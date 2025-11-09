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Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель

Путешествие начинается с комфортного трансфера: водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель, обеспечив максимальный комфорт и полезные советы
Качественный трансфер из аэропорта Дубая до вашего отеля гарантирует комфорт и спокойствие. Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит до места назначения. В пути он поделится полезной информацией о Дубае и даст советы для насыщенного отдыха. Организационные вопросы уже решены, вам остается только наслаждаться поездкой. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность
4.8
22 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный подход
  • 🕒 Пунктуальность
  • 💬 Русскоговорящий водитель
  • 📍 Комфортный автомобиль
  • 🗺️ Полезная информация о Дубае
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель

Описание трансфер

Что мы гарантируем

Пунктуальность. Водитель не просто встретит вас с табличкой в аэропорту в оговоренное время: мы отслеживаем время прилета рейса, поэтому сможем сориентироваться и учесть все нюансы.

Максимальный комфорт. Вам не нужно тесниться в автобусе или самостоятельно искать машину: сразу после перелета вы отправитесь отдыхать в отель на комфортабельном автомобиле.

Полезную информацию. Вас встретит русскоговорящий водитель, который в пути ответит на все интересующие вопросы о Дубае и вашем путешествии по ОАЭ. Подскажет места для посещения и поделится советами для насыщенного комфортного отдыха.

Организационные детали

  • Русскоговорящий водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту с табличкой
  • Время ожидания в аэропорту после прилета рейса — 2 часа. Обычно на то, чтобы забрать багаж и покинуть аэропорт, у пассажиров уходит 40 минут.
  • Трансфер осуществляется на автомобилях Kia Sedona или Chevrolet Malibu

Дополнительно

  • При желании мы можем организовать встречу с букетом, доплата — 20$
  • Трансфер в другие эмираты осуществляется за дополнительную плату

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Дубая DXB
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4988 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
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в дружеской атмосфере — всегда открыты к общению, готовы ответить на все вопросы и подстроить маршрут под ваши интересы. Особое внимание уделяем деталям — заботимся о вашем комфорте и делаем всё, чтобы у вас остались яркие впечатления о вашем отдыхе.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Повезло, что за мной приехала водитель Маша. Плавно ведя машину, она делилась со мной рецептами приготовления плова. Час пролетел незаметно. В машине было просторно и удобно ехать.
Повезло, что за мной приехала водитель Маша. Плавно ведя машину, она делилась со мной рецептами приготовления
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Анжелика
Спасибо Азизу за предоставленный трансфер. Учёл моё пожелание, чтобы водитель был русскоговорящий. Всё прошло отлично. В аэропорту нас водитель встретил, проводил до машины, помог с багажом.
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Дарья
Заказывали у Азиза два трансфера (из аэропорта и в аэропорт). Встреча и проводы прошли отлично. Пунктуально, комфортно (большая комфортабельная машина), с интересной беседой по пути следования. Азиз все время на
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связи, заблаговременно указывает в переписке все детали,что немаловажно, ибо вы заранее уже чувствуете ответственность встречающей / провожающей стороны. Азиз и Шоха отличные водители и просто приятные веселые ребята (кстати, ещё и отличные гиды, брали у них экскурсию по Дубаю).

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И
Заказали трансфер, все прошло идеально - по прилете нас ждал водитель, помог с багажом, доставил в отель. Азиз оказался невероятным помощником в нашем путешествии - обзорная экскурсия, приобретение билетов в
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парки развлечений, музей Лувр, сад цветов, обзорные площадки, посещение великолепного шоу Le Perle- все это было организовано Азизом для нашей компании легко и непринужденно, мы остались очень довольны, однозначно рекомендуем Азиза всем желающим посетить ОАЭ!!!

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Л
Все пришло на отлично! Нас встретили в аэропорту и с комфортом доставили в отель. Водитель Измаил говорил по русски, ответил на наши вопросы. Также заказали его чтобы нас перевезли в
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другой отель из Дубая в Рас эль Хайм, все также прошло на отлично. Приехал вовремя доехали с комфортом. Теперь заказали тарасфер до аэропорта в Аль Мактум. Машина хоть и не новая, но у меня ребенка всегда укачивает, а здесь все было хорошо.

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М
Летели семьей в Дубай впервые, очень переживали. на сайте нашли предложение о трансфере. Заказала.,Через час со мной вышел на связь Азиз, я прислала ему номер рейса и название отеля. В аэропорту нас ждал водитель с табличкой. Спасибо большое Азизу и трипстеру!!!!!!!
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