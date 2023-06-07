Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
В самом центре оживленного Дубая — города тысяч небоскрёбов — есть места, где ничто не напоминает о суете мегаполиса.
Приглашаю погрузиться в подчёркнуто расслабленную атмосферу баров на крыше! Попробовать авторские коктейли и увидеть город как на ладони. А доберёмся мы туда на роскошном кабриолете. Именно так и выглядит идеальный вечер!
Приглашаю погрузиться в подчёркнуто расслабленную атмосферу баров на крыше! Попробовать авторские коктейли и увидеть город как на ладони. А доберёмся мы туда на роскошном кабриолете. Именно так и выглядит идеальный вечер!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Руфтоп? Это топ!
Составляя личным список мест, которые непременно стоит посетить в Дубае, включите туда руфтопы (так называют бары на крышах). Здесь вас ждут те же виды, что и на популярных смотровых площадках. Добавьте сюда авторские коктейли и неповторимый вайб ночной жизни. Ну что, определились с планами? Мы уже всё продумали!
На крышах мира
- Мы встретимся в вашем отеле. А прямо у его дверей будет стоять роскошный кабриолет. Занимайте пассажирские места и наслаждайтесь путешествием.
- В пути скоротаем время за непринуждённой беседой, обсудим повседневную жизнь в Дубае и поделимся впечатлениями о городе.
- Главная цель поездки — два руфтопа, одни из самых красивых, уютных и вкусных. Оказавшись на террасах небоскрёбов, вы рассмотрите город с высоты птичьего полёта и приятно проведёте время, попивая коктейли.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Начало экскурсии в 21:00. Продолжительность — около 3 часов.
- Экскурсия проходит только в будние дни, так как в выходные заведения заполнены и есть вероятность в них не попасть
- В барах Дубая есть дресс-код и фейс-контроль. Участники должны быть старше 21 года (возможна проверка документов). Ддя девушек — наряды smart casual. Для мужчин — закрытая обувь, длинные брюки (не шорты).
- Напитки в барах не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Примерная стоимость алкогольных напитков 15-20$ за бокал (пиво, вино, коктейли). Безалкогольные моктейли в среднем стоят $10—15$.
- В каждом заведении нужно заказать хотя бы 1 напиток, иначе парковка в заведении будет платная, $40–70. При покупке напитков/еды парковка бесплатная.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в центральной части Дубая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Volha — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1684 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!».Задать вопрос
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