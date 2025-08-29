С вершины Palm Tower открываются захватывающие виды на Пальму Джумейру.



Гости могут насладиться панорамами с открытой площадки на 52 уровне или выбрать билет на 54 уровень для обзора на 360 градусов.



Путь к площадке проходит через интерактивные зоны и музей, где рассказывается история создания острова. Билеты можно приобрести онлайн и предъявить на смартфоне. Возврат и обмен не предусмотрены, поэтому планируйте посещение заранее

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время вы сможете насладиться видами без лишней суеты. С апреля по октябрь посещение также возможно, но учтите, что в летние месяцы может быть жарко. Однако, благодаря тому, что площадка находится в помещении, вы сможете наслаждаться видами круглый год.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.