Предлагаем вам качественный трансфер из аэропорта до вашего отеля в любой точке Дубая. Водитель встретит вас с табличкой, с комфортом доставит по нужному адресу, а в пути поделится полезной информацией об Эмиратах и даст советы для насыщенного путешествия. Мы возьмем на себя все организационные вопросы: вам останется только отдыхать после перелета!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что мы гарантируем

Пунктуальность. Водитель не просто встретит вас с табличкой в аэропорту в оговоренное время: мы отслеживаем время прилета рейса, поэтому сможем сориентироваться и учесть все нюансы.

Максимальный комфорт. Вам не нужно тесниться в автобусе или самостоятельно искать машину: сразу после перелета вы отправитесь отдыхать в отель на комфортабельном автомобиле.

Полезную информацию. Вас встретит русскоговорящий водитель, который в пути ответит на все интересующие вопросы о Дубае и вашем путешествии по ОАЭ. Подскажет места для посещения и поделится советами для насыщенного комфортного отдыха.

Организационные детали

Русскоговорящий водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту с табличкой

Время ожидания в аэропорту после прилета рейса — 2 часа. Обычно на то, чтобы забрать багаж и покинуть аэропорт, у пассажиров уходит 40 минут.

Трансфер осуществляется на автомобилях Kia Sedona или Chevrolet Malibu

Дополнительно