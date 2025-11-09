Качественный трансфер из аэропорта Дубая до вашего отеля гарантирует комфорт и спокойствие. Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит до места назначения. В пути он поделится полезной информацией о Дубае и даст советы для насыщенного отдыха. Организационные вопросы уже решены, вам остается только наслаждаться поездкой. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Что мы гарантируем

Пунктуальность. Водитель не просто встретит вас с табличкой в аэропорту в оговоренное время: мы отслеживаем время прилета рейса, поэтому сможем сориентироваться и учесть все нюансы.

Максимальный комфорт. Вам не нужно тесниться в автобусе или самостоятельно искать машину: сразу после перелета вы отправитесь отдыхать в отель на комфортабельном автомобиле.

Полезную информацию. Вас встретит русскоговорящий водитель, который в пути ответит на все интересующие вопросы о Дубае и вашем путешествии по ОАЭ. Подскажет места для посещения и поделится советами для насыщенного комфортного отдыха.

Организационные детали

Русскоговорящий водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту с табличкой

Время ожидания в аэропорту после прилета рейса — 2 часа. Обычно на то, чтобы забрать багаж и покинуть аэропорт, у пассажиров уходит 40 минут.

Трансфер осуществляется на автомобилях Kia Sedona или Chevrolet Malibu

Дополнительно