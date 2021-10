Смотровая площадка The View at The Palm — это самая новая достопримечательность Дубая, которая открылась для посетителей 7 апреля 2021 года.



На площадках есть стационарные бинокли, с помощью которых рассмотрите насыпной остров The Palm Jumeirah и знаменитый отель Atlantis The Palm.