Путешествие из Дубая в Аль-Айн

Индивидуальная экскурсия в Дубае

Побывать в месте, где началась история ОАЭ, и увидеть объекты ЮНЕСКО бронзового века

Аль-Айн — город на границе с Оманом и место, откуда ведут свою родословную знатные семьи Абу-Даби и Дубая. Здесь песчаный пейзаж сменяется каменной пустыней с вкраплениями оазисов.

Вы побываете во дворце, где жил основатель ОАЭ, и узнаете, как в этих краях почти 5 тысяч лет назад появилась жизнь. Убедитесь, что Эмираты — это не только небоскрёбы, но и традиции, уходящие вглубь веков.
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы насладитесь свежестью оазиса Аль-Бурайми и прогуляетесь в тени финиковых пальм. Я расскажу, почему история ОАЭ началась именно здесь.
  • Побываете в стенах дворца Каср Аль Мувайджи, где вершилась история страны. Когда-то дворец было домом и главным центром управления основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна.
  • Погуляете по археологическому парку Хили и исследуете комплекс «Гробницы Хафита». Это объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему здесь зародилась жизнь 5 тысяч лет назад.
  • Вы посидите в модном кафе у подножия горы Джебель-Хафит, где часто бывают местные. Почувствуете атмосферу города, по желанию выпьете кофе и услышите о культуре этого напитка в странах залива.
  • Мы завершим путешествие, наблюдая закат с вершины третьей по высоте горы региона. Вы увидите город во всей его красе с высоты более 1000 метров.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Kia Optima, Kia Cerato, Chevrolet Malibu или GMC Terrain из Дубая и обратно, сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы: билет в комплекс «Гробницы Хафита» — $3/чел., напитки и перекус — по желанию.
  • Возьмите с собой тёплую одежду, так как вечером в горах может быть прохладно.
  • Начало экскурсии из других эмиратов или отдалённых районов Дубая обсуждается в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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