Побывать в месте, где началась история ОАЭ, и увидеть объекты ЮНЕСКО бронзового века
Аль-Айн — город на границе с Оманом и место, откуда ведут свою родословную знатные семьи Абу-Даби и Дубая. Здесь песчаный пейзаж сменяется каменной пустыней с вкраплениями оазисов.
Вы побываете во дворце, где жил основатель ОАЭ, и узнаете, как в этих краях почти 5 тысяч лет назад появилась жизнь. Убедитесь, что Эмираты — это не только небоскрёбы, но и традиции, уходящие вглубь веков.
Вы побываете во дворце, где жил основатель ОАЭ, и узнаете, как в этих краях почти 5 тысяч лет назад появилась жизнь. Убедитесь, что Эмираты — это не только небоскрёбы, но и традиции, уходящие вглубь веков.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы насладитесь свежестью оазиса Аль-Бурайми и прогуляетесь в тени финиковых пальм. Я расскажу, почему история ОАЭ началась именно здесь.
- Побываете в стенах дворца Каср Аль Мувайджи, где вершилась история страны. Когда-то дворец было домом и главным центром управления основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна.
- Погуляете по археологическому парку Хили и исследуете комплекс «Гробницы Хафита». Это объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему здесь зародилась жизнь 5 тысяч лет назад.
- Вы посидите в модном кафе у подножия горы Джебель-Хафит, где часто бывают местные. Почувствуете атмосферу города, по желанию выпьете кофе и услышите о культуре этого напитка в странах залива.
- Мы завершим путешествие, наблюдая закат с вершины третьей по высоте горы региона. Вы увидите город во всей его красе с высоты более 1000 метров.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Kia Optima, Kia Cerato, Chevrolet Malibu или GMC Terrain из Дубая и обратно, сопровождение гида.
- Дополнительные расходы: билет в комплекс «Гробницы Хафита» — $3/чел., напитки и перекус — по желанию.
- Возьмите с собой тёплую одежду, так как вечером в горах может быть прохладно.
- Начало экскурсии из других эмиратов или отдалённых районов Дубая обсуждается в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Дубае
Провела экскурсии для 503 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна и я ваш проводник в ОАЭ. За моими плечами более 5 лет работы в туризме в Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Италии и более 600 довольных гостей. Сама я наполовину сирийка, очень люблю мир Востока и прекрасно в нём разбираюсь. Главное направление моей деятельности — это душевные экскурсии по Эмиратам с полным погружением в культуру.
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