Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель

Комфортное, удобное и безопасное начало вашего отдыха в Эмиратах

Предлагаем вам качественный трансфер из аэропорта до вашего отеля в любой точке Дубая.

Водитель встретит вас с табличкой, с комфортом доставит по нужному адресу, а в пути поделится полезной информацией об Эмиратах и даст советы для насыщенного путешествия. Мы возьмем на себя все организационные вопросы: вам останется только отдыхать после перелета!
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что мы гарантируем

Пунктуальность. Водитель не просто встретит вас с табличкой в аэропорту в оговоренное время: мы отслеживаем время прилета рейса, поэтому сможем сориентироваться и учесть все нюансы.

Максимальный комфорт. Вам не нужно тесниться в автобусе или самостоятельно искать машину: сразу после перелета вы отправитесь отдыхать в отель на комфортабельном автомобиле.

Полезную информацию. Вас встретит русскоговорящий водитель, который в пути ответит на все интересующие вопросы о Дубае и вашем путешествии по ОАЭ. Подскажет места для посещения и поделится советами для насыщенного комфортного отдыха.

Организационные детали

  • Русскоговорящий водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту с табличкой
  • Время ожидания в аэропорту после прилета рейса — 2 часа. Обычно на то, чтобы забрать багаж и покинуть аэропорт, у пассажиров уходит 40 минут.
  • Трансфер осуществляется на автомобилях Kia Sedona или Chevrolet Malibu

Дополнительно

  • При желании мы можем организовать встречу с букетом, доплата — 20$
  • Трансфер в другие эмираты осуществляется за дополнительную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Дубая DXB
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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