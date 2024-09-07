Представляем вашему вниманию эксклюзивную индивидуальную экскурсию из Дубая в Аль-Айн, город, насыщенный историей и культурой.
Аль-Айн, расположенный на границе с Оманом, является жемчужиной ОАЭ, где песчаные пейзажи сменяются каменными пустынями и
Аль-Айн, расположенный на границе с Оманом, является жемчужиной ОАЭ, где песчаные пейзажи сменяются каменными пустынями и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Прогулка в тени финиковых пальм
- 🏰 Посещение исторического дворца
- 🗿 Исследование археологических памятников
- ☕ Отдых в модном кафе у горы
- 🌅 Наблюдение заката с вершины горы
Что можно увидеть
- Оазис Аль-Бурайми
- Дворец Каср Аль Мувайджи
- Археологический парк Хили
- Комплекс «Гробницы Хафита»
- Гора Джебель-Хафит
Описание экскурсии
- Вы насладитесь свежестью оазиса Аль-Бурайми и прогуляетесь в тени финиковых пальм. Я расскажу, почему история ОАЭ началась именно здесь.
- Побываете в стенах дворца Каср Аль Мувайджи, где вершилась история страны. Когда-то дворец было домом и главным центром управления основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна.
- Погуляете по археологическому парку Хили и исследуете комплекс «Гробницы Хафита». Это объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему здесь зародилась жизнь 5 тысяч лет назад.
- Вы посидите в модном кафе у подножия горы Джебель-Хафит, где часто бывают местные. Почувствуете атмосферу города, по желанию выпьете кофе и услышите о культуре этого напитка в странах залива.
- Мы завершим путешествие, наблюдая закат с вершины третьей по высоте горы региона. Вы увидите город во всей его красе с высоты более 1000 метров.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Kia Optima, Kia Cerato, Chevrolet Malibu или GMC Terrain из Дубая и обратно, сопровождение гида.
- Дополнительные расходы: билет в комплекс «Гробницы Хафита» — $5/чел., напитки и перекус — по желанию.
- Возьмите с собой тёплую одежду, так как вечером в горах может быть прохладно.
- Начало экскурсии из других эмиратов или отдалённых районов Дубая обсуждается в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1359 туристов
Моя жизнь тесно связана с Римом — городом, в который я влюбилась ещё в детстве. Со временем эта любовь стала делом моей жизни: сегодня я показываю Рим и делюсь с
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте 🍚где обедают местные арабы🤗 Посетили горячие минеральные источники (+40°C), сделали супер фото на вершине
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И
Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный и очень эрудированный рассказчик, узнали много интереснейшей информации об истории ОАЭ.
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
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Н
Прекрасная экскурсия, очень необычная и интересная. Теперь знаем, как выглядит оазис и как жили шейхи.
Очень понравился обед в арабском стиле на ковре с подушками и интересными беседами - смогли окунуться в другой незнакомый мир.
После насыщенной программы поплавать в термах - просто невероятное удовольствие.
Ну и конечно вишенка на торте - закат солнца на вершине.
Анна, спасибо огромное!
Очень понравился обед в арабском стиле на ковре с подушками и интересными беседами - смогли окунуться в другой незнакомый мир.
После насыщенной программы поплавать в термах - просто невероятное удовольствие.
Ну и конечно вишенка на торте - закат солнца на вершине.
Анна, спасибо огромное!
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А
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
К водителю-сопровождающему вопросов нет. Хороший, интересный, душевный человек. Он
К водителю-сопровождающему вопросов нет. Хороший, интересный, душевный человек. Он
Анна
Ответ организатора:
Андрей, спасибо за ваш отзыв, обратная связь для нас очень важна. Нам искренне жаль, что ваши ожидания не оправдались. Мы
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В
Экскурсовод Анна разработала очень интересный и не изъезженный маршрут, который позволил познакомиться не только с историей правителей ОАЭ, но и с природными и историческими достопримечательностями региона города Аль-Айн. Побывали в
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С удовольствием сьездили в Аль Айн. Посмотрели какая была жизнь в до нефтяную эпоху в музее-крепости, погуляли среди пальм в оазисе, с интересом послушали рассказы Анны про Эмираты. К сожалению,
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