читать дальше ориентировались на новое и нестандартное. Экскурсия в Хатту полностью оправдала наши ожидания) И дорога через горы, и пасущиеся верблюды, и пустыня, которая, на удивление, все больше становится похожа «на степь», подземный ход и сторожевая башня и изюминка - горное озеро)) Хочется отметить, что это была именно экскурсия, а не трансфер. Мухаммад интересный собеседник и знающий гид.

Ездили семьей в Хатту в сопровождении Мухаммада. В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии