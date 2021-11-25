Что вас ожидает

Сказочное озеро Хатта

Вы полюбуетесь живописным озером Хатта, расположенным совсем недалеко от Омана, в окружении величественных Хаджарских гор. Погуляете по берегу, по желанию прокатитесь на катамаране и понаблюдаете за местными жителями, которые любят устраивать здесь пикники. А также заглянете на фруктовый рынок и удивитесь разнообразию фруктов в пустынной стране.

Этнографическая деревня

Отдохнув на озере, мы отправимся в историко-этнографическую деревню, где воссоздан облик традиционного арабского поселения. Вы увидите хижины с характерными крышами из пальмовых листьев, мысленно перенесетесь в далекое прошлое и узнаете, как люди раньше жили в этой местности: как выглядели их комнаты, где они хранили продукты и держали скот.

Организационные детали