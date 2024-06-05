1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Конечно, также будут фотостопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Сидя в эксклюзивном авто, вы увидите Бурдж-Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab и Atlantis»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Рассмотрите отель Бурдж-эль-Араб в виде паруса и покрытые золотом скульптуры арабских скакунов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Отсюда вам откроется отличный вид на отель Бурдж-эль-Араб (Парус)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Зафиксируем памятные моменты, сделав фото перед отелем «Бурдж-эль-Араб»»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«В первую очередь остановимся у дворца правителя с живописным парком, а после, минуя главную улицу шейха Зайда с многочисленными небоскребами, окажемся у белоснежного паруса в Персидском заливе — отеля Бурдж-эль-Араб»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Билеты
1.5 часа
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Проедем по самому хайповому проспекту Ближнего Востока Sheikh Zayed Road, сделаем сочные селфи на фоне единственного в мире 7-звёздочного отеля Burj Al Arab и тематического аквапарка Wild Wadi»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
«Вы увидите рукотворные острова и каналы, а также главные архитектурные достопримечательности — от башни Бурдж-Халифа до отеля-паруса Бурдж-эль-Араб»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
«А также посмотрим с воды на знаменитый отель Бурдж-эль-Араб, построенный в виде паруса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Посетите шикарный район Джумейра, увидите семизвездочный отель Бурдж-эль-Араб в виде паруса и оцените искусственный Пальмовый остров»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«3️⃣ Отель Парус (Burj Al Arab)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскреб Бурдж Халифа, резиденцию правителя эмирата и яркую достопримечательность — грандиозную «Дубайскую рамку»»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
«Вы сделаете селфи на фоне знаменитого семизвездочного отеля Парус, погуляете по «арабской Венеции» и совершите романтическую прогулку на гондолах»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус Бурдж-эль-Араб — фото-стоп (по возможности)»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
«В современной части вы увидите резиденцию правящего шейха Дубая, остановитесь у знакового отеля Парус, посетите колоритный рынок Мадинат Сук и мини-Венецию»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Пришло время сделать памятные фото на фоне элитного отеля Burj al Arab»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Конечно, также будут фото-стопы с видами на порт, на отели Парус и Атлантис»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
«Бурдж-эль-Араб — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Бурдж-эль-Араб, 7-звёздочный отель Парус»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите визитную карточку Дубая — 7-звездочный отель Парус и узнаете, почему именно он стал символом города (мы обязательно сделаем здесь фото-стоп)»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
350$298 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«С командой профессиональных гидов вы посетите главные шедевры архитектуры: единственный в мире 7* отель Бурдж-эль-Араб, искусственный пальмовый остров Пальма Джумейра, посетите самый большой в мире аквариум в торговом центре «Дубай Молл»»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзив на Ночном Дубае
Начало: Отель, в котором проживают гости
«У Вас также будет возможность сфотографироваться около известного отеля Парус и Дубайской Рамки с ночной подсветкой»
Расписание: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$280 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
«Всего за несколько часов мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля Парус и поющего фонтана»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
«Визитная карта Дубая-BURJ AL ARAB,отель Парус 7******* 3»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Отель Парус (Бурдж аль Араб) — Самый роскошный отель в мире, которому присваивают 7 звёзд»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай за один день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
«Вы узнаете, как среди пыли и песка выросли невероятные архитектурные чудеса: башня Бурдж-Халифа, отель-«парус» Бурдж-эль-Араб, бухта Дубай Марина и остров Bluewaters»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия «Внутри Burj Al Arab»
Начало: Burj Al Arab - Umm Suqeim 3 - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$72 за человека
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
«Бурдж-эль-Араб — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Тот самый Дубай
Начало: Ваш отель
«Отель Парус (Burj Al Arab) — слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210$189 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
«Отель Парус: Впечатлимся роскошью Отеля Парус, местом, которое поражает своим великолепием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Отель Парус»
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