Пунктуальность. Водитель не просто встретит вас с табличкой в аэропорту в оговоренное время: мы отслеживаем время прилета рейса, поэтому сможем сориентироваться и учесть все нюансы.
Максимальный комфорт. Вам не нужно тесниться в автобусе или самостоятельно искать машину: сразу после перелета вы отправитесь отдыхать в отель на комфортабельном автомобиле.
Полезную информацию. Вас встретит русскоговорящий водитель, который в пути ответит на все интересующие вопросы о Дубае и вашем путешествии по ОАЭ. Подскажет места для посещения и поделится советами для насыщенного комфортного отдыха.