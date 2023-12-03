Аль-Айн — город на границе с Оманом и место, откуда ведут свою родословную знатные семьи Абу-Даби и Дубая. Здесь песчаный пейзаж сменяется каменной пустыней с вкраплениями оазисов.



Вы побываете во дворце, где жил основатель ОАЭ, и узнаете, как в этих краях почти 5 тысяч лет назад появилась жизнь. Убедитесь, что Эмираты — это не только небоскрёбы, но и традиции, уходящие вглубь веков.