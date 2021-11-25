Из Дубая — на горное озеро Хатта!

Впечатлиться ярко-бирюзовым озером в окружении песчаных скал и посетить этнографическую деревню

Приглашаю немного отдохнуть от бурлящего Дубая и увидеть совсем другие Эмираты: неспешные, умиротворенные, окутанные приятной прохладой.

Вы оцените фантастически красивое озеро Хатта, подышите горным воздухом и побываете на аутентичном фруктовом рынке.

А еще осмотрите этнографическую деревню и представите, как люди жили здесь много веков назад.
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Из Дубая — на горное озеро Хатта!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сказочное озеро Хатта

Вы полюбуетесь живописным озером Хатта, расположенным совсем недалеко от Омана, в окружении величественных Хаджарских гор. Погуляете по берегу, по желанию прокатитесь на катамаране и понаблюдаете за местными жителями, которые любят устраивать здесь пикники. А также заглянете на фруктовый рынок и удивитесь разнообразию фруктов в пустынной стране.

Этнографическая деревня

Отдохнув на озере, мы отправимся в историко-этнографическую деревню, где воссоздан облик традиционного арабского поселения. Вы увидите хижины с характерными крышами из пальмовых листьев, мысленно перенесетесь в далекое прошлое и узнаете, как люди раньше жили в этой местности: как выглядели их комнаты, где они хранили продукты и держали скот.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Катание на катамаране не включено в стоимость (по желанию) — 150 дирхам двухместная лодка на 1 час
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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