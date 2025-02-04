Отдохните на солнечном Западном пляже с эксклюзивными пляжными кабинками и шезлонгами у бассейна в отеле Fairmont The Palm. Насладитесь роскошным сервисом, расслабляющим видом и атмосферой уединения под пальмами.
Описание экскурсииРоскошь и релакс на пляже Palm Jumeirah Забронируйте эксклюзивные пляжные кабины или шезлонги у бассейна в отеле Fairmont The Palm и наслаждайтесь индивидуальным обслуживанием, комфортом и потрясающим видом на Западный пляж. Бассейны и пляж создают идеальный баланс уединения и райской атмосферы, идеально подходящей для отдыха под раскачивающимися пальмами. Шикарная атмосфера и изысканное меню Ощутите уют и дружелюбие уютного пляжного клуба с музыкальным сопровождением и побалуйте себя блюдами средиземноморской и азиатской кухни в ресторане Bask. Важная информация:
- Дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых.
- Проносить еду и напитки с собой запрещено.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Palm Jumeirah
- Отель Fairmont the Palm
Что включено
- Полотенца
- Зонты от солнца
- Комфортабельные кресла
- Кабинки для переодевания
- Парная и сауна
- Камеры для хранения
- Живые выступления по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
446R+2CC Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кира
4 фев 2025
Отличное обслуживание и очень красивое место
Т
Тимур
21 мая 2024
Просто потрясающе! Незабываемый опыт, очень дружелюбный персонал и сервис на высшем уровне. Бассейн и пляж просто великолепны.
В
Вера
28 фев 2024
