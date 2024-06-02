1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Пляжный отдых у Индийского океана»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
«Отдохнёте на пляже и подышите чистым горным воздухом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Увлекательные истории, необычные факты и легенды, а также самый лучший пляж ОАЭ на берегу Индийского океана — все, что нужно для незабываемого отдыха»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
9 часов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
«В вашем распоряжении будут пляж и бассейн отеля, где вы сможете расслабиться и искупаться»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
«В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ААлександра26 мая 2024Ездили на экскурсию вместе с Мухаммедом, все отлично организовано, красивые локации, интересные факты от гида.
- ММарина20 мая 2024Мы провели отличный день с экскурсоводом Амиром. Классные локации, комфортное передвижение, интересные рассказы. Абу-Даби прекрасен. Во время поездки мы ни о чем не думали, только слушали и созерцали, все было предусмотрено гидом. Спасибо большое!
- ММаксим17 мая 2024Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая, через горы. В отеле,
- ТТатьяна12 мая 2024Ездили семьей в Хатту в сопровождении Мухаммада. В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии
- ССофия8 мая 2024Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали. Очень рекомендую взять экскурсию на пасеке - уникальный опыт.
- ЕЕлена6 мая 2024Этот удивительный и увлекательный маршрут должен совершить каждый! Ведь эта поездка - возможность увидеть и узнать многоранность и красочность эмиратов!
- ЮЮлия28 апреля 2024Были на экскурсии с Бахтияром, полный восторг, великолепная природа, прекрасная организация, всё рассказали, показали, мы получили массу эмоций, накупались, на фоткались, спасибо огромное за путешествие к океану!
- ЮЮлия23 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали несколько остановок, где можно
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Пляжи»
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