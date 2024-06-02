Пляжи Дубая

Найдено 7 экскурсий в категории «Пляжи» в Дубае на русском языке, цены от $73, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Пляжный отдых у Индийского океана»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Из Дубая - в сказочный город Хатта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
«Отдохнёте на пляже и подышите чистым горным воздухом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Увлекательные истории, необычные факты и легенды, а также самый лучший пляж ОАЭ на берегу Индийского океана — все, что нужно для незабываемого отдыха»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
🚗 На машине
Групповая
9 часов
7 отзывов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
«В вашем распоряжении будут пляж и бассейн отеля, где вы сможете расслабиться и искупаться»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
«В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • А
    Александра
    26 мая 2024
    Из Дубая - в сказочный город Хатта
    Ездили на экскурсию вместе с Мухаммедом, все отлично организовано, красивые локации, интересные факты от гида.
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Мы провели отличный день с экскурсоводом Амиром. Классные локации, комфортное передвижение, интересные рассказы. Абу-Даби прекрасен. Во время поездки мы ни о чем не думали, только слушали и созерцали, все было предусмотрено гидом. Спасибо большое!
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая, через горы. В отеле,
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    где мы загорали и обедали живет очень умный котик, и птичка с синими крыльями, которую спасла Наталья, птичка теперь там живет с людьми:)))

    Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красиваяОчень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красиваяОчень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Из Дубая - в сказочный город Хатта
    Ездили семьей в Хатту в сопровождении Мухаммада. В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии
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    ориентировались на новое и нестандартное. Экскурсия в Хатту полностью оправдала наши ожидания) И дорога через горы, и пасущиеся верблюды, и пустыня, которая, на удивление, все больше становится похожа «на степь», подземный ход и сторожевая башня и изюминка - горное озеро)) Хочется отметить, что это была именно экскурсия, а не трансфер. Мухаммад интересный собеседник и знающий гид.

  • С
    София
    8 мая 2024
    Из Дубая - в сказочный город Хатта
    Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали. Очень рекомендую взять экскурсию на пасеке - уникальный опыт.
    Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не усталиВсе супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не усталиВсе супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Этот удивительный и увлекательный маршрут должен совершить каждый! Ведь эта поездка - возможность увидеть и узнать многоранность и красочность эмиратов!
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    Прибавте к этому ещё значительный опыт и умение увлечь своими рассказами о стране гида Наталье. И вам откроется уникальная возможность пополнить свой отпуск незабываемыми впечатлениями! Искренне рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Путешествие к Индийскому океану
    Были на экскурсии с Бахтияром, полный восторг, великолепная природа, прекрасная организация, всё рассказали, показали, мы получили массу эмоций, накупались, на фоткались, спасибо огромное за путешествие к океану!
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Путешествие к Индийскому океану
    Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали несколько остановок, где можно
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    было размяться и сделать фото. Отдых на территории отеля прошел замечательно, прекрасный пляж, теплый бассейн и океан с чистейшей водой! Хочется вернуться сюда снова! Спасибо организаторам, Вы внесли в нашу жизнь самые лучшие воспоминания!

    Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
  2. 1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
  3. Из Дубая - в сказочный город Хатта
  4. К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
  5. Путешествие к Индийскому океану
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Пляжи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 73 до 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Пляжи», 191 ⭐ отзыв, цены от $73. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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