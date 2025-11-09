Качественный трансфер из аэропорта Дубая до вашего отеля гарантирует комфорт и спокойствие. Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит до места назначения. В пути он поделится полезной информацией о Дубае и даст советы для насыщенного отдыха. Организационные вопросы уже решены, вам остается только наслаждаться поездкой. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🕒 Пунктуальность
- 💬 Русскоговорящий водитель
- 📍 Комфортный автомобиль
- 🗺️ Полезная информация о Дубае
Описание трансфер
Что мы гарантируем
Пунктуальность. Водитель не просто встретит вас с табличкой в аэропорту в оговоренное время: мы отслеживаем время прилета рейса, поэтому сможем сориентироваться и учесть все нюансы.
Максимальный комфорт. Вам не нужно тесниться в автобусе или самостоятельно искать машину: сразу после перелета вы отправитесь отдыхать в отель на комфортабельном автомобиле.
Полезную информацию. Вас встретит русскоговорящий водитель, который в пути ответит на все интересующие вопросы о Дубае и вашем путешествии по ОАЭ. Подскажет места для посещения и поделится советами для насыщенного комфортного отдыха.
Организационные детали
- Русскоговорящий водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту с табличкой
- Время ожидания в аэропорту после прилета рейса — 2 часа. Обычно на то, чтобы забрать багаж и покинуть аэропорт, у пассажиров уходит 40 минут.
- Трансфер осуществляется на автомобилях Kia Sedona или Chevrolet Malibu
Дополнительно
- При желании мы можем организовать встречу с букетом, доплата — 20$
- Трансфер в другие эмираты осуществляется за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Дубая DXB
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4988 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Повезло, что за мной приехала водитель Маша. Плавно ведя машину, она делилась со мной рецептами приготовления плова. Час пролетел незаметно. В машине было просторно и удобно ехать.
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Спасибо Азизу за предоставленный трансфер. Учёл моё пожелание, чтобы водитель был русскоговорящий. Всё прошло отлично. В аэропорту нас водитель встретил, проводил до машины, помог с багажом.
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Заказывали у Азиза два трансфера (из аэропорта и в аэропорт). Встреча и проводы прошли отлично. Пунктуально, комфортно (большая комфортабельная машина), с интересной беседой по пути следования. Азиз все время на
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И
Заказали трансфер, все прошло идеально - по прилете нас ждал водитель, помог с багажом, доставил в отель. Азиз оказался невероятным помощником в нашем путешествии - обзорная экскурсия, приобретение билетов в
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Л
Все пришло на отлично! Нас встретили в аэропорту и с комфортом доставили в отель. Водитель Измаил говорил по русски, ответил на наши вопросы. Также заказали его чтобы нас перевезли в
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М
Летели семьей в Дубай впервые, очень переживали. на сайте нашли предложение о трансфере. Заказала.,Через час со мной вышел на связь Азиз, я прислала ему номер рейса и название отеля. В аэропорту нас ждал водитель с табличкой. Спасибо большое Азизу и трипстеру!!!!!!!
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