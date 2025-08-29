Мои заказы

Билет на смотровую площадку The View at The Palm

Смотрите на рукотворное чудо-остров с 52 уровня Palm Tower. Погрузитесь в интерактивные зоны и узнайте историю создания Пальмы Джумейры
С вершины Palm Tower открываются захватывающие виды на Пальму Джумейру.

Гости могут насладиться панорамами с открытой площадки на 52 уровне или выбрать билет на 54 уровень для обзора на 360 градусов.

Путь к площадке проходит через интерактивные зоны и музей, где рассказывается история создания острова. Билеты можно приобрести онлайн и предъявить на смартфоне. Возврат и обмен не предусмотрены, поэтому планируйте посещение заранее
5
2 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🌟 Уникальные виды на Пальму Джумейру
  • 🏙️ Доступ к интерактивным зонам
  • 📱 Удобство электронных билетов
  • 🎟️ Выбор уровня площадки
  • 📅 Гибкость времени посещения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время вы сможете насладиться видами без лишней суеты. С апреля по октябрь посещение также возможно, но учтите, что в летние месяцы может быть жарко. Однако, благодаря тому, что площадка находится в помещении, вы сможете наслаждаться видами круглый год.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Пальма Джумейра
  • Palm Tower

Описание билета

Что вы получите

  • Доступ к смотровой площадке на 52 уровне (открытая зона со стеклянными ограждениями)
  • Вы можете выбрать билет с включенным посещением смотровой площадки на 54 уровне (зона без остекления с обзором на 360 градусов)
  • Вы можете выбрать билет в зависимости от возраста посетителей и времени посещения смотровой площадки: Standart time — с 10:00 до 14:30 и с 19:00 до закрытия, Prime time — с 15:00 до 18:30.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы выбираете категорию билета
2. Вносите на сайте 22% стоимости
3. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
4. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам в небоскрёбе Palm Tower и покажите свой билет на экране смартфона

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация

  • Необходимо взять документы на детей для подтверждения возраста
  • Трансфер не входит в стоимость билета
  • Рекомендуем прийти за 30-40 минут до назначенного времени

ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет$34
Детский билет$25
Билет pime time (16:00-18:30), взрослый$48
Билет prime time (16:00-18:30), детский$36
Взрослый билет на 52 и 54 уровни$53
Детский билет на 52 и 54 уровни$37
Взрослый билет prime time, на 52 и 54 уровни$67
Детский билет prime time, на 52 и 54 уровни$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В небоскрёбе Palm Tower
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 9237 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
читать дальше

программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Ольга
29 авг 2025
Впервые заказывали билеты за границей таким образцовом. Нет иностранных карт, оплатили русской картой рублями. Спасибо Вам большое! Билеты прислали в вотсапе, без проблем с ними прошли! Рекомендую! По смотровой, все хорошо. Смотрели в интернете картинки, читали - ожидания оправдали. Спасибо организатору
Впервые заказывали билеты за границей таким образцовом. Нет иностранных карт, оплатили русской картой рублями. Спасибо ВамВпервые заказывали билеты за границей таким образцовом. Нет иностранных карт, оплатили русской картой рублями. Спасибо ВамВпервые заказывали билеты за границей таким образцовом. Нет иностранных карт, оплатили русской картой рублями. Спасибо Вам
Э
Эля
10 мая 2023
Экскурсия понравилась, интересная и познавательная, остались только положительные эмоции!

Входит в следующие категории Дубая

