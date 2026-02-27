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Из Дубая - на горное озеро Хатта

Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Приглашаем вас на экскурсию из бурлящего Дубая к живописным берегам озера Хатта, где вы сможете насладиться не только красотой природы, но и узнать много нового.

Озеро Хатта, расположенное в окружении величественных
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Хаджарских гор, предлагает посетителям не только восхитительные пейзажи, но и возможность погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения.

Во время экскурсии вы сможете прокатиться на катамаране, насладиться пикником на берегу, а также посетить местный фруктовый рынок, где вас удивит разнообразие фруктов.

Далее наш путь лежит в историко-этнографическую деревню, где вы сможете увидеть, как жили люди в этих местах много веков назад.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, что делает путешествие еще более приятным и комфортным.

Катание на катамаране и еда оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно решить, какие дополнительные развлечения включить в свой день. Приглашаем вас открыть для себя другую сторону Эмиратов, полную спокойствия и красоты

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальная природа и горные пейзажи
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 🍉 Посещение аутентичного фруктового рынка
  • 🏞 Прогулка по живописному озеру Хатта
  • 🏡 Погружение в историю в этнографической деревне
Из Дубая - на горное озеро Хатта
Из Дубая - на горное озеро Хатта
Из Дубая - на горное озеро Хатта

Что можно увидеть

  • Озеро Хатта
  • Фруктовый рынок
  • Этнографическая деревня

Описание экскурсии

Сказочное озеро Хатта

Вы полюбуетесь живописным озером Хатта, расположенным совсем недалеко от Омана, в окружении величественных Хаджарских гор. Погуляете по берегу, по желанию прокатитесь на катамаране и понаблюдаете за местными жителями, которые любят устраивать здесь пикники. А также заглянете на фруктовый рынок и удивитесь разнообразию фруктов в пустынной стране.

Этнографическая деревня

Отдохнув на озере, мы отправимся в историко-этнографическую деревню, где воссоздан облик традиционного арабского поселения. Вы увидите хижины с характерными крышами из пальмовых листьев, мысленно перенесетесь в далекое прошлое и узнаете, как люди раньше жили в этой местности: как выглядели их комнаты, где они хранили продукты и держали скот.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Катание на катамаране не включено в стоимость (по желанию) — 150 дирхам двухместная лодка на 1 час
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон
Аюбхон — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
Е
Экскурсия в Хатту оставила исключительно положительные впечатления. Всё было организовано чётко: вовремя подали транспорт, гид компетентен и вежлив, программа соответствует описанию (насыщенная), но не утомительная. Виды потрясающие, локации фотогеничные. Отдельно отмечу удобство маршрута и грамотно рассчитанное время на осмотр достопримечательностей. Остались довольны — 10/10.
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
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A
Экскурсия классная, насыщенная, локации меняются, много инетересных фактов про Эмираты. Баха прекрасно рассказывал, я бы порекомендовала добавить факты про само озеро, в остальном все прекрасно!
Остались довольны)
Экскурсия классная, насыщенная, локации меняются, много инетересных фактов про Эмираты. Баха прекрасно рассказывал, я бы порекомендовала
Экскурсия классная, насыщенная, локации меняются, много инетересных фактов про Эмираты. Баха прекрасно рассказывал, я бы порекомендовала
Экскурсия классная, насыщенная, локации меняются, много инетересных фактов про Эмираты. Баха прекрасно рассказывал, я бы порекомендовала
Экскурсия классная, насыщенная, локации меняются, много инетересных фактов про Эмираты. Баха прекрасно рассказывал, я бы порекомендовала
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
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И
Красивое озеро, захватывающие горы, впечатляющие пейзажи. Покатались на лодочке. Сделали кучу фотографий. Впечатлений масса. Рекомендуем.
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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А
Все прошло отлично! Очень понравилась экскурсия, спасибо!
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
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Д
Хочется выразить благодарность Аюбу за чудесную экскурсию из Дубаи через горы к озеру Хатта и индийскому океану. Для нас было неожиданно увидеть, что в Эмиратах люди путешествуют не только по побережью, но и внутри страны, где есть озеро и оазисы. Особенно хочется поблагодарить Аюба за то что он провез нас по Фуджейра и показал рукотворный водопад на берегу индийского океана.
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