Приглашаем вас на экскурсию из бурлящего Дубая к живописным берегам озера Хатта, где вы сможете насладиться не только красотой природы, но и узнать много нового.Озеро Хатта, расположенное в окружении величественных

Хаджарских гор, предлагает посетителям не только восхитительные пейзажи, но и возможность погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения. Во время экскурсии вы сможете прокатиться на катамаране, насладиться пикником на берегу, а также посетить местный фруктовый рынок, где вас удивит разнообразие фруктов. Далее наш путь лежит в историко-этнографическую деревню, где вы сможете увидеть, как жили люди в этих местах много веков назад. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, что делает путешествие еще более приятным и комфортным. Катание на катамаране и еда оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно решить, какие дополнительные развлечения включить в свой день. Приглашаем вас открыть для себя другую сторону Эмиратов, полную спокойствия и красоты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сказочное озеро Хатта

Вы полюбуетесь живописным озером Хатта, расположенным совсем недалеко от Омана, в окружении величественных Хаджарских гор. Погуляете по берегу, по желанию прокатитесь на катамаране и понаблюдаете за местными жителями, которые любят устраивать здесь пикники. А также заглянете на фруктовый рынок и удивитесь разнообразию фруктов в пустынной стране.

Этнографическая деревня

Отдохнув на озере, мы отправимся в историко-этнографическую деревню, где воссоздан облик традиционного арабского поселения. Вы увидите хижины с характерными крышами из пальмовых листьев, мысленно перенесетесь в далекое прошлое и узнаете, как люди раньше жили в этой местности: как выглядели их комнаты, где они хранили продукты и держали скот.

Организационные детали