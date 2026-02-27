Приглашаем вас на экскурсию из бурлящего Дубая к живописным берегам озера Хатта, где вы сможете насладиться не только красотой природы, но и узнать много нового.
Озеро Хатта, расположенное в окружении величественных
Озеро Хатта, расположенное в окружении величественных
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальная природа и горные пейзажи
- 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
- 🍉 Посещение аутентичного фруктового рынка
- 🏞 Прогулка по живописному озеру Хатта
- 🏡 Погружение в историю в этнографической деревне
Что можно увидеть
- Озеро Хатта
- Фруктовый рынок
- Этнографическая деревня
Описание экскурсии
Сказочное озеро Хатта
Вы полюбуетесь живописным озером Хатта, расположенным совсем недалеко от Омана, в окружении величественных Хаджарских гор. Погуляете по берегу, по желанию прокатитесь на катамаране и понаблюдаете за местными жителями, которые любят устраивать здесь пикники. А также заглянете на фруктовый рынок и удивитесь разнообразию фруктов в пустынной стране.
Этнографическая деревня
Отдохнув на озере, мы отправимся в историко-этнографическую деревню, где воссоздан облик традиционного арабского поселения. Вы увидите хижины с характерными крышами из пальмовых листьев, мысленно перенесетесь в далекое прошлое и узнаете, как люди раньше жили в этой местности: как выглядели их комнаты, где они хранили продукты и держали скот.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Катание на катамаране не включено в стоимость (по желанию) — 150 дирхам двухместная лодка на 1 час
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия в Хатту оставила исключительно положительные впечатления. Всё было организовано чётко: вовремя подали транспорт, гид компетентен и вежлив, программа соответствует описанию (насыщенная), но не утомительная. Виды потрясающие, локации фотогеничные. Отдельно отмечу удобство маршрута и грамотно рассчитанное время на осмотр достопримечательностей. Остались довольны — 10/10.
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
Вам был полезен этот отзыв?
A
Экскурсия классная, насыщенная, локации меняются, много инетересных фактов про Эмираты. Баха прекрасно рассказывал, я бы порекомендовала добавить факты про само озеро, в остальном все прекрасно!
Остались довольны)
Остались довольны)
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
Вам был полезен этот отзыв?
И
Красивое озеро, захватывающие горы, впечатляющие пейзажи. Покатались на лодочке. Сделали кучу фотографий. Впечатлений масса. Рекомендуем.
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все прошло отлично! Очень понравилась экскурсия, спасибо!
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хочется выразить благодарность Аюбу за чудесную экскурсию из Дубаи через горы к озеру Хатта и индийскому океану. Для нас было неожиданно увидеть, что в Эмиратах люди путешествуют не только по побережью, но и внутри страны, где есть озеро и оазисы. Особенно хочется поблагодарить Аюба за то что он провез нас по Фуджейра и показал рукотворный водопад на берегу индийского океана.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Из Дубая - на горное озеро Хатта»
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от $276
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби - из Дубая
Мечеть шейха Зайда, Emirates Palace, деревня бедуинов и другие знаковые локации
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Индивидуальная экскурсия в Хатту: активный отдых, исторические деревни и уникальная природа
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от $320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
14 авг в 15:00
15 авг в 15:00
$50 за человека
от $320 за экскурсию