменитый отель Бурдж-эль-Араб, построенный в виде паруса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель Бурдж-эль-Араб в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«3️⃣ Отель Парус (Burj Al Arab)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскреб Бурдж Халифа, резиденцию правителя эмирата и яркую достопримечательность — грандиозную «Дубайскую рамку»»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Дубай для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
«Вы сделаете селфи на фоне знаменитого семизвездочного отеля Парус, погуляете по «арабской Венеции» и совершите романтическую прогулку на гондолах»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус Бурдж-эль-Араб — фото-стоп (по возможности)»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
«В современной части вы увидите резиденцию правящего шейха Дубая, остановитесь у знакового отеля Парус, посетите колоритный рынок Мадинат Сук и мини-Венецию»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Пришло время сделать памятные фото на фоне элитного отеля Burj al Arab»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: самый-самый в мире
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
«Бурдж-эль-Араб — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Великолепный Дубай на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Бурдж-эль-Араб, 7-звёздочный отель Парус»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите визитную карточку Дубая — 7-звездочный отель Парус и узнаете, почему именно он стал символом города (мы обязательно сделаем здесь фото-стоп)»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«С командой профессиональных гидов вы посетите главные шедевры архитектуры: единственный в мире 7* отель Бурдж-эль-Араб, искусственный пальмовый остров Пальма Джумейра, посетите самый большой в мире аквариум в торговом центре «Дубай Молл»»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Эксклюзив на Ночном Дубае
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Эксклюзив на Ночном Дубае
Начало: Отель, в котором проживают гости
«У Вас также будет возможность сфотографироваться около известного отеля Парус и Дубайской Рамки с ночной подсветкой»
Расписание: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
«Всего за несколько часов мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля Парус и поющего фонтана»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
«Визитная карта Дубая-BURJ AL ARAB,отель Парус 7******* 3»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Отель Парус (Бурдж аль Араб) — Самый роскошный отель в мире, которому присваивают 7 звёзд»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Дубай за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Дубай за один день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
«Вы узнаете, как среди пыли и песка выросли невероятные архитектурные чудеса: башня Бурдж-Халифа, отель-«парус» Бурдж-эль-Араб, бухта Дубай Марина и остров Bluewaters»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Внутри Burj Al Arab»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Экскурсия «Внутри Burj Al Arab»
Начало: Burj Al Arab - Umm Suqeim 3 - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$72 за человека
Дубай: самый-самый в мире
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
«Бурдж-эль-Араб — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Тот самый Дубай
Начало: Ваш отель
«Отель Парус (Burj Al Arab) — слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210$189 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Дубаю
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
«Отель Парус: Впечатлимся роскошью Отеля Парус, местом, которое поражает своим великолепием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
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    рассказывал о тех местах которые мы посетили и в целом о Дубае его районах и достопримечательностях. Так же делился свои мнение, что стоит нам еще посетить, какие места лучше выбрать для пляжного отдыха или вечерней прогулки. Вообщем мы очень много нового и интересного узнали и остались довольны! Очень рекомендуем эту компанию 😉

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
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    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
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    4-х языков говорит о многом) исключительные знания истории Дубая + отлично подобранный маршрут + фактически профессиональные фото на телефон. . как итог, незабываемые впечатления и яркие фотографии) настоятельно всем рекомендую лицензированную компанию Cabriolife и гида Давида!!! И конечно же спасибо tripster, вы как обычно, на высоте качественных и профессиональных услуг, что безусловно делает отдых ярким и незабываемым)))

    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
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    были. Очень комфортно (нас было всего 4 человека), маршрут составлен очень интересно, успели посмотреть все что хотели и даже больше, гид замечательный. Саймон очень интересно рассказывал, мы узнали очень многое для себя. Спасибо большое.

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Отель Парус»

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  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
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