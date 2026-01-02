В самом центре оживленного Дубая, среди тысяч небоскрёбов, есть уникальные места, где можно забыть о суете мегаполиса.
Погрузитесь в расслабленную атмосферу баров на крышах, наслаждаясь авторскими коктейлями и видами города с
Погрузитесь в расслабленную атмосферу баров на крышах, наслаждаясь авторскими коктейлями и видами города с
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие на роскошном кабриолете
- 🍹 Авторские коктейли на руфтопах
- 🌃 Виды на Дубай с высоты
- 🎉 Атмосфера ночной жизни
- 👗 Дресс-код и фейс-контроль
Что можно увидеть
- Руфтопы
- Небоскрёбы
Описание экскурсии
Руфтоп? Это топ!
Составляя список мест, которые непременно стоит посетить в Дубае, включите туда руфтопы (так называют бары на крышах). Здесь вас ждут те же виды, что и на популярных смотровых площадках. Добавьте сюда авторские коктейли и неповторимый вайб ночной жизни. Ну что, определились с планами? Мы уже всё продумали!
На крышах мира
- Мы встретимся в вашем отеле. А прямо у его дверей будет стоять роскошный кабриолет. Занимайте пассажирские места и наслаждайтесь путешествием.
- В пути скоротаем время за непринуждённой беседой, обсудим повседневную жизнь в Дубае и поделимся впечатлениями о городе.
- Главная цель поездки — два руфтопа, одни из самых красивых, уютных и вкусных. Оказавшись на террасах небоскрёбов, вы рассмотрите город с высоты птичьего полёта и приятно проведёте время, попивая коктейли.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Продолжительность экскурсии — около 3 часов.
- Рекомендуем выбирать будние дни, так как в выходные заведения заполнены и есть вероятность в них не попасть
- В барах Дубая есть дресс-код и фейс-контроль. Участники должны быть старше 21 года (возможна проверка документов). Для девушек — наряды smart casual. Для мужчин — закрытая обувь, длинные брюки (не шорты).
- Напитки в барах не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Примерная стоимость алкогольных напитков 15–20$ за бокал (пиво, вино, коктейли). Безалкогольные коктейли в среднем стоят 10–15$.
- В каждом заведении нужно заказать хотя бы 1 напиток, иначе парковка в заведении будет платная, 40–70$. При покупке напитков/еды парковка бесплатная.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центральной части Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2996 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Легкая экскурсия с покатушками и двумя шикарными барами. Бары дорогие, так что рассчитывайте. Но виды там… Вау, это стоит того. Руфтоп возле Бурджхалифы был с отличной едой. Мы замечательно провели время. Гид Алена молодец!
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В
Нас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетом.
Настолько насыщенно, столько эмоций подарил, это все не описать словами! Виды с бара прямо киберпанк! Покатались по городу, пофоткались, рассказал много интересного о жизни в Дубае, много интересных фактов! Крайне рекомендую, стоит каждого доллара, каждого дирхама👋👋 Непринужденная беседа, клиентоориентированность на высоте!
Настолько насыщенно, столько эмоций подарил, это все не описать словами! Виды с бара прямо киберпанк! Покатались по городу, пофоткались, рассказал много интересного о жизни в Дубае, много интересных фактов! Крайне рекомендую, стоит каждого доллара, каждого дирхама👋👋 Непринужденная беседа, клиентоориентированность на высоте!
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А
Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с 21.00. Заранее связалась девушка и подтвердила поездку, уточнила откуда забирать. Согласовали, что встретимся после
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А
Большое спасибо Давиду за отличную экскурсию по Дубаю.
Хочу подчеркнуть вежливость и аккуратность вождения Давида и профессиональные навыки гида.
Очень рекомендую!
Хочу подчеркнуть вежливость и аккуратность вождения Давида и профессиональные навыки гида.
Очень рекомендую!
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В
Экскурсия очень понравилась! Давид молодец и за короткое время смог рассказать много интересныз фактов о Дубае и стране в целом, при этом сопровождал свой рассказ фото и юмором!
Локации классные! Всем рекомендую такие впечатления!
Локации классные! Всем рекомендую такие впечатления!
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А
Отличная экскурсия на День рождения! Гид Давид отлично ее провел, интересный собеседник, много рассказал о жизни в Эмиратах. Виды с локаций превосходные. Очень рекомендуем!
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