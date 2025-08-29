С вершины Palm Tower открываются захватывающие виды на Пальму Джумейру.
Гости могут насладиться панорамами с открытой площадки на 52 уровне или выбрать билет на 54 уровень для обзора на 360 градусов.
Путь к площадке проходит через интерактивные зоны и музей, где рассказывается история создания острова. Билеты можно приобрести онлайн и предъявить на смартфоне. Возврат и обмен не предусмотрены, поэтому планируйте посещение заранее
5 причин купить этот билет
- 🌟 Уникальные виды на Пальму Джумейру
- 🏙️ Доступ к интерактивным зонам
- 📱 Удобство электронных билетов
- 🎟️ Выбор уровня площадки
- 📅 Гибкость времени посещения
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время вы сможете насладиться видами без лишней суеты. С апреля по октябрь посещение также возможно, но учтите, что в летние месяцы может быть жарко. Однако, благодаря тому, что площадка находится в помещении, вы сможете наслаждаться видами круглый год.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пальма Джумейра
- Palm Tower
Описание билета
Что вы получите
- Доступ к смотровой площадке на 52 уровне (открытая зона со стеклянными ограждениями)
- Вы можете выбрать билет с включенным посещением смотровой площадки на 54 уровне (зона без остекления с обзором на 360 градусов)
- Вы можете выбрать билет в зависимости от возраста посетителей и времени посещения смотровой площадки: Standart time — с 10:00 до 14:30 и с 19:00 до закрытия, Prime time — с 15:00 до 18:30.
Как происходит бронирование и покупка билета
1. Вы выбираете категорию билета
2. Вносите на сайте 22% стоимости
3. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
4. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере
Как воспользоваться билетом
1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам в небоскрёбе Palm Tower и покажите свой билет на экране смартфона
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Важная информация
- Необходимо взять документы на детей для подтверждения возраста
- Трансфер не входит в стоимость билета
- Рекомендуем прийти за 30-40 минут до назначенного времени
ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$34
|Детский билет
|$25
|Билет pime time (16:00-18:30), взрослый
|$48
|Билет prime time (16:00-18:30), детский
|$36
|Взрослый билет на 52 и 54 уровни
|$53
|Детский билет на 52 и 54 уровни
|$37
|Взрослый билет prime time, на 52 и 54 уровни
|$67
|Детский билет prime time, на 52 и 54 уровни
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В небоскрёбе Palm Tower
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 9237 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
29 авг 2025
Впервые заказывали билеты за границей таким образцовом. Нет иностранных карт, оплатили русской картой рублями. Спасибо Вам большое! Билеты прислали в вотсапе, без проблем с ними прошли! Рекомендую! По смотровой, все хорошо. Смотрели в интернете картинки, читали - ожидания оправдали. Спасибо организатору
Э
Эля
10 мая 2023
Экскурсия понравилась, интересная и познавательная, остались только положительные эмоции!
Входит в следующие категории Дубая
