Volha — ваша команда гидов в Дубае

Провели экскурсии для 1684 туристов

Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!».