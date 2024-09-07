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Путешествие из Дубая в Аль-Айн

Откройте для себя красоту и историю Аль-Айна в уникальной экскурсии из Дубая. Погрузитесь в мир оазисов, дворцов и древних традиций
Представляем вашему вниманию эксклюзивную индивидуальную экскурсию из Дубая в Аль-Айн, город, насыщенный историей и культурой.

Аль-Айн, расположенный на границе с Оманом, является жемчужиной ОАЭ, где песчаные пейзажи сменяются каменными пустынями и
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зелёными оазисами.

Во время этой поездки вы посетите оазис Аль-Бурайми, где сможете насладиться прохладой и тенью финиковых пальм, узнать, почему именно здесь началась история ОАЭ.

Далее вас ждёт посещение дворца Каср Аль Мувайджи - дома основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна, где вы сможете прикоснуться к истории страны.

Археологический парк Хили и комплекс «Гробницы Хафита», объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, раскроют перед вами тайны древних цивилизаций.

Завершите своё путешествие в кафе у подножия горы Джебель-Хафит, где сможете насладиться местной культурой и, по желанию, выпить ароматного кофе. Наблюдение за закатом с вершины горы подарит вам незабываемые впечатления.

Эта экскурсия не только позволит вам увидеть другую сторону Эмиратов, но и окунуться в их богатую историю и культуру

4.1
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Прогулка в тени финиковых пальм
  • 🏰 Посещение исторического дворца
  • 🗿 Исследование археологических памятников
  • ☕ Отдых в модном кафе у горы
  • 🌅 Наблюдение заката с вершины горы
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн
Путешествие из Дубая в Аль-Айн

Что можно увидеть

  • Оазис Аль-Бурайми
  • Дворец Каср Аль Мувайджи
  • Археологический парк Хили
  • Комплекс «Гробницы Хафита»
  • Гора Джебель-Хафит

Описание экскурсии

  • Вы насладитесь свежестью оазиса Аль-Бурайми и прогуляетесь в тени финиковых пальм. Я расскажу, почему история ОАЭ началась именно здесь.
  • Побываете в стенах дворца Каср Аль Мувайджи, где вершилась история страны. Когда-то дворец было домом и главным центром управления основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна.
  • Погуляете по археологическому парку Хили и исследуете комплекс «Гробницы Хафита». Это объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему здесь зародилась жизнь 5 тысяч лет назад.
  • Вы посидите в модном кафе у подножия горы Джебель-Хафит, где часто бывают местные. Почувствуете атмосферу города, по желанию выпьете кофе и услышите о культуре этого напитка в странах залива.
  • Мы завершим путешествие, наблюдая закат с вершины третьей по высоте горы региона. Вы увидите город во всей его красе с высоты более 1000 метров.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Kia Optima, Kia Cerato, Chevrolet Malibu или GMC Terrain из Дубая и обратно, сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы: билет в комплекс «Гробницы Хафита» — $5/чел., напитки и перекус — по желанию.
  • Возьмите с собой тёплую одежду, так как вечером в горах может быть прохладно.
  • Начало экскурсии из других эмиратов или отдалённых районов Дубая обсуждается в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1359 туристов
Моя жизнь тесно связана с Римом — городом, в который я влюбилась ещё в детстве. Со временем эта любовь стала делом моей жизни: сегодня я показываю Рим и делюсь с
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путешественниками его атмосферой и секретами. Мои прогулки — это не экскурсии в привычном смысле. Это лёгкие, атмосферные встречи с Римом: с кофе у барной стойки, тихими двориками, интригующими историями и ощущением dolce far niente — умением наслаждаться моментом. Гости часто говорят, что я «профессионально влюбляю в Рим» — и для меня это лучшая похвала. Параллельно я развиваю авторские маршруты на Востоке — в том числе в ОАЭ, где мои программы реализуют коллеги-гиды. Это путешествия для тех, кто хочет увидеть страну глубже и выйти за рамки стандартных маршрутов.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте 🍚где обедают местные арабы🤗 Посетили горячие минеральные источники (+40°C), сделали супер фото на вершине
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горы Джебель Хафит⛰️ увидели Дворец-музей шейха Зайда и погуляли в самом большом в ОАЭ оазисе🌴🌴,который находится под охраной Юнеско😍в общем, если хотите увидеть настоящие ОАЭ, не уже немного поднадоевшую роскошь Дубайских каменных джунглей, Вам туда👆Рекомендую💯

Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте
Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте
Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте
Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте
Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте
Экскурсия в Аль-Айн прошла "на одном дыхании"💥Посмотрели все заранее оговоренные места📍📍📍 Перекусили в очень аутентичном месте
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И
Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный и очень эрудированный рассказчик, узнали много интереснейшей информации об истории ОАЭ.
Однозначно рекомендую!
Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный
Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный
Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный
Очень интересная и непопсовая экскурсия для тех, кто не ограничивается изъезженным набором «БХ-Молл-Пальма-Пустыня». Анна - прекрасный
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Н
Прекрасная экскурсия, очень необычная и интересная. Теперь знаем, как выглядит оазис и как жили шейхи.
Очень понравился обед в арабском стиле на ковре с подушками и интересными беседами - смогли окунуться в другой незнакомый мир.
После насыщенной программы поплавать в термах - просто невероятное удовольствие.
Ну и конечно вишенка на торте - закат солнца на вершине.
Анна, спасибо огромное!
Прекрасная экскурсия, очень необычная и интересная. Теперь знаем, как выглядит оазис и как жили шейхи.
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А
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.

К водителю-сопровождающему вопросов нет. Хороший, интересный, душевный человек. Он
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сделал лучшее из того, что мог. Он оказался большой знаток дубайских баек, и умеет их подать. Но Аль-Айн точно совершенно не его тема.

Сначала мы заехали в небольшую крепость Каср Аль Мувайджи (почему её называют дворцом, трудно сказать). Здесь мы окончательно убедились, что наш сопровождающий знает о жизни и истории Аль-Айна не больше, чем гласят скупые ролики с проекторов и подписи под экспонатами. Поэтому наконец перестали терзать его вопросами.

По пальмовому оазису Аль-Бурайми мы прогулялись одни. Водитель отлучился на пятничную молитву в ближайшую мечеть (мы не возражали) и заодно за водой в ближайший супермаркет (он забыл запастись ею до поездки). В оазисе шла реконструкция. Мы дошли до мечети, была тихая «сиеста» - техника не работала, рабочие спали. Побродили по бывшим деревенским улочкам, а ныне променадам в плитке, и вернулись. Подождали водителя в кафе у входа, потом на парковке. Через час с небольшим он пришел и рассказал, как долго искал нас в оазисе и кафе, но не нашел…

Затем мы заехали на гору Джебель-Хафит. Там большая парковка, пара отелей, стройка выше парковки, металлическая ограда и виды через неё на пустыню и ближайшие городки. На закат мы не претендовали (личный график не позволял). Не уверен, что имеет смысл ехать туда «без заката».

Затем нас повезли в «модное кафе у подножия горы Джебель-Хафит, где часто бывают местные» (как обещала программа Анны). Оно находится на территории парка горячих источников, которую мы осмотрели из окна машины. Всё в зелени, есть беседки для барбекю, столы для пикника. «Модное кафе» оказалось закрыто.

Водитель предложил отправиться на обед в афганский ресторанчик. Зная, что это, мы с удовольствием согласились. Кабули бухари (афганский вариант плова) был отличным. К тому же водитель оплатил его, видимо, искупая своё опоздание, когда забирал нас из порта Рашид в Дубае; сильно затянувшуюся отлучку на пятничную молитву в Аль-Айне; закрытое «модное кафе» и то, что вернуться в Аль-Айн в археологический парк Хили мы уже никак не успевали (пора было на возвращаться в порт).

Такая вышла поездка. Низкая оценка обусловлена тем, что экскурсией это назвать никак нельзя. В Аль-Айн все же требуется хоть немного знающий историю этих мест экскурсовод, а не душевный водитель-сопровождающий.

По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
По факту, это не экскурсия, а трансфер. Не то, чтобы слишком дорогой - на такси вышло бы примерно в те же деньги.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Андрей, спасибо за ваш отзыв, обратная связь для нас очень важна. Нам искренне жаль, что ваши ожидания не оправдались. Мы
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уже обсудили все комментарии с гидом и обязательно будем работать над тем, чтобы повысить компетентность гидов по этому направлению. К сожалению, оно не очень популярно у путешественников, это видно даже по тому как мало предложений есть на сайте, поэтому не такой большой опыт у гидов именно в этом городе.

Мне жаль, что у оазиса вы разминулись с Тимуром, он действительно отлучился на молитву и потом не смог вас сразу найти. В связи с этим и своим опозданием предложил вам обед в качестве комплимента в аутентичном месте, что и было сделано.

По поводу дворца Каср аль Мувайджи, который показался не дворцом, хотя название его именно так и переводится. Аль-Айн город, где государственность ОАЭ только зарождалась, это в целом город очень скромный, простой и совсем не похож на Абу-Даби или Дубай, отсюда и тишина в оазисе и возможно не такая эффектная смотровая площадка, но она единственная и самая высокая точка, куда приезжают все (сыграло роль еще и отсутствие закатного солнца, так как экскурсию по вашей просьбе мы начали раньше).

В программу было добавлено посещение горячих источников, по договоренности с вами, но я так поняла, что уже на месте вы передумали. Территория парка, где находятся источники, совсем не та, где находится кафе, обещанное в программе.
Она находится рядом с археологическим комплексом, куда к моему большому сожалению вы не попали, так как надо было возвращаться в Дубай.

Желаю вам только позитивных эмоций от всех ваших последующий экскурсий и еще раз благодарю за обратную связь!

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В
Экскурсовод Анна разработала очень интересный и не изъезженный маршрут, который позволил познакомиться не только с историей правителей ОАЭ, но и с природными и историческими достопримечательностями региона города Аль-Айн. Побывали в
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интересных местах, которых туристам обычно не рекламируют - древние захоронения, живописные скалы. Гид очень внимательная к просьбам туристов, знающая историю страны интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Рекомендуем данного гида другим туристам.

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Anna
С удовольствием сьездили в Аль Айн. Посмотрели какая была жизнь в до нефтяную эпоху в музее-крепости, погуляли среди пальм в оазисе, с интересом послушали рассказы Анны про Эмираты. К сожалению,
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парки с гробницами были закрыты, наверно, из-за дождей в предыдущие дни. У нас был очень необычный и атмосферный обед в иранском ресторане. Под конец купание в горячих источниках в очень красивой долине и закат на вершине горы. У нас остались прекрасные воспоминания об этой экскурсии!

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Входит в следующие категории Дубая

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