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По руфтопам Дубая - на кабриолете

В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
В самом центре оживленного Дубая, среди тысяч небоскрёбов, есть уникальные места, где можно забыть о суете мегаполиса.

Погрузитесь в расслабленную атмосферу баров на крышах, наслаждаясь авторскими коктейлями и видами города с
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высоты птичьего полёта. Доберитесь до этих мест на роскошном кабриолете, который будет ждать у вашего отеля. В пути вас ждёт непринуждённая беседа о жизни в Дубае.

Экскурсия включает посещение двух лучших руфтопов, где вы сможете насладиться коктейлями и атмосферой ночной жизни. Важно помнить о дресс-коде и фейс-контроле, а также о том, что напитки оплачиваются отдельно

4.5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Путешествие на роскошном кабриолете
  • 🍹 Авторские коктейли на руфтопах
  • 🌃 Виды на Дубай с высоты
  • 🎉 Атмосфера ночной жизни
  • 👗 Дресс-код и фейс-контроль
По руфтопам Дубая - на кабриолете
По руфтопам Дубая - на кабриолете
По руфтопам Дубая - на кабриолете

Что можно увидеть

  • Руфтопы
  • Небоскрёбы

Описание экскурсии

Руфтоп? Это топ!

Составляя список мест, которые непременно стоит посетить в Дубае, включите туда руфтопы (так называют бары на крышах). Здесь вас ждут те же виды, что и на популярных смотровых площадках. Добавьте сюда авторские коктейли и неповторимый вайб ночной жизни. Ну что, определились с планами? Мы уже всё продумали!

На крышах мира

  • Мы встретимся в вашем отеле. А прямо у его дверей будет стоять роскошный кабриолет. Занимайте пассажирские места и наслаждайтесь путешествием.
  • В пути скоротаем время за непринуждённой беседой, обсудим повседневную жизнь в Дубае и поделимся впечатлениями о городе.
  • Главная цель поездки — два руфтопа, одни из самых красивых, уютных и вкусных. Оказавшись на террасах небоскрёбов, вы рассмотрите город с высоты птичьего полёта и приятно проведёте время, попивая коктейли.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Продолжительность экскурсии — около 3 часов.
  • Рекомендуем выбирать будние дни, так как в выходные заведения заполнены и есть вероятность в них не попасть
  • В барах Дубая есть дресс-код и фейс-контроль. Участники должны быть старше 21 года (возможна проверка документов). Для девушек — наряды smart casual. Для мужчин — закрытая обувь, длинные брюки (не шорты).
  • Напитки в барах не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Примерная стоимость алкогольных напитков 15–20$ за бокал (пиво, вино, коктейли). Безалкогольные коктейли в среднем стоят 10–15$.
  • В каждом заведении нужно заказать хотя бы 1 напиток, иначе парковка в заведении будет платная, 40–70$. При покупке напитков/еды парковка бесплатная.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в центральной части Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2996 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
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помочь почувствовать атмосферу города, как удивительно здесь переплетаются древние традиции и современность. Каждый из нас прошёл серьёзное обучение в Дубайском колледже туризма и получил лицензию гида от Департамента туризма Дубая. Это гарантия, что наши экскурсии основаны на проверенных фактах и профессиональной подготовке. Мы живём здесь много лет, постоянно изучаем город, следим за его изменениями, с удовольствием рассказываем живые истории, которые не найти в путеводителях, и делаем это с душой. Наш стиль — это дружеское общение, внимание к деталям и лёгкая подача. С нами вы откроете Эмираты с разных сторон: город — на необычных экскурсиях на кабриолетах, пустыню — на захватывающем сафари, море — на яхт-турах. Мы хотим, чтобы, глядя на фотографии самых известных мест Дубая, вы могли с улыбкой сказать: «Я не просто здесь был, я это прочувствовал!»

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
Анна
Легкая экскурсия с покатушками и двумя шикарными барами. Бары дорогие, так что рассчитывайте. Но виды там… Вау, это стоит того. Руфтоп возле Бурджхалифы был с отличной едой. Мы замечательно провели время. Гид Алена молодец!
Легкая экскурсия с покатушками и двумя шикарными барами. Бары дорогие, так что рассчитывайте. Но виды там…
Легкая экскурсия с покатушками и двумя шикарными барами. Бары дорогие, так что рассчитывайте. Но виды там…
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В
Нас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетом.
Настолько насыщенно, столько эмоций подарил, это все не описать словами! Виды с бара прямо киберпанк! Покатались по городу, пофоткались, рассказал много интересного о жизни в Дубае, много интересных фактов! Крайне рекомендую, стоит каждого доллара, каждого дирхама👋👋 Непринужденная беседа, клиентоориентированность на высоте!
Нас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетом.
Нас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетом.
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А
Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с 21.00. Заранее связалась девушка и подтвердила поездку, уточнила откуда забирать. Согласовали, что встретимся после
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шоу фонтанов в центре. Нас встретил Давид, очень приятный молодой человек. Машина красная, в отличном состоянии. Покружились немного по центру, маршрут был красивый. Давид оказался интересным собеседником и аккуратным водителем. Рассказал много интересного о жизни экспатов в эмиратах и местных жителях, планах по развитию районов города, ПДД, налогах и об устройстве страны в целом. Давид также посоветовал, что посмотреть самостоятельно и в рамках экскурсий. Формат заведений и атмосфера внутри различались. Предложенные локации понравились. Сами бы, однозначно, не нашли =). Виды на город очень красивые. По напиткам и кухне большой выбор. Завершили прогулку на Dubai Marina. Спасибо Давиду за отлично проведенный вечер и уделенное время.

Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с
Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с
Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с
Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с
Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с
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А
Большое спасибо Давиду за отличную экскурсию по Дубаю.
Хочу подчеркнуть вежливость и аккуратность вождения Давида и профессиональные навыки гида.
Очень рекомендую!
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В
Экскурсия очень понравилась! Давид молодец и за короткое время смог рассказать много интересныз фактов о Дубае и стране в целом, при этом сопровождал свой рассказ фото и юмором!
Локации классные! Всем рекомендую такие впечатления!
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А
Отличная экскурсия на День рождения! Гид Давид отлично ее провел, интересный собеседник, много рассказал о жизни в Эмиратах. Виды с локаций превосходные. Очень рекомендуем!
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Входит в следующие категории Дубая

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