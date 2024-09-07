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сделал лучшее из того, что мог. Он оказался большой знаток дубайских баек, и умеет их подать. Но Аль-Айн точно совершенно не его тема.



Сначала мы заехали в небольшую крепость Каср Аль Мувайджи (почему её называют дворцом, трудно сказать). Здесь мы окончательно убедились, что наш сопровождающий знает о жизни и истории Аль-Айна не больше, чем гласят скупые ролики с проекторов и подписи под экспонатами. Поэтому наконец перестали терзать его вопросами.



По пальмовому оазису Аль-Бурайми мы прогулялись одни. Водитель отлучился на пятничную молитву в ближайшую мечеть (мы не возражали) и заодно за водой в ближайший супермаркет (он забыл запастись ею до поездки). В оазисе шла реконструкция. Мы дошли до мечети, была тихая «сиеста» - техника не работала, рабочие спали. Побродили по бывшим деревенским улочкам, а ныне променадам в плитке, и вернулись. Подождали водителя в кафе у входа, потом на парковке. Через час с небольшим он пришел и рассказал, как долго искал нас в оазисе и кафе, но не нашел…



Затем мы заехали на гору Джебель-Хафит. Там большая парковка, пара отелей, стройка выше парковки, металлическая ограда и виды через неё на пустыню и ближайшие городки. На закат мы не претендовали (личный график не позволял). Не уверен, что имеет смысл ехать туда «без заката».



Затем нас повезли в «модное кафе у подножия горы Джебель-Хафит, где часто бывают местные» (как обещала программа Анны). Оно находится на территории парка горячих источников, которую мы осмотрели из окна машины. Всё в зелени, есть беседки для барбекю, столы для пикника. «Модное кафе» оказалось закрыто.



Водитель предложил отправиться на обед в афганский ресторанчик. Зная, что это, мы с удовольствием согласились. Кабули бухари (афганский вариант плова) был отличным. К тому же водитель оплатил его, видимо, искупая своё опоздание, когда забирал нас из порта Рашид в Дубае; сильно затянувшуюся отлучку на пятничную молитву в Аль-Айне; закрытое «модное кафе» и то, что вернуться в Аль-Айн в археологический парк Хили мы уже никак не успевали (пора было на возвращаться в порт).



Такая вышла поездка. Низкая оценка обусловлена тем, что экскурсией это назвать никак нельзя. В Аль-Айн все же требуется хоть немного знающий историю этих мест экскурсовод, а не душевный водитель-сопровождающий.